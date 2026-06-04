La enfermedad que, según un nuevo documental, destruyó las relaciones, la carrera y la vida de Marilyn Monroe

Durante décadas, Marilyn Monroe ha sido presentada como uno de los mayores símbolos de Hollywood: una estrella brillante, deseada y enigmática cuya vida estuvo marcada por relaciones turbulentas, problemas de salud mental y una muerte prematura. Sin embargo, un nuevo documental plantea que gran parte de la historia que conocemos sobre la actriz podría estar incompleta.

La actriz Marilyn Monroe lee el diario mientras se relaja en un sofá de su habitación en el Hotel Ambassador, el 24 de marzo de 1955 en la ciudad de Nueva York Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

End of the Cycle propone una nueva mirada sobre la vida de Monroe. Según sus realizadores, muchos de los episodios que contribuyeron a construir la imagen de una mujer “difícil”, inestable o problemática podrían explicarse, al menos en parte, por una enfermedad crónica y extremadamente dolorosa que durante años permaneció invisibilizada.

La endometriosis es una afección en la que un tejido similar al revestimiento interno del útero crece fuera de él, provocando inflamación, dolor intenso y, en muchos casos, infertilidad. Se estima que alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo conviven con esta enfermedad. A pesar de su elevada prevalencia, todavía no existe una cura definitiva y su diagnóstico suele ser complejo, ya que requiere procedimientos quirúrgicos para confirmarlo.

Marilyn Monroe apareció muerta en la madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962.

Para Sammy Jaye, codirectora del documental y también paciente de endometriosis, comprender este contexto es fundamental para reevaluar la figura de Monroe. Durante una proyección especial de la película en el Hotel Whitby, Jaye sostuvo que la imagen que se ha difundido de la actriz durante décadas dista mucho de la realidad.

“La imagen que se ha proyectado de ella durante todos estos años no es precisa”, afirmó. Según la realizadora, Monroe atravesó su enfermedad en una época en la que apenas se hablaba de la salud reproductiva femenina y mucho menos de una condición tan poco comprendida como la endometriosis. Sin redes sociales, sin movimientos de concientización y con escasas herramientas médicas disponibles, la actriz habría enfrentado sola un sufrimiento que pocas personas entendían.

Marilyn Monroe se protege los ojos de los flashes mientras entretiene a las tropas estadounidenses en Corea del Sur Bettmann - Getty Images

Las dificultades reproductivas de Monroe constituyen uno de los elementos centrales de esta reinterpretación. La actriz sufrió varios abortos espontáneos a lo largo de su vida y expresó reiteradamente su deseo de convertirse en madre. También registró numerosas visitas al hospital que, durante años, fueron consideradas episodios misteriosos o poco explicados. El documental sugiere que muchos de esos problemas podrían haber estado directamente relacionados con la progresión de la enfermedad.

Anthony Summers, autor de la biografía Diosa: La vida secreta de Marilyn Monroe, publicada en 1985, confirmó el diagnóstico a través de consultas realizadas con el médico de la actriz. En su libro, describe el profundo impacto que la enfermedad tuvo sobre su existencia.

“La enfermedad era tan grave que destruyó sus matrimonios, su deseo de tener hijos, su carrera y, en última instancia, su vida”, escribió Summers. El autor sostiene que, en una época en la que todavía no existían tratamientos efectivos ni cirugías conservadoras ampliamente disponibles, el dolor constante llevó a Monroe a depender cada vez más de analgésicos, tranquilizantes e hipnóticos.

Uno de los episodios más conmovedores recuperados por el documental ocurrió en abril de 1952, cuando la actriz fue sometida a una apendicectomía. Antes de la intervención, Monroe pegó una nota en su abdomen dirigida al doctor Michael Rabwin; en ella suplicaba que preservara sus órganos reproductivos.

El nuevo documental invita a repensar la vida, la carrera y la muerte de la estrellas más famosa de Hollywood Gene Lester - Getty Images

“Por favor, salve —no puedo pedirlo lo suficiente— lo que pueda; estoy en sus manos”, escribió. “Usted tiene hijos y debe saber lo que esto significa”, agregó.

Tras la operación, la actriz expresó un enorme alivio al comprobar que no le habían extirpado los ovarios. “Gracias, gracias, gracias, por Dios, querido doctor, no me extirparon los ovarios”, escribió posteriormente.

La escena refleja con crudeza el temor que acompañó a Monroe durante gran parte de su vida adulta: la posibilidad de perder definitivamente la oportunidad de ser madre.

El documental cuenta con la participación de Amy Schumer, Julianne Hough y otras figuras públicas que padecen endometriosis, entre ellas la atleta olímpica Brittany Brown, la actriz Janel Parrish, conocida por la serie Pretty Little Liars, y Foláké Olówòfóyèkù, una de las protagonistas de Bob Hearts Abishola. A través de sus experiencias personales, la película establece un puente entre el sufrimiento silencioso que experimentó Monroe en los años cincuenta y los desafíos que millones de personas siguen enfrentando en la actualidad.

El documental está disponible para verse de forma gratuita en en el sitio web oficial de The Endometriosis Collective End of the Cycle Streaming.