La decisión de Imanol Arias en medio del caso de fraude fiscal que le evitó ir a la cárcel y el alivio para su hermana

Hace una semana, Imanol Arias fue homenajeado en Buenos Aires junto a Susú Pecoraro, su coprotagonista en Camila, por los 40 años del estreno del celebrado film de María Luisa Bemberg. Hoy, el actor que lleva unos meses instalado en el país por su participación en la exitosa obra Mejor no decirlo, tuvo un día mucho menos feliz. Arias regresó a Madrid-el viernes estará de vuelta en Buenos Aires para la función de la puesta que comparte con Mercedes en el teatro Paseo La Plaza- para asistir hoy a la audiencia por la demanda de fraude en la que está involucrado hace años con el fisco español y por la que los fiscales habían solicitado que se le diera una pena máxima de 27 años de cárcel.

Imanol Arias y su hermana Ana Isabel salen de los tribunales luego de la primera audiencia del juicio por evasión fiscal Europa Press Entertainment - Europa Press

De los aplausos a los tribunales, de todos modos el día en la corte de Arias resultó relativamente positivo, ya que el actor llegó a un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción que le permite evitar una condena que pueda implicar la entrada en prisión. Gracias a este pacto, la pena del actor quedará en menos de dos años por el fraude fiscal de 2,7 millones de euros cometido entre 2010 y 2015, de los que ya devolvió 2,4 millones . A cambio, Arias deberá, según informaron fuentes judiciales, pagar una multa y reconocer varios delitos contra Hacienda.

Al acuerdo que se revalidará en los próximos días, se sumó otra buena noticia para la familia Arias: el fiscal anunció que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos relacionados con la causa. El actor y Ana Duato, su compañera de elenco en la serie Cuéntame cómo pasó, también acusada de fraude fiscal, se sentaron en la segunda fila del banquillo de los acusados del caso que lleva ocho años en marcha. Este caso comenzó después de una investigación que derivó en el registro policial del despacho Nummaria, el estudio dedicado al derecho fiscal que habría tramado todo el plan para que su clientela VIP defraudara al estado al no tributar sus ingresos de manera correcta.

La actriz Ana Duato, en el banquillo de los acusados del juicio por presunto fraude fiscal FERNANDO ALVARADO - EFE

A diferencia de Arias, Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernadeu, mantienen su rechazo a cerrar cualquier tipo de acuerdo con la acusación, ya que eso, según indican fuentes de su entorno, supondría reconocer la culpabilidad de unos delitos fiscales que, tal y como postula su defensa, no han cometido. La actriz está acusada por siete delitos fiscales por el presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012 y 2014 y 2017, de los que ya devolvió 970.000 euros, y se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel.

Arias junto a Susú Pecoraro en el homenaje a Camila Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

“Todavía el proceso está, pero después de siete años te destroza la vida, esa vida que tu te habías armado, esa vida cómoda y práctica y tienes que encontrar otra. Mi proceso no fue por haber escondido dinero, sino porque tributaba bajo una sociedad que la ley cambió y no me permitía seguir tributando. Pagué esas multas mientras se fue litigando. Me queda un acuerdo con el fiscal porque no puede acusarme de evadir dinero ni de nada. Por lo demás, sigo trabajando y no hablo del asunto nunca excusándome. No voy a pretender que todo el mundo me crea, eso es una utopía”, decía Arias a LA NACIÓN antes de su visita a la Argentina el año pasado.

En la causa, cuyas audiencias se extenderán al menos hasta el mes de septiembre, figura que para el actor español el estudio Nummaria creó una estructura de sociedades en el extranjero que le permitió ocultar al fisco parte de sus ganancias, principalmente procedentes de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. De acuerdo con el escrito de la oficina de Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su declaración fiscal ascendían a 2,7 millones de euros. Por ese motivo, a Arias se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago de impuestos de los años comprendidos entre 2010 y 2015.

