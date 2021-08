Mercedes Morán habló de su cruce con Ricardo Montaner y fue categórica: “Me pareció increíble”

La actriz Mercedes Morán se encontró envuelta en una discusión mediática con el músico Ricardo Montaner cuando, hace unas semanas, tuiteó una opinión vinculada al programa La Voz Argentina (Telefe), reality de canto en el que Ricardo y sus hijos, Mau y Ricky, son coaches de los participantes junto a Lali Espósito y Soledad Pastorutti. “Me aburre la familia”, escribió en su cuenta de Twitter la actriz de la serie El reino, que se estrena el próximo viernes 13 en Netflix.

Esa misma noche, su colega Verónica Llinás la secundó y sumó un “ídem”. De inmediato, parte de la audiencia que suele marcar en las redes sociales la autorreferencialidad de la familia Montaner comenzó a responderle a Morán, la mayoría coincidiendo con su apreciación, y entre esas respuestas estaba la del mismísimo cantante de “La gloria de Dios”. “Me pareció increíble que estuviera tan atento”, expresó la actriz en diálogo con la periodista Marcela Coronel en su programa Mientras tanto (Mucha Radio 94.7), sobre todo porque ella nunca lo arrobó en su tuit.

El tuit con el que Mercedes Morán fustigó a los Montaner Twitter

La respuesta de Verónica Llinás a Morán contra los Montaner Twitter

En primera instancia, Morán fue categórica y aclaró que su opinión, en contraposición a lo que se interpretó en ese momento, no estaba dirigida a la familia Montaner. “Yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general, él se ofendió un poco y sus fans empezaron a atacarme”, explicó la actriz, quien aseguró que se tomó el cruce tuitero “con mucho humor”, especialmente cuando advirtió lo atento que estaba el músico a los mensajes en las redes. “Me sorprendió que él estuviera tan atento a los comentarios, me pareció increíble”, sumó. “Lo adoro, a esa gente más que quererla, hay que adorarla”, concluyó divertida.

La reacción de Ricardo Montaner

Mercedes Morán había apuntado contra la familia del cantante, quien le hizo una dura advertencia: "Dios te pague"

Cuando el artista leyó el mensaje de Morán, recogió el guante y le respondió con dureza. “Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte”, sostuvo debajo de la publicación de la actriz. “El otro día hablaba con Marlene (su esposa), del carácter que le ponés a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, disparó sin filtro.

Ricardo Montaner canta "Bésame la boca" ante la mirada de Mau & Ricky (YouTube: La Voz Argentina)

Acto seguido, Morán siguió comentando el programa. “Comencé a sentir afecto por los hermanos... ¿Qué hago?”, se preguntó. En ese momento comenzaron a participar del intercambio otros usuarios y uno le sugirió a la actriz que si le aburría la familia, podía cambiar de canal. “Eso digo yo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido”, le respondió el intérprete de “Me va a extrañar”, citando a Pablo Neruda. Sin embargo, no todo quedó allí. “Lo mismo. Infumables”, “Los Montaner versión flía perfecta. Son infumables”, fueron algunas críticas de los usuarios a las que el músico también respondió. “Aquí nadie fuma. Fumar no es bueno, entonces vamos bien”, tuiteó con sarcasmo.

“Yo lo saqué el primer día. La Flía es insufrible”, escribió otro usuario”. “¿Solo nos diste un día?”, indagó el músico. “Ay, Ricardo bancate una opinión, (Morán) dijo ‘me aburre’ (...). Aparte qué horrible es pensar y difundir la idea de un Dios castigador”, le marcó un usuario. “Hay días difíciles”, concluyó el artista, quien está muy activo en Twitter, especialmente cuando sus hijos reciben críticas sobre el rol que desempeñan en el exitoso programa que a partir del martes entra en la etapa de los knockouts.

LA NACION