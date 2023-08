escuchar

La vida de Etta Ng Chok Lam, la hija de 24 años de la estrella de las artes marciales y el cine de acción, Jackie Chan , está atravesando un duro momento. Su padre nunca se mostró demasiado interesado en formar un vínculo con ella, fruto de una relación extramatrimonial que tuvo el actor con la madre de Etta . Chan quiso preservar la imagen de padre de familia y, como consecuencia, su hija quedó relegada desde su nacimiento, con el impacto que esto tuvo en ella a posteriori. En 1982, el actor contrajo matrimonio con la actriz tawainesa Joan Lin y ese mismo año le dieron la bienvenida a su hijo, Jaycee Chan.

La postal de la felicidad comenzó a resquebrajarse cuando Chan comenzó una relación paralela con una mujer llamada Elaine Ng Yi-Lei, una reconocida modelo que fue coronada como Miss Asia 1990. El escándalo se desató cuando los medios comunicaron que, fruto de ese affaire, había nacido una hija, la pequeña Etta, a quien Elaine dio a luz en enero de 1999. Cuando Chan notó que no podía frenar los artículos de la prensa, optó por blanquear lo que había sucedido y aseguró que se estaba haciendo cargo de las necesidades de Etta y abonando la cuota alimentaria correspondiente. Sin embargo, sus palabras no fueron más que una invitación para que Elaine contara su lado de la historia, una muy diferente, que lo contradecía por completo.

Jackie Chan nunca tuvo relación con su hija, Etta Archivo

A través de su abogado, la mujer les contó a los medios que Chan no solo no estaba cumpliendo con la manutención de su hija, sino que además no había mostrado jamás un deseo de conectarse con ella y presentársela a su hermano mayor, Jaycee. Por lo que, impulsada por las circunstancias, había decidido criar a Etta sola , sin ayuda de ninguna clase de un Chan que tampoco parecía intentar acercarse a la niña.

A comienzos de 2000, el escándalo de la relación extramatrimonial del actor seguía despertando interés debido a su enorme popularidad, por lo que la estrella quiso calmar las aguas explicando lo sucedido. “Cometí un error que cualquier hombre en el mundo pudo haber cometido, la noticia de mi aventura que acabó con el nacimiento de una niña estalló como una bomba. Quería llamar a Joan pero no sabía qué decirle. No iba a ser capaz de explicárselo”, dijo. En ese momento de indetenible turbulencia, todas las miradas estaban puestas en Joan Lin, la esposa del actor, más precisamente en el paso que iba a dar tras enterarse del affaire y de que su marido tenía una hija.

"Cometí un error que cualquier hombre pudo haber cometido" Jackie Chan

Lejos de distanciarse, la actriz se volvió más unida a su pareja, y hasta el día de hoy permanecen juntos, como si el escándalo no los hubiese afectado en lo más mínimo, al menos en apariencia. Recordemos que Lin siempre se mostró como una mujer incondicional del protagonista de Una pareja explosiva. Los actores se conocieron en los 80, cuando coincidieron en una reunión de la revista Cineart. El actor estaba embelesado con su colega, tanto así que la llamó luego de ese encuentro casual y le dijo, según reza en su biografía, Never Grow Up, que tenía muchas ganas de verla: “Me dijiste que si estaba cerca te invitara a cenar y eso estoy haciendo”. Joan Lin aceptó, pero ambos fueron a la cita acompañados por familiares y amigos, y luego comenzaron a verse con mayor frecuencia, ya solos. “Ella ya me quería por cómo yo era como persona y no por ser una estrella”, escribió el actor en sus memorias .

Jackie Chan y su esposa, Joan Lin https://www.instagram.com/wittyjackiechan/

De todos modos, más allá de lo acontecido con Elaine, Chan ya tenía una reputación de ser un hombre de la noche, como él mismo reconoció: “La fortuna que ganaba me la gastaba en beber, apostar y salir con mujeres”. Con el tiempo, el matrimonio empezó a luchar contra muchos escollos y las discusiones se volvieron habituales. Sin embargo, hubo una en la que debió intervenir Jaycee, por miedo a que su padre lastimara a su mamá. “Joan y yo estábamos peleando. Llegamos a un impasse y me fui de la casa golpeando la puerta. Luego hablé con Leonard Ho (productor amigo de Chan), quien me preguntó qué estaba haciendo y quien me dijo: ‘No hay necesidad de que hagas esto. Volvé a casa para que ambos puedan disculparse’”, recordó Chan. Al hacerlo, se encontró con su esposa hablando con una amiga. “Eso me enfureció, verla sonriendo”, contó. “En ese instante me miró Jaycee, quien me arrancó las llaves de la mano y las tiró al suelo. Cuando me agaché a agarrarlas, me pateó”, amplió Chan, quien reconoció haber ejercido violencia física contra su hijo. “Lo levanté con una mano y lo lancé a través de la habitación, y él cayó contra un sofá” .

Con el tiempo, la familia pudo acomodarse -si bien Jaycee atravesó varios problemas personales, incluido un arresto por posesión de drogas-, pero la vida de Etta Ng no siguió delante de la mejor manera, como ella mismo lo contó en sus redes sociales, donde realizó preocupantes publicaciones.

La hija de Jackie Chan y una vida en los márgenes

Etta Ng Chok Lam, hija de Jackie Chan, aseguró vivir en la indigencia

Luego de que Elaine hiciera público su deseo de criar a su hija sin la ayuda de Chan, la pequeña tuvo una infancia relativamente tranquila, hasta que en su juventud el panorama empezó a cambiar notablemente. En 2018, Etta se mostró en sus redes sociales con la influencer canadiense Andi Autumn, con quien forjó una relación amorosa de mucho compromiso. En la publicación, un video que luego eliminó por razones que se desconocen, mencionaba a su padre: “Hola, soy hija de Jackie Chan y esta es mi novia Andi” , contaba, para luego aludir a cómo era su cotidianidad, una en la que ni ella ni su pareja tenían un techo.

“Llevamos un mes sin hogar a causa de unos padres homofóbicos”, expresó la joven, muy dolida por la situación. “Prácticamente dormimos debajo de un puente. Hemos ido a la policía, al hospital, a bancos de alimentos y a refugios de la comunidad LGTBQ, pero a nadie le importa. Hacemos este video porque no sabemos qué otra cosa hacer en este momento. Nuestro amor es más fuerte que esto, pero nos estamos cansando. Nadie que conozcamos, ni familiares, ni amigos, ni el gobierno nos ayudará”, comunicó con enorme desesperación.

Si bien Chan volvió a estar en el centro de un nuevo escándalo, fue Elaine quien salió a hablar de su hija y a desmentir sus acusaciones, asegurando que estaba atravesando “problemas psicológicos” y admitiendo que ellas estaban distanciadas.

Etta Ng Chok Lam y su esposa, Andi

“Si no tienen dinero, deberían ir a buscar trabajo”, declaró la madre de Etta. “No deberían publicar un video diciendo que están sin dinero y diciendo quién es su padre . La gente trabaja duramente en todo el mundo sin servirse de la fama de otra persona para adquirir dinero”, concluyó, en cierta forma defendiendo al padre de su hija y desestimando lo que ella estaba compartiendo con el mundo. Además, tildó a Andi de “mala influencia”. “Ella ya tiene 30 años y es una maestra con experiencia laboral ¿Cómo puede decirle a una chica de 18 años que filme un video así? No está bien”.

Al poco tiempo, Etta y Andi se casaron y se mostraron felices en las redes, pero la publicación previa hizo que los medios empezaran a buscarla y en muchos casos la encontraron en refugios pidiendo comida, como ella misma había aseverado. En una ocasión, le preguntaron por su vínculo con Chan en una entrevista con E! News, en Toronto, ciudad a la que se mudo en su adolescencia. “Es mi padre biológico, pero no está presente en mi vida, nunca existió en mi vida, nunca lo llamaría ‘papá’”, explicó y amplió: “No estoy enojada con él, pero nunca tuve la necesidad de verlo, mientras tenga a mi madre a mi lado, no lo necesitaré nunca” .

Por lo tanto, el alejamiento de Elaine resultó sorprendente y la última vez que se vio a la joven fue en octubre del año pasado haciendo fila en un centro de Toronto que ayuda a personas que se encuentran en la indigencia. La madre de Etta, en tanto, sostiene su versión de que su hija tiene “problemas emocionales” y que dejó de ver a su médico. “Desde que se fue de Hong Kong que abandonó su terapia”, contó la mujer, cuyo testimonio dista mucho del de su hija. Chan, por su parte, nunca se hizo eco de ninguna de las publicaciones de la joven.

"No tengo necesidad de ver a mi padre", expresó Etta, la hija que Jackie Chan tuvo fruto de una relación extramatrimonial

De hecho, en su biografía de 2015, en la que muestra su costado menos afable, solo menciona el impacto que tuvo su relación con Elaine en su matrimonio y no le da espacio a su hija, más bien reflexiona sobre el precio del ascenso al estrellato. “Por un tiempo, mientras me acostumbraba a mi fama, tenía cierto resentimiento hacia mi pasado. Cuando era un humilde artemarcialista, a menudo caminaba hacia la zona hotelera de la península para mirar el horizonte y me sentía pequeño, como si no mereciera poner un pie en ese lugar”, escribió en el libro en el que hace un recorrido por su vida personal y profesional con mucha introspección, pero sin hacerse eco de Etta y sus padecimientos.