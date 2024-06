La desgarradora despedida de Analía Franchín a su hermana: “El dolor me inunda”

Escuchar

Analía Franchín vivió uno de los momentos más duros de su vida esta semana: su hermana Sandra murió a los 61 años como consecuencia de una neumonía que se complicó. La mujer pasó gran parte de su vida luchando contra las adicciones y era portadora de VIH. Franchín siempre estuvo junto a ella para ayudarla. “El dolor me inunda”, confesó la panelista de A la Barbarossa en una desgarradora despedida que compartió en sus redes sociales.

“¿Cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que ´tuvieras un día feliz en tu vida´? Capaz lo logramos algunas horas en la playa o en alguna que otra Navidad. Hoy estoy enojada. Mucho, con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos. Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos”, escribió Franchín en su cuenta de Instagram.

“Te abracé y besé hasta el último momento. Lamentablemente, no me alcanza. Alguien me dijo: ´te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás...´ No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida (muy revoltosa por cierto), pero te volvería a elegir. Te amo hoy y siempre mi enana hermosa. Gracias por estar. Sé libre (nos debemos ver una vez más Bohemian Rhapsody juntas)”, completó su triste despedida.

Para graficar el texto, Franchín decidió compartir varias fotos de su hermana que la muestran desde que era una niña hasta la actualidad. Además, agregó un video, en donde se la ve a Sandra acostada en su cama del hospital y a ella a sus pies. Las dos cantan, a dúo y a capela, el tema de Queen “Radio Ga Ga”, mientras sonríen y acompañan la melodía con aplausos y una simple coreografía.

“Fuerza, Analía”

La panelista de A la Barbarossa, el programa matutino de Telefe, se enteró de la noticia de la partida de su hermana ayer mientras el ciclo salía al aire. De inmediato, sus compañeros se encargaron de contenerla y apoyarla. Ante el clima enrarecido, Georgina se sintió en la obligación de dar una explicación a los televidentes. Conmovida por la situación, la actriz le habló directamente a la cámara, después de un corte comercial, y al borde de las lágrimas expresó: “Perdón. Nos acaban de dar una mala noticia. Estamos un poco movilizados acá en el estudio”.

Ante la imposibilidad de Georgina de seguir hablando, tomó la palabra Lío Pecoraro, quien intentó seguir con la rutina del ciclo. “Vamos a estar con Gran Hermano, con todo lo lindo que tenemos para el programa de hoy”, señaló el periodista de espectáculos. La confirmación del fallecimiento llegó horas más tarde, de boca de Yanina Latorre, excompañera y amiga de Franchín.

Hoy, la silla de Franchín en el ciclo de Telele estuvo vacía. Barbarossa se tomó unos minutos para hablar de lo sucedido, mientras el graph rezaba “Fuerza, Analía”. “Ayer nos vieron mal cuando volvimos del corte, estábamos todos desencajados porque Analía Franchín recibió la noticia de que había fallecido su hermana en ese momento. Y se puso muy mal”, repasó sobre el detrás de escena de lo que se vio al aire. “Yo tenía que continuar con el programa, pero no podía decir en ese momento que se había muerto la hermana de Analía porque ni los familiares ni los amigos sabían”, aclaró.

Luego de explicar que muchos la llamaron para saber qué había pasado, explicó que todos en el piso estaban emocionados y llorando y que la situación “sacó a todos de eje”. “La acompañamos a ella y a toda su familia porque es una compañera maravillosa y la queremos muchísimo”, completó.

En ese momento, Noe Antonelli pidió la palabra para destacar el rol de Franchín en la vida de Sandra: “Solo quiero agregar una cosita porque hace más de diez años que conozco a Analía y sé de la lucha que ha tenido por su hermana y por la ley de salud mental y porque se hable de este tema en televisión. Esto no hace más que confirmar lo difícil que es tener una paciente con un problema de salud mental en la familia, y es una lucha que Analía lleva desde hace mucho, mucho tiempo. Y por eso el dolor que sentimos porque la hemos visto durante muchos años cuidar a esa hermana con un amor que no la cuidó nadie nunca ”.

LA NACION

