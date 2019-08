Aretha Franklin: se recalienta la disputa por su herencia

La reina del soul dejó una millonaria herencia Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 18:22

Una jueza de Michigan dictaminó que un perito caligráfico examine los testamentos descubiertos tras la muerte de Aretha Franklin, quien dejó una herencia estimada en 80 millones de dólares.

Esta decisión afecta a sus cuatro hijos: Clarence Franklin (quien hoy tiene 63 años), Edward Franklin (de 61), Ted White Jr (de 54), y Kecalf Cunningham (de 48). Otra de las involucradas en la disputada herencia es la sobrina de Aretha, Sabrina Owens.

Hace dos meses se encontraron tres versiones de posibles testamentos. La más reciente es del 2014 y estaba escondida bajo unos almohadones en el living de la casa de la reconocida artista. En este documento la cantante deja a su hijo menor, Kecalf, como el representante de los herederos y principal administrador de la fortuna. Sin embargo, en los testamentos que datan del año 2010, figuran Ted White, otro de los hijos de Aretha, y Sabrina Owens, como los principales acreedores de la herencia. Sin embargo, sus nombres fueron tachados en el documento del 2014.

La reina del Soul murió el 16 de agosto de 2018, a sus 76 años. 01:08

Video

Dada la situación, la corte estadounidense tendrá un papel fundamental en las decisiones sobre la herencia que dejó la intérprete de los hits "Respect", "Think" y "(You make me feel like) A natural woman". En principio, se determinará la veracidad y la validez de los testamentos, y también pondrán bajo supervisión de la corte la administración del patrimonio de Franklin, según informó la agencia AP.

Aretha Franklin interpretando su clásico hit "You make me feel like a natural woman". 05:03

Video

Los manuscritos hallados en la casa de Franklin, fueron compartidos con los cuatro hijos de la reina del soul y sus abogados, pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre si alguno de los textos podría ser considerado válido. Por su parte, David Bennett, quien fue por 40 años el abogado de Franklin, explicó en un comunicado que los documentos tienen una letra muy difícil de descifrar, palabras tachadas y frases en los márgenes.

A su vez, la sobrina de la cantante informó que se mantiene "a la espera de que todos los involucrados tomen decisiones inteligentes en nombre de la familia y del rico legado y patrimonio" de su tía.

Hace algunos meses se autorizó la contratación de expertos para valuar los bienes de Franklin, incluyendo sus recuerdos, ropa de gala para conciertos y los bienes de su casa. También, los herederos contaron que el fisco reclama más de 6 millones de dólares por evasión de impuestos. Ahora sólo queda que la justicia estadounidense determine si los testamentos hallados tienen validez legal, y en caso de tenerla, cumplir con la última voluntad de la popular artista, que murió el 16 de agosto pasado.