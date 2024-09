La dramática muerte de un actor de Dawson’s Creek y la sentida despedida de Katie Holmes

Escuchar

Obi Ndefo, uno de los actores que participó de la exitosa serie adolescente de los 90 Dawson´s Creek , murió el sábado pasado a los 51 años . La triste noticia la dio a conocer su hermana, Nkem Ndefo, en una publicación que compartió en la red social Facebook. De inmediato, Mary-Margaret Humes y Katie Holmes lo despidieron con tristeza a través de Instagram.

Con una foto junto a Obi Ndefo, en donde se los ve abrazados, Nkem escribió: “ Estoy desconsolada por la pérdida de mi hermano menor y sé que finalmente está en paz”. En ese momento, Mary-Margaret Humes -quien en la serie le dio vida a Gail Leery, la mamá de Dawson-, manifestó su desconsuelo a través de un video en donde compartió algunos momentos que vivieron juntos en el set de Dawson´s Creek.

“Estas palabras no me salen fácilmente”, comenzó la actriz su mensaje. “Me cuesta concebir que nos hayas dejado, querido amigo. Siempre fuiste y siempre serás una luz brillante . Qué ejemplo de amor puro y tenacidad diste al enfrentar los desafíos de la vida en los últimos tiempos. Apreciaré todos nuestros mensajes de amor y apoyo mutuos durante los últimos años. Descansa en paz, dulce guerrero” , cerró Humes.

Con una captura del video de Humes, Katie Holmes también quiso despedir a Ndefo en su cuenta de Instagram. “Fue maravilloso trabajar con él y era un hombre muy amable . Envío oraciones y gracia a su familia. Descansa en paz”, escribió en una historia junto a un corazón la actriz de Batman inicia.

En la serie, Obi interpretó al novio de Bessie Potter, Bodie Wells. Su personaje vivió con el personaje de Holmes, Joey Potter, y la hermana menor de Bessie. Además de una carrera en los medios, Obi también era profesor de yoga y se graduó de la escuela de teatro de la Universidad de Yale, según detalla People. Entre sus trabajos en la pantalla chica, aparecen títulos como NCIS: Los Ángeles, The West Wing y NYPD Blue.

Dawson’s Creek fue una especie de semillero de estrellas que se emitió durante seis temporadas, entre 1998 y 2003. La esencia de la serie residía en el micromundo donde convivían el aspirante a cineasta Dawson Leery (James Van Der Beek), su alma gemela y futura escritora Joey Potter (Katie Holmes), el amigo rebelde y encantador del grupo Pacey Witter (Joshua Jackson), y la outsider neoyorquina que era enviada como castigo a ese lugar, Jen Lindley (Michelle Williams). Todo, en el pequeño pueblo ficticio llamado Capeside y ubicado en Massachusetts.

Una tragedia que le cambió la vida

Si bien la causa de la muerte de Ndefo no trascendió aún, su partida se dio cinco años después de que un automóvil lo atropellara en el estacionamiento del mercado Erewhon, en Los Ángeles, mientras cargaba sus compras. El conductor, tras lo ocurrido, se dio a la fuga. Desde aquel 17 de agosto de 2019 la vida de Ndefo cambió para siempre. A raíz del accidente perdió ambas piernas, según publicó Los Angeles Times.

En ese momento, una página de GoFundMe recaudó para el actor más de $287.000, una suma de dinero que ayudó a cubrir el costo de sus piernas ortopédicas y los gastos del hospital que no cubría su seguro. Obi era una persona muy deportiva antes del trágico incidente.

Su fuerza de voluntad y su tenacidad hicieron que su situación no le impidiera estar activo: 36 días después del accidente, Obi volvió al gimnasio y ejercitó la parte superior del cuerpo. “No podría vivir en este mundo sin convertirme en una especie de atleta olímpico en ciertas cosas, ya sabés, en la bondad y la salud, porque no tengo otra opción”, dijo a Los Angeles Times, en 2019. “Siento una especie de rigor y pienso: me han cortado las piernas. No sé cómo hacer esto, pero sé cómo hacer esto’”, agregó.

Al año siguiente, Obi confió que estuvo muy cerca del final. “Claramente podría haber muerto ... Tuve que aceptar instantáneamente la realidad de la pérdida. Empecé a darme cuenta día a día de que... ¿Quién dice que esto no es una oportunidad? Ahora estoy en un cuerpo nuevo. La vida continúa”.

