La esperada reaparición pública de dos grandes de la escena: Graciela Borges y Luisina Brando

“No sé qué le pasa a Graciela y no entiendo por qué se instaló en Mar del Plata. La verdad que no entiendo por qué se fue a vivir allá. Me invitó 20 veces para ir, pero no pude viajar porque estoy con otras cuestiones personales. Insisto, no entiendo por qué se fue”. Con estas palabras, el peluquero Miguel Romano sembró un mar de dudas sobre el presente de una de las grandes estrellas del cine, Graciela Borges. Sin embargo, la actriz hizo su reaparición pública este miércoles, dejando en claro no solo se encuentra muy bien de salud, sino también que sigue tan radiante como siempre.

Graciela Borges resaltó la importancia de invertir en espacios culturales Gerardo Viercovich - LA NACION

Borges fue la madrina de la reinauguración del Teatro Gran Pilar, el histórico espacio cultural de aquella localidad bonaerense que volvió a abrir sus puertas luego de tres años de obras y más de dos décadas de permanecer cerrado. Además de su hijo, Juan Cruz Bordeu, la actriz estuvo acompañada por otra gran diva del cine: Luisina Brando.

Luisina Brando, vecina de la localidad de Pilar desde hace más de dos décadas, estuvo presente en la reinauguración Gerardo Viercovich - LA NACION

La protagonista de Boquitas pintadas reside desde hace más de dos décadas en la localidad de Pilar, y a pesar de que hace algún tiempo que no se la ve en eventos, esta vez no quiso perderse la esperada inauguración. “No abandoné la profesión, lo único que hice fue venirme a vivir aquí, hace ya 22 años. Fue entrar a otra etapa de mi vida, en la que no quería seguir corriendo detrás de las cosas. Quise tener más tiempo para mí y gozar lo que me estaba pasando”, le explicaba la actriz a LA NACION, en mayo de 2020. “Vivía muy apresurada, viviendo con mucha intensidad y corriendo de un trabajo a otro. A partir de ahí seguí trabajando poco, es cierto, porque lo que me ofrecieron no me interesaba, en general se trataba de tiras, y yo ya no quería estar 12 horas por día fuera de mi casa, no tenía ganas. Rechacé mucho y por eso para el afuera pareció que yo había abandonado la profesión. Ahora solo acepto hacer lo que me gusta y por tiempos cortos”, señalaba.

Luisina Brando junto al empresario teatral Carlos Rottemberg Gerardo Viercovich - LA NACION

En esta esperada reaparición pública, las dos musas de la directora María Luisa Bemberg disfrutaron de la velada, que tuvo a la chef Jimena Monteverde -oriunda de Pilar- como anfitriona y contó, además, con un show a cargo del músico y humorista Hugo Varela y un recital de Reina Madre, la banda tributo a Queen.

Jimena Monteverde, oriunda de Pilar, fue la anfitriona de la velada Gerardo Viercovich - LA NACION

Hugo Varela Gerardo Viercovich - LA NACION

Entre los presentes se encontró, también, el empresario teatral Carlos Rottemberg, en carácter de miembro de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales.

Carlos Rottemberg Gerardo Viercovich - LA NACION

Borges, que además de madrina fue honrada con que la sala teatral lleve su nombre, brindó unas palabras ante las 700 personas que se encontraban en el lugar y resaltó la osadía de los empresarios de apostar al teatro: “Esto podría haber sido otra cosa, un supermercado, pero es un teatro, donde la gente va a soñar, va a que le hagamos vivir otra vida. Y que encima piensen en mí, es un regalo demasiado grande”, afirmó.

Graciela Borges junto a su hijo, Juan Cruz Bordeu Gerardo Viercovich - LA NACION

Más tarde, en su cuenta de Instagram, Borges compartió una imagen del evento y escribió: “Preciosa compañía. ¡Gracias por compartir momentos de emoción! ¡Primera salida! ¡Bravo Pilar y todo el equipo maravilloso que luchó por convertir en arte este lugar!”.