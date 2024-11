El duro cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

El presente amoroso de Wanda Nara ha generado un acalorado debate televisivo entre Analía Franchín y Nancy Pazos, quienes protagonizaron un intenso cruce al aire. Las panelistas discutieron no solo las condiciones de la separación entre la conductora y Mauro Icardi, y el vínculo con su nueva pareja, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sino también la narrativa mediática alrededor de la vida sentimental de la empresaria.

En el programa A la Barbarossa, Pazos se puso a defender a Nara señalando que muchos seguidores de Icardi lo ven como la víctima en esta situación. “¿Los hinchas del Galatasaray saben que el primero que cuerneó fue Icardi? ¿Saben lo que significa ‘la icardiada’ en este país?”, expresó la comunicadora refiriéndose al término acuñado en nuestro país para referirse a situaciones de infidelidad. Además, añadió: “Es re fácil poner enseguida en el lugar de víctima al varoncito porque si fuera una mujer estaríamos hablando de otra cosa. Nos estamos volviendo locos por la burla, que no comparto y me parece un horror, pero cuando pasó lo de la icardiada, Icardi le hizo la misma broma a Maxi López”, agregó.

Franchín, por su parte, no compartió esta visión y retrucó: “No recuerdo que lo haya ‘boludeado’. Hay algo diferente aquí, y no coincido con Nancy cuando dice ‘ay, si hubiese sido una mujer...’. A la China Suárez la destrozaron”. Luego, el tono de la conversación comenzó a escalar. “Acá no tiene nada que ver el machismo”, puntualizó Franchín, defendiendo su postura y criticando la visión de género que Pazos le daba al caso.

El debate se intensificó a medida que ambas continuaron abordando las tensiones que rodean el triángulo amoroso, especialmente ahora que Wanda interpuso una denuncia judicial contra Icardi. “Vos decís pobrecito él, ahora es la víctima. En su momento, era ‘pobrecita Wanda’. Y cuando Wanda engañó a su marido con Icardi, lo criticaron a él, no a ella. Así que no me vengas con el tema de género, porque no tiene nada que ver”, remarcó Franchín, a lo que Pazos añadió: “Te digo una sola cosa. Yo creo que Wanda le viene diciendo a este chico ‘se acabó’ hace rato, pero él no lo termina de aceptar. Así que el problema es de él”.

Un episodio tenso y una demanda

A pesar de que Nara e Icardi habrían intentado mantener una relación cordial tras su separación, la situación escaló recientemente con la presentación de una demanda por parte de la conductora de Love is blind, en la que hizo referencia a un incidente ocurrido con el ingreso a su residencia en el edificio Chateau Libertador y también a “actos de perturbación o intimidación”.

Según el programa LAM (América), la situación se descontroló cuando Wanda intentó ingresar al departamento y fue recibida con una negativa de parte de Icardi. De todas maneras, pese a esta situación, Yanina Latorre contó que Wanda quiere intentar resolver la situación de manera privada.

Wanda Nara disfruta de su romance con L-Gante, con quien viajó a Brasil días atrás Foto: Paparazzi

Mientras tanto, la conductora parece haber encontrado un nuevo rumbo en su vida amorosa junto a L-Gante. La relación entre ambos, recientemente confirmada por la mediática, causó revuelo, incluso con rumores de embarazo que la empresaria negó rotundamente.

Wanda también reveló algunos detalles sobre su flamante relación con el cantante, reconociendo que a pesar de la diferencia de edad entre ellos y los diferentes estilos de vida, está dispuesta a mantener el romance. Además ha dicho que no le importan las críticas. Según palabras de Latorre, Wanda expresó que “se enamoró” y va a seguir adelante con su nuevo romance.

LA NACION