La familia Montaner: secretos, coincidencias, el fuerte protagonismo de Ricardo y Marlene y el boom que generan en las redes sociales

“Se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roitman. Como dijo mi hijo Héctor: ‘se cierra el grupo de WhatsApp. Nadie sale, nadie entra’”. Esa frase le pertenece al músico Ricardo Montaner, quien el día previo al casamiento de su hijo de 31 años, Ricky, con la conductora y actriz argentina Stefi Roitman, aludió con ese tuit -que muchos consideraron polémico- a una realidad insoslayable: para la familia se completaba el círculo.

Esto sucedió con la denominada “última boda” que se llevó a cabo en un haras de campo de Exaltación de la Cruz y con más de 600 invitados, entre ellos, Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Oriana Sabatini, Emilia Mernes, Lele Pons, Lizardo Ponce y Gerardo Rozín.

Una postal del casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner Instagram

Todo empieza y termina con el propio cantante oriundo de Avellaneda, quien buscó, como él mismo lo ha declarado en reiteradas ocasiones, una familia armónica donde tanto él como su esposa, Marlene Rodríguez (quien ofició de wedding planner e incluso se animó a vestirse parcialmente de blanco, lo que se dice un pecado si de reglas de casamiento hablamos), pudieran garantizar la felicidad de sus hijos.

La música, protagonista del casamiento

En simultáneo, construyeron un imperio de la música latina que, como hemos dicho, comienza con Ricardo Montaner (Héctor Eduardo Reglero Montaner, tal su nombre completo), pero sigue con una suerte de pase de batuta a sus hijos, los exitosos cantantes y compositores Mau y Ricky, su hermana Evaluna y el marido de la joven, el múltiple ganador del Grammy, Camilo.

Esto tuvo su correlato en el programa más visto de la TV de nuestro país en 2021: La Voz Argentina, donde Ricardo y sus hijos oficiaban de jurado y papá Montaner defendía en las redes a quienes los criticaban por monopolizar el programa “como un clan”.

La Voz Argentina tuvo a parte de la familia Montaner en el jurado TELEFE

Recordemos que incluso la actriz Mercedes Morán debió aclarar qué quiso decir cuando una noche tuiteó “me aburre la familia”, en una instancia del programa en el que los coaches asignaban canciones propias para los participantes, un gesto que se podía interpretar como demasiado autorreferencial. ¿La respuesta de Ricardo a Morán?: “Dios te pague”.

Por lo tanto, no sorprendió que el casamiento de Ricky y Stefi estuviera atravesado por lo artístico: la familia por sí sola podía brindar un recital sin necesidad de contratar con bandas para el gran festejo, y esto quedó registrado en múltiples videos en los que se veían interpretaciones o suerte de medley de los “greatest hits” del sello Montaner. De hecho, hubo un momento en el que el patriarca se quebró. El cantante, en un costado del escenario que se montó para la celebración del casamiento, se sentó con un micrófono en la mano mientras sonaba su clásico “Bésame”. Sin embargo, a Ricardo le costó cantar el tema: estaba demasiado conmovido. Mientras Ricky se le acercaba para decirle algo afectuoso, él atinó a secarse las lágrimas.

La emoción de Ricardo Montaner mientras cantaba en la boda de su hijo Ricky

A los pocos segundos, finalmente MOntaner empezó a cantar y los invitados a cantar con él. “Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana”, entonó con Stefi, Mau y Evaluna. Más tarde, la canción elegida fue “Me va a extrañar”, otro hit al que se le sumó la voz de Yatra, quien lo acompañó desde abajo del escenario.

Asimismo, la presencia en las redes sociales fue inevitable. La familia suele documentar los momentos dignos de álbum de recuerdos y los comparte con sus millones de seguidores (cuando se unen, hacen la fuerza, sobre todo a la hora de programar sus shows). Como cuando Ricky le propuso matrimonio a Stefi, momento muy especial que quedó inmortalizado en varias cuentas de Instagram.

Mientras la joven se sorprendía ante dicha propuesta, varios celulares la estaban grabando. Ricardo no tardó en postearlo en su cuenta, si bien aclaró que Roitman solo iba a ingresar al famoso grupo de WhatsApp familiar cuando el casamiento fuera un hecho. Desde el sábado, la joven fue integrada.

Camilo y Evaluna, boda soñada y embarazo hecho canción

Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, se casó con el cantante colombiano Camilo Instagram

Previo al casamiento de Ricky, quienes contraían matrimonio eran Evaluna Montaner y el cantante colombiano Camilo Echeverry, en febrero de 2020. “Desde pequeña les decía a todos que me quería casar a los 21 y me contestaban que cuando llegara a esa edad me iba a dar cuenta de que el casamiento ya no iba a ser tan importante. Y fíjate que no fue así. A los 21 ya estaba comprometida con Cami. Creo que mis padres son un ejemplo del amor tan grande en mi vida que no quiero menos que eso. Y me parece bonito seguir ese camino. Al final soy tan romántica como mi papá”, le decía la joven a la revista ¡HOLA! cuando anunció su casamiento.

Los artistas plasmaron su amor en canciones en las que prevalece la idea de fusión. “Camilo y Evaluna. Un solo ser”, escribían en sus redes en las imágenes de la boda para la que Ricardo ultimó los detalles luciendo una remera que decía “The Bridefather”, un juego de palabras con la tipografía del film El padrino que “el papá de la novia” decidió usar mientras terminaban con los preparativos.

En las últimas horas, la influencer y participante de MasterChef Celebrity Argentina, “Juariu”, posteó en sus redes sociales una llamativa coincidencia: la torta de la boda de Stefi y Ricky era muy similar a la de Camilo y Evaluna, lo cual no sorprende tanto si tenemos en cuenta que ambos festejos fueron organizados por Marlene, quien trabajó con marcas que difundieron sus respectivas contribuciones al casamiento en, como no podía ser de otra manera, sus redes sociales.

La comparación entre ambas tortas Instagram @juariu

Más allá de la altura de ambas, se puede apreciar cómo están decoradas casi de la misma forma y tienen una apariencia muy similar. Las imágenes se viralizaron gracias a que, alrededor de las tres de la madrugada, los invitados pudieron recuperar sus celulares. Al arribar al lugar, debieron dejarlos en lockers para mantener un hermetismo casi total y que no se filtraran registros de la gran fiesta, algo que luego resultó inevitable.

La torta de Evaluna y Camilo

Otro momento que marcó a fuego a la familia Montaner se produjo en 2021 y fue el anuncio del embarazo de Evaluna. Tanto ella como Camilo mantuvieron en secreto la noticia durante mucho tiempo y, por eso, el esperado estreno del video de la canción “Índigo” (tal es el nombre del bebé que está en camino) se estrenó en octubre y en apenas 91 minutos alcanzó las 730.000 visualizaciones en YouTube.

En el mismo video se podía ver el anuncio de la pareja a la familia y la reacción de felicidad y emoción de todos ellos, como la de Stefi, quien se largó a llorar junto a su cuñado, Mau, reacción que se convirtió en meme instantáneo. Nuevamente, la familia, las cámaras y la música fueron protagonistas.

La pareja mostró inéditas imágenes del momento en el que Camilo se enteró del embarazo de Evaluna Camilo, Evaluna Montaner - Índigo (Official Video)

Por otro lado, el clip también mostraba las lágrimas de Camilo al enterarse que iba a ser padre y los rostros de los amigos de la pareja en videollamadas. Entre llantos, sorpresas y felicidad, el matrimonio cerró la canción con la frase “Contigo, Navidad llegó temprano”.

Las imágenes del videoclip de Camilo y Evaluna Montaner también estuvieron al servicio de los memes Twitter

Camilo y Evaluna se conocieron en 2014 cuando fueron convocados para conducir un evento en Colombia. El flechazo fue inmediato. Sin embargo, ambos estaban en pareja y no volvieron a contactarse sino hasta 2015, cuando Evaluna le escribió a Camilo a través de Twitter.

Camilo y Evaluna junto a dos de los invitados. Para la hora del baile, la menor de los Montaner hizo un cambio de look y optó por un vestido corto Instagram

Desde ese momento, nunca se separaron. Él vivía en Bogotá y ella en Miami, por lo que su relación se inició a través de videollamadas y mensajes, hasta que un viaje para verse en persona terminó en la oficialización de un noviazgo que se concretó en 2020 con su matrimonio y, claro, la unión de ambas familias.

Ricardo Montaner se emocionó por la noticia de Evaluna y Camilo

Cuando anunciaron el embarazo de Evaluna, Ricardo Montaner acudió a las redes sociales para compartir la emoción por la llegada de su nieto. Sentado en la cama junto a Marlene y Stefi, miró el video, y luego los tres comenzaron a aplaudir y saltar. Junto al posteo, el autor de “Cachita” escribió: “Nos explota el corazón de felicidad”.

En cuanto a Mauricio Montaner, el cantante contrajo matrimonio el 3 de febrero de 2018 con Sara Escobar. La boda se realizó en las playas de Tulum en un escenario idílico. El artista subió hace unas horas una imagen a Instagram junto a Roitman en la que también remarcaba la importancia de lo familiar. “¡Eres exactamente lo que faltaba! Mi hermana oficialmente aunque ya lo has sido hace rato. Te amo”, le escribió Mau a su cuñada.

El reality que se viene

La familia Montaner anunció un reality sobre sus vidas y carreras

El 19 de abril, la compañía multimedia NTERTAIN anunció el comienzo de producción de la serie documental Los Montaner, que pondrá foco en la intimidad cotidiana de la familia encabezada por Ricardo. Según se comunicó, el programa seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de los protagonistas, mientras intentan equilibrar el mantenimiento de sus valores religiosos con sus estilos de vida de estrellas.

El cantautor nacido en Argentina y naturalizado venezolano, colombiano y dominicano tiene cinco hijos: Alejandro y Héctor de su primera unión con Ana Vaz, y los mencionados Ricky, Mau y Evaluna, de su matrimonio de más de tres décadas con Marlene. Como consecuencia de esta producción, en el casamiento de Ricky y Stefi se pudieron ver cámaras registrando el evento que formará parte del documental. “Este año que pasó sirvió entre otras cosas para estar más tiempo que nunca juntos y dialogar en profundidad sobre todo lo nuestro, lo que nos pasaba, sobre nuestras carreras. En fin, de todo”, contaba Ricardo respecto al 2020 y la pandemia.

En 2021, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez cumplieron 32 años de casados Instagram: @montaner

“Entre otras cosas reavivamos las expectativas que teníamos sobre el hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos significa la unión familiar... comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean”, agregó el artista cuyo apellido ya es una marca en sí misma.