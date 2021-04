La decisión que tomó Susana Giménez tras su exabrupto contra el presidente

Radicada en Uruguay desde el año pasado, Susana Giménez recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y luego de ello habló con la prensa uruguaya. Tras explicar por qué se vacunó en el país vecino, la conductora hizo referencia a sus dichos sobre cómo ve Argentina y a su exabrupto con un polémico tuit contra el presidente Alberto Fernández .

“¿Por qué te vacunaste en Uruguay?”, preguntó una periodista tras la aplicación de la primera dosis. “Porque a Estados Unidos no puedo viajar, no hay aviones y a mi me corresponde la Pfizer. Hace muchos meses, casi un año que vivo acá. Me alegré que me llamaran para vacunarme”, comentó la diva de los teléfonos quien hacía dos meses estaba anotada.

Susana Giménez se vacunó contra el coronavirus en Uruguay

Mientras planea quedarse en el país vecino (“tiene un presidente fantástico”), Susana volvió a explicar sus dichos tras decir que no quiere vivir en “Argenzuela”. “Es lo que pienso, lo dije 20 veces, no solo ayer. Yo quiero la Argentina en la que nací y en la que viví, esto no me interesa”, repitió tajante.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron lo único que despertó polémica, sino un exabrupto que la estrella cometió con sus redes sociales cuando difundió un falso audio del presidente. “Alberto creyó que yo había mandado un tuit falso, yo no lo había mandado, yo estaba leyendo otra cosa y apreté no se qué y voló el tuit. Soy un peligro. El Twitter ya lo voy a cerrar porque además es muy agresivo, se leen cosas feas y aparte a cada rato me mando una”, advirtió haciendo un mea culpa.

Tras aclarar que sólo volverá al país para trabajar a mitad de año, Giménez contó cómo son sus días del otro lado del charco. “Tengo contrato con Telefe y pienso que en junio si esta mejor todo voy a cumplirlo (…) Acá mis días son muy pacíficos: me levanto, llevo a los perros a pasear, voy a correr, leo, voy al lago, le doy de comer a los patos, a los peces, veo películas, vienen amigos a tomar café, todo muy al aire libre”, remató.

LA NACION