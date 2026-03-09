Cómo le fue a Karina Mazzocco con el nuevo formato de su programa: la entrevista con Luciano Castro y las historias de gente común

Marzo es el mes de los estrenos en la televisión abierta. Es el mes en el que los canales lanzan sus mejores propuestas para seducir a un público que cada vez le es más esquivo. Tras el debut de BTV por las noches, América renueva parte de su franja vespertina con la llegada de A la tarde con Karina Mazzocco, pero con un nuevo formato bajo el brazo.

De un tiempo a esta parte, producto de la crisis económica y dela falta de nuevas ideas, la televisión comenzó a nutrirse de programas con panelistas. Un formato lo suficientemente libre como para pasar de los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi a la guerra en Medio Oriente sin escalas. El 12 de julio de 2021 debutó, a las 16, A la tarde. El programa nació de casualidad, debido a que varios movimientos de programación dejaron libre ese horario. El equipo sorprendió por quienes eran parte del panel: Flor de la V, Sabrina Rojas (que se bajó a los pocos días), Cecilia “Caramelito” Carrizo, Débora D’Amato, Diana Deglauy y el actor Ezequiel Campa. Pero como suele suceder en la televisión de hoy, con el correr de los meses el ciclo fue inclinándose hacia el lado del espectáculo y sumaron periodistas del rubro, en detrimento de figuras que muchas veces no suman en ese rol.

Con el correr de los años, A la tarde dio un paso más, ya que se metió con las historias secretas de los famosos, los ADN de hijos no reconocidos y otros temas de ese estilo que ubicaron al programa en otro lugar. Mazzocco consolidó una agenda propia, fuera de la temática que trata el resto de la televisión y el público respondió de manera positiva.

Pero la trampa con la que se encuentra la mayoría de los productores es que todos los canales y, específicamente, los programas de panel, repiten los mismos temas, debatan las mismas cosas y la falta de ideas convirtió a la pantalla chica en una cadena nacional mediática que aburre. Probablemente, por esta razón, la producción de A la tarde decidió modificar el formato del ciclo y virar hacia las historias de vida. Con protagonistas reales, el eje de la temática serán las traiciones, los dolores, las heridas abiertas y conflictos que buscan algo más que exposición: contención y resolución.

Nace la nueva etapa

A las 16.30 comenzó esta nueva etapa del programa de Mazzocco con un piso de 2.1 puntos que le dejó DDM, con una apertura en la que se la pudo ver caminando entre la gente y conversando con diferentes personas. “Bienvenido a todo el mundo a esta quinta temporada de A la tarde, estamos felices. Ya voy a contarles toda las novedades que tenemos, el programa se agrandó, sumamos jugadores y, lo más importante, sumamos historias de la vida real”.

Con un espacio más amplio y una tribuna como marco escenográfico, comenzaron con la presentación de las dos historias del día: Enrique, que buscaba recuperar el afecto de su hija que lo abandonó y María Elena, que confió en su inquilino, le vendió su casa y la estafaron.

La conductora estuvo acompañada por parte de su antiguo staff y sumó nuevas caras. Luis Ventura, Luis Bremer, Santiago Sposato, Débora D’Amato, el abogado Roberto Castillo, la abogada Andrea Campbell y el periodista Esteban Mirol.

Además, el programa cuenta con notas y coberturas especiales a cargo de Oliver Quiroz y Daniel Fava. En el debut tuvieron la nota más buscada del verano: Luciano Castro rompió el silencio, tras el escándalo que se armó por la infidelidad que cometió en España mientras estaba en pareja con Griselda Siciliani.

Para desarrollar los casos, Mazzocco tuvo una charla previa en exteriores, en este caso, con Quique, que perdió contacto con su hija Daiana hace seis años y estaba desesperado por saber de ella. Luego del testimonio, en el piso indagaron más sobre la primera historia del programa.

El hombre dio detalles del vínculo como papá y, a su vez, contó que fue abusado de niño por su propio padre. Al mejor estilo talk show, en el móvil estuvieron Graciela, la madre de Daiana, que confirmó que la joven no quería verlo porque lo consideraba un padre ausente. En el estudio también estaba Vanesa, su prima hermana, que lo defendió y apareció una vecina para contar que “nunca aportó un peso” a la casa. Con este testimonio, el ciclo de América tocó 2.8 puntos, tercero en la franja, la marca máxima del estreno.

Mazzocco fue a Valentín Alsina para conocer la historia de María Elena, que confió en su inquilino y le vendió su casa pero la estafó porque nunca le pagó las cuotas acordadas. Luego del informe, la mujer estaba en piso para profundizar su testimonio.

Desde otro móvil de exteriores, entrevistaron a varios vecinos que salieron a su favor y encontraron a Diego Armando, el denunciado, que se defendió y acusó a la mujer de haberlo amenazado de muerte. El rating tocó un pico de 2.4 puntos y permaneció tercero en la franja. Finalmente, en el living del programa, Karina conversó con Ingrid Grudke, que contó todo lo que vivió cuando se enteró de que su pareja la engañaba con su sobrina. Además, Ventura presentó “Escándalos al descubierto”, su sección en la que revela historias desconocidas de la farándula, reconstruidas con inteligencia artificial. La primera fue el triángulo entre Carlos Monzón, su esposa Pelusa y Susana Giménez.

El programa cerró en 2.2 puntos, tercero en la franja que lideró la novela Todas las flores, con 6 puntos. Hace tiempo que el formato del talk show no estaba dentro de la programación de un canal. No es fácil tener casos reales todos los días con seriedad, sin caer en la tentación de los extras o de las historias ficcionadas. El tiempo dirá si el público acepta este cambio de formato, dentro de una televisión que se copia a sí misma y repite hasta el cansancio los mismos temas.