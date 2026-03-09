La previa del casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri: sorpresas para las damas de honor, sesión de fotos y muchas lágrimas

Este fin de semana, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri se casaron con una imponente boda inspirada en la temática costa amalfitana. La fiesta, que contó con varios invitados de lujo (entre ellos el expresidente Mauricio Macri), se llevó a cabo en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines. A través de las redes sociales, pudimos conocer todos los detalles del festejo como así también de la previa que, al parecer, fue tan divertida e instagrameable como la celebración.

“Recomiendo no saltearse la previa a tu boda con personas que te llenen el alma, con personas que al final del día agradezcas tenerlas cerca, que estén en los malos momentos, que te saquen una sonrisa en momentos difíciles y siempre te deseen lo mejor”, escribió la novia junto a una fotografía donde se la ve junto a su madre, su hermana Belu Lucius y dos de sus amigas.

La encargada de presentar a sus damas de honor fue su hermana, Belu Lucius, quien al igual que la novia estuvo en cada detalle y preparativo para que este casamiento sea soñado. De hecho, fue quien a mediados de febrero (y antes de la unión civil) organizó la fiesta “Rompehielo”, un encuentro con juegos para que la familia y los amigos de los novios se conozcan antes del gran día.

“Sus damas de honor: Anto, la doctora Luconi. La mamá de Anto es la mejor amiga de mi mamá hace más de 30 años. Anto se convirtió en nuestra mejor amiga y nuestra hermana. Sole, la China. La conoció a través mío en 2005. Y de ahí Sole fue convirtiéndose en una amiga incondicional para Emi. De esas que están siempre. Acá estamos las 3 pero en representación de todas. Somos muchas más las que la amamos y las que estamos para ella siempre”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram para presentar a quienes disfrutaron de la previa con ellas.

Este ritual, que tuvo rutinas de spa, brindis y muchas sesiones de fotos, comenzó a las 11 de la mañana. El novio, Rodrigo Valladares Macri, también tuvo su previa con amigos; de la que participó su cuñado Javier Ortega Desio, esposo de Belu. Sin embargo, la de él fue mucho más relajada con reposeras en el jardín. En un momento de la tarde, el sobrino de Macri se acercó a donde estaba su novia y sus amigas para hacer algunas divertidas fotos.

La madrina y las damas de honor hicieron el clásico video de transición de ropa, donde mediante un salto se las ve radiantes con sus looks para la fiesta.

La sorpresa de la novia para sus damas de honor

Si bien la gran homenajeada del encuentro fue Emily Lucius, la influencer quiso sorprender a su mamá, su hermana y sus amigas con algunos detalles que fueron directo al corazón: globos, un libro con fotos retro, un atuendo personalizado para cada una y un anillo para sellar su vínculo en este momento especial.

El emotivo momento junto a su padre

Uno de los momentos más tiernos de la jornada fue cuando el padre de Emily, Miguel Ángel Lucius, vio por primera vez a su hija con el vestido de novia. “Me llevo este momento guardado en mi retina, mi memoria y en mi corazón. Cada nuevo día siempre agradeciendo tenerte papi. First look de don Miguele. Más vale que habló en la ceremonia y adivinen si nos hizo emocionar”, escribió Emily al mostrar el clip donde se lo ve al padre muy emocionado.

A pesar de que su gran fuerte en redes es el humor, las hermanas Lucius siempre se han mostrado muy familieras. De hecho, su madre Silvi y su padre, Don Miguele, siempre han sido protagonistas de sus historias, convirtiéndose así en una de las familias más queridas.

Otra dedicatoria especial se la llevó su mamá, Silvia Kairuz, que fue un soporte fundamental para Emily en esta etapa. “Qué decir de la mujer más importante de mi vida. Me sobran las palabras para agradecerle, la persona más bondadosa, simple, dulce y hermosa que conozco. Eternamente agradecida y bendecida de tenerte”, afirmó la novia en sus historias de Instagram junto con una foto de su madre en los preparativos del festejo. “Mi mamá@silviiiiiiiok la mujer más buena y amorosa que conozco. Se desvivió por nosotras y hace lo mismo por sus nietos", escribió Belu por su parte sumándose a los halagos.