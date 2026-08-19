La foto de Chechu Bonelli que hizo estallar a Ivana Figueiras

En las últimas horas se desató un nuevo round entre Chechu Bonelli e Ivana Figueiras. Esta vez, el conflicto fue por una foto que circuló en redes sociales donde se ve a la modelo y conductora cenando junto a Natalia, la exnovia de Tomás Guarrachino, padre de la hija menor de Figueiras. Mientras que la empresaria reaccionó con un irónico comentario, Bonelli explicó que no tuvo intenciones de provocar a la actual pareja de Darío Cvitanich.

La polémica imagen fue compartida por el RRPP Marcelo Meca Videla en su cuenta de Instagram. Inmediatamente, Pochi de Gossipeame la replicó en sus historias anticipando el lío que iba a generar: “Esto va a dar que hablar... Chechu Bonelli compartiendo mesa y foto con Natalia, modelo uruguaya y pareja de Tomás Guarrachino, ex y padre de la hija más chica de Ivana Figueiras. Ahora nadie quiere meterse en quilombos ni dar que hablar pero... ¡Lo que le habrán zumbado los oídos a Ivana!”, escribió la panelista de Puro Show.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la propia Figueiras responda al posteo: “Pará... ya me perdí. Esta la Chechu, es la q está cansada del quilombo??? Jaja, no puedo más”, expresó la dueña de una conocida marca de lencería. Si bien la modelo uruguaya y su expareja están separados en la actualidad, Ivana tuvo varios enfrentamientos, incluida una denuncia en la Justicia que dictaminó un impedimento de contacto, “porque no le habría gustado algunas situaciones que pasaron con su hija menor”, según reveló Paula Varela este mediodía en Intrusos. “De hecho, Tomás le pidió disculpas a Ivana a través de una carta documento y se separó”, agregó la panelista.

La palabra de Chechu Bonelli

La modelo y conductora habló tras la publicación de la polémica foto

Ante la polémica que se generó, el ciclo de América fue en busca de las protagonistas de este nuevo capítulo. La primera en salir a aclarar la situación fue Chechu Bonelli, que explicó cómo se sucedieron los hechos: “Solo voy a decir una cosa: yo nunca tuve ningún tipo de intención. La foto no la subí yo, es un amigo mío. Jamás haría algo así”, repitió varias veces intentando sacarse responsabilidad en este conflicto.

Tras aclarar que se trató de una cena privada, explicó: “Mi amigo de ingenuo subió la foto, alguien la encontró y la subió. Jamás sería capaz de hacer algo así. No quiero hablar más porque estoy concentrada en mi trabajo, en mis hijas y quiero desactivar todo esto. Ya está”.

Enseguida, la periodista deportiva se quejó públicamente: “No se puede hacer nada porque todo toma repercusión. O me tengo que ir a vivir a otro país o directamente encerrarme en mi casa. No quiero entrar en detalles pero no se tocó el tema, hablamos de otra cosa. Ya todos empiezan a fabular y la verdad que estoy un poco cansada. Me hago cargo en parte de que salí a comer porque hay hechos pero nunca tuve la intención de provocar nada ni subir nada”, remarcó.

“No le tiro palos a nadie, todo lo que subo lo hablo desde mi experiencia personal, pero bueno, sé como es el juego, sé como es el periodismo de espectáculos que siempre quiere crear pica, pero es como que tengo que hacer todo pensándolo veinte veces y la verdad que no se puede vivir así”, concluyó.

“El doble discurso no me va”

La empresaria se cansó y salió a responder públicamente

Quién también salió a hablar al respecto fue Ivana Figueiras. La empresaria se sinceró ante las cámaras de América y explicó el motivo que la llevó a comentar el picante posteo de la periodista de eltrece. “Fue una foto que vi ayer y sí me nació comentarla. Me pareció tan alevoso que bueno, fue un momentito de... después uno se arrepiente y decís: ‘Ay, ¿para qué me meto en esta?’. Me pareció muy alevoso. Me pareció graciosa la foto justo con una persona con la que había tenido un problema hace un tiempito atrás, que de eso no voy a hablar. Es un tema que siempre manejé de otra forma, no en los medios, porque involucra a mi hija”, expresó.

Minutos después, la actual novia de Cvitanich contó cuál fue su reacción al ver la fotografía. “El doble discurso a mi no me va. Esto de ‘Dejenmé en paz, estoy cansada’ y después subir justo esa foto es un montón para mí. Pero bueno, la gente es libre. Cuando vi esa foto dije: ‘Che, ¿qué onda esto? Es un montón pero la gente es libre de hacer lo que quiera”, lanzó mientras aclaraba por qué esta imagen le pareció una provocación.

“En su momento lo conté. Cuando yo no la dejé más ir a mi hija menor a la casa del padre expliqué mis motivos en otro ámbito, no en los medios, porque yo no le tengo que contar nada a nadie. Me parece que los temas más serios se manejan de otra forma. Me pareció en su momento manejarlo así, me tuve que bancar lo que me banqué y ahora ver esa foto fue como un montón. Pero bueno, la gente es libre, puede comer con quien quiera, puede estar con quien quiera”, sumó.

Figueiras defendió su relación con Cvitanich (Fuente: Instagram/@figueirasivana)

“Chechu dijo que no se puede salir tranquila a comer”, lanzó el cronista esperando su respuesta: “¿Sabes qué? Te diría tantas cosas, pero prefiero dejarlo acá”, se arrepintió Figueiras. En vez de seguir hablando de la actitud de Bonelli, la diseñadora textil se refirió a la cena que semanas atrás tuvo con Cvitanich en Palacio Duhau y en la que filtraron una supuesta pelea entre la pareja. “Yo me di cuenta que me estaban sacando fotos, me di cuenta que había algo medio raro. Había un señor haciéndome señas que yo no sabía si me quería levantar, no entendía que pasaba. No le dije a Darío porque no quería generar conflicto en un restaurante tan chiquito y privado pero bueno, no está bueno callarse porque después pasan estas cosas”, reflexionó.

“¿Alguien te pidió disculpas?”, indagó el movilero. “No, de hecho llamé al hotel y no me pudieron revelar la identidad de la persona que estaba ahí sacando las fotos porque dicen que es un lugar público”, reveló. Sin embargo, la morocha les pidió que desmientan “que hubo gritos”. “Con el diario del lunes también me doy cuenta que a la gente le molesta ver a las personas felices. Y la verdad que encontré un hombre tan increíble y tan bueno que entendí por qué con los demás no funcionó. Nada ni nadie me va a arruinar eso”, concluyó.