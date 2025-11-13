El spin-off de El Encargado se titula Zambrano y estará centrado en el personaje del doctor Zambrano, interpretado por Gabriel “El Puma” Goity. La serie ya estaría en preproducción, bajo la plataforma Disney+, y se espera que empiece a grabarse el año que viene.

Esta nueva serie explorará un costado más oscuro y polémico del personaje dentro del mundillo judicial, con un tono más crítico que la serie original. El rodaje comenzaría a mediados de marzo, coincidiendo con el estreno de la cuarta temporada de El Encargado.

Gabriel Puma Goity como Zambrano en El Encargado Disney

Zambrano: qué se sabe del spin-off de El Encargado

En una entrevista por el canal de streaming Núcleo, el actor Gabriel “Puma” Goity confirmó el spin-off de El Encargado, que se centrará en la figura de su personaje, Matías Zambrano, un abogado que parecería pertenecer a un universo oscuro que se cruza con el de Eliseo, el personaje encarnado por Guillermo Francella.

En este momento, los creadores de El Encargado, Mariano Cohn y Gastón Duprat, estarían inmersos en la escritura del guion de esta serie que profundizaría en la vida del personaje de Goity. Así lo afirmó el actor, que también adelantó que “el rodaje empezaría a mediados de marzo”, cuando también saldría al aire la cuarta parte de El Encargado, que ya está grabada.

Zambrano se grabará en 2026 Disney

Esta serie se sumará al universo que rodea la administración y la vida de un edificio porteño, en el que, en un principio, Eliseo, el encargado, intenta mantener su nivel de vida en el edificio cuando algunos proyectos de los propietarios lo amenazan. Este punto de partida da inicio al destape de distintas situaciones que rozan lo policíaco, de a momentos, y están íntimamente ligados con el suspenso.

Qué se sabe de la temporada 4 de El Encargado

Luego de una exitosa temporada 3, la dupla creativa responsable de El Encargado llevó adelante la grabación de la cuarta parte, que está confirmada para estrenarse en la primera mitad de 2026 en la plataforma Disney+. La serie protagonizada por Guillermo Francella, quien retoma su papel de Eliseo Basurto, contará con siete episodios al igual que las temporadas anteriores. La grabación ya está completa y recorrería locaciones renovadas como Pilar, Florencio Varela y Belgrano, con un elenco que incluye a Guillermo Francella, Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta, Gastón Cocciarale, y nuevas incorporaciones como Arturo Puig y Luis Brandoni, quienes aportarían giros inesperados a la trama.

En la entrevista de Goity, el actor afirmó que creía que no era la última temporada de la serie.