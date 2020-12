La foto hot que le mandaron al Puma Goity en su Instagram

En esta cuarentena, el Puma Goity debutó en las redes sociales y se llevó una sorpresa

17 de diciembre de 2020 • 18:01

Este jueves por la mañana, el actor Gabriel "Puma" Goity estuvo como invitado en Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe. Allí recordó con mucho humor una anécdota de los días de aislamiento y cuarentena más estrictos.

"Las redes sociales me parecen un vómito pero en cuarentena me abrí un Instagram (@pumagoityok) y pensé que tenía que seguir a todos los que me seguían", contó el Puma Goity en Flor de equipo. "Te escribí y no me contestaste, Flor", agregó el actor, a lo que la actriz contestó: "Claro, tengo millones de seguidores y no veo todo". Luego, Goity siguió con su relato: "Mis hijos me explicaron después. Pero yo seguí a todos, les escribí a los conocidos y contesté a quienes me escribían. De pronto me mandaron una foto porno. Bueno, nos podemos tutear, dije", relató el actor ante la sorpresa de Peña.

"Empecé a imaginarme el programas de (Jorge) Rial con mi captura. Me aterroricé. Fue así: una mujer me escribió diciéndome: 'hola fuimos a verte al teatro con mamá. Mamá falleció. Te admiro mucho. ¿Te puedo mandar una fotos?'. Y me mandó una foto de su vagina. ¡Era una tomografía computada! Y pensé: ¿cómo sigue uno esto? Era una explosión. Después mi hijo me explicó que no tenía que contestar". Muerta de risa, Florencia Peña intentó darle algunos consejos sobre cómo manejarse en las redes, qué postear y qué no.

El Puma contó además que al principio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19 se angustió mucho. "Pero después me puse las pilas y bajé diez kilos. Estuve mucho tiempo con mis hijos, y aproveché para besuquearlos".

