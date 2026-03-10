De Elena Roger a Camila Sosa Villada: el ambicioso plan del Complejo Teatral porteño para recuperar al público perdido

Desde 2024, el experimentado gestor pampeano Alberto Ligaluppi es director del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), función que ya había desempeñado cuando Mauricio Macri estaba al frente del gobierno de la ciudad.

En la actualidad, con Jorge Macri como jefe de gobierno porteño y Gabriela Ricardes como ministra de Cultura de la ciudad, Ligaluppi es quien se encarga de gestionar este complejo que reúne al Teatro San Martín, Alvear, Regio, Sarmiento, De la Ribera y el Cine/teatro del Plata.

Hace algunas semanas, la gran fábrica de ficción escénica del gobierno porteño anunció su programación en la que conviven nombres como Elena Roger, Marilú Marini, Leonor Manso, Luis Luque, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Luciano Cáceres, Camila Sosa Villada, Diego Velázquez o Valeria Lois, junto a diversas propuestas internacionales del teatro, la danza y del jazz. “El desafío mayor de la gestión del CTBA es que la Argentina está atravesada por una situación de suma inestabilidad. De todos modos, en este marco nosotros no hemos tenido grandes recortes presupuestarios; pero sí existe una sensación de que hay que trabajar muy medidamente”, apunta en un encuentro con LA NACION en su despacho ubicado en el Teatro San Martín, acompañado por Silvina Silbergleit, pieza clave de su gestión.

Elena Roger cantando un tema de Charly García en la presentación de la temporada del Complejo Teatral Ricardo Pristupluk

—Si comparamos el presupuesto de 2025 con el actual, ¿de qué montos estamos hablando?

—En lo destinado a contratos artísticos pasamos de 1500 millones a 4500, casi un 30 por ciento de diferencia a favor. Creo que esto se da también por haber hecho mucho el año pasado; no inventamos la pólvora ni es un premio. Y hacer más cuesta más. Además, noto que hay una mayor demanda por parte de los actores.

—Eso queda claro solo con reparar en la cartelera actual y los títulos que vienen con fuertes propuestas en todos los circuitos. Ahora bien, esa mayor demanda convive con la baja de espectadores en el CTBA: de 306.000 entradas vendidas en 2024 se pasó a 270.000.

—Lo sé perfectamente y espero poder revertirlo este año.

Sumar público

—En tu primera gestión a cargo del CTBA, uno de los objetivos fue llegar al público sub-40. En esa línea, uno de los primeros títulos fue una obra de Los Pipis, dúo de amplia llegada al público joven. ¿Tuvo que ver con esa misma intención?

—Un poco sí, pero ese título perteneció a lo que había programado Gabriela Ricardes cuando estaba a cargo del Complejo. Este año hay otras obras que pensamos para los jóvenes, como las propuestas site specific o el Romeo y Julieta en versión de rap con gente que se presentará en el Teatro de la Ribera.

El elenco completo de Cyrano de Bergerac en el momento del saludo final en el auditorio del Parque Centenario Federico Hamilton

—En los últimos años, un montaje clave fue Cyrano de Bergerac, con Gabriel Goity, que acaba de despedirse con una función en Parque Centenario. Este título fue uno de los que se presentó en dos oportunidades en el Teatro Tronador de Mar del Plata. ¿En qué consiste el acuerdo con dicha sala?

—Siempre intentamos salir hechos; esa sería la ecuación. Para nosotros es muy importante que nuestras obras puedan presentarse en el interior; de hecho, Cyrano también hizo temporada en Córdoba. En paralelo, en Mar del Plata estamos intentando abrir una escuela de técnicos teatrales, como la que tenemos acá, que funcionaría en el mismo Tronador.

—En la presentación de la programación también se anunció que La verdadera historia de Ricardo III, que protagonizó Joaquín Furriel, también iría al interior.

—Así como el año pasado se presentó en Madrid, para este año están previstas funciones en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario y San Juan. Luego irá a Barcelona y a China.

Joaquín Furriel, la ministra Grabiela Ricardes, Luciano Castro y Ligaluppi en Madrid como parte de los acuerdos que sellaron con Teatros del Canal

—A lo largo de este año se anunciaron varios títulos internacionales, productos de diversos acuerdos, como los concretados con Teatro del Canal, de Madrid, y el Lincoln Center, de Nueva York. En relación con las obras de teatro locales a estrenar, la cifra asciende a 23. De ellas, 14 son coproducciones y la mitad fueron gracias a un convenio con la productora Club Media. ¿La cantidad de coproducciones es un signo de estos tiempos?

—Las coproducciones son diferentes ahora. Antes podía ser un actor o un elenco que se presentara unos días en una sala española y volvía; ahora son procesos completos. Si hay muchas producciones realizadas con Club Media es porque teníamos proyectos atrasados; no creo que lo mismo suceda el año próximo.

—Tan distintos son los convenios que, en algunas obras, la ticketera deja de ser la del Complejo Teatral.

—Es así, probablemente cambie. Para algunos proyectos se hace imprescindible tener socios privados, algo que antes yo mismo no creía.

—En este marco, ¿cómo se llega a un acuerdo con Paraíso Club, un emprendimiento autogestivo de la escena alternativa tan por fuera de las grandes productoras?

—En verdad, estamos muy contentos de que dos propuestas de Paraíso Club —como los mexicanos de Lagartijas tiradas al sol y los suizos de Please, continue (Hamlet)— se presenten acá. Fue un pedido de Paraíso y hemos tratado de beneficiarlos porque están haciendo un gran esfuerzo. Es una cooperación cariñosa; quisimos apoyar ese proyecto. Todavía tenemos pequeños romanticismos...

—Quizás no fue muy romántico que en plena temporada de vacaciones de invierno el Teatro Alvear, la segunda sala por capacidad del CTBA, haya estado alquilada durante un mes a privados.

—Quizás fue un error... Yo creo que no se volverá a dar, pero pasó. Lo admito.

La puesta de Romeo y Julita, ópera urbana; apunta a captar al público joven del barrio de La Boca

—En ese orden, ¿hay estudios de audiencia para saber qué tipo de inserción barrial tienen salas como el Regio, el Cine/Teatro del Plata o el Teatro de la Ribera?

—Los estudios existen.

—¿Cómo es gestionar un organismo como el Complejo Teatral cuando el partido gobernante perdió la mayoría en la Legislatura? ¿Los ecos de esa situación llegan a este despacho?

—Todo lo contrario. Yo ya estuve acá y ahora llevo otros dos años. Conozco esto y diría que es el mejor momento para gestionar. Ahora es más fácil encarar un proyecto o, si hacen falta cinco pesos para definir algo, aparecen. No sé lo que pueda pasar con lo que viene, vislumbro cambios en la Argentina y todo va a rebotar en la ciudad de Buenos Aires. De mis dos gestiones, este es el mejor momento.

Oferta y demanda

Buenas palabras, con Arturo Puig, abrió la temporada teatral en el San Martín Carlos Furman

—Percibo que cada vez las diferencias de títulos entre el circuito teatral alternativo, el público y el comercial son menores.

—Acuerdo totalmente.

—En este marco, salas comerciales se nutren de títulos del circuito alternativo u obras gestadas aquí mismo pasan al comercial sin ningún problema.

—Esto es así por el lío de la oferta y la demanda que hay. Faltan teatros oficiales y a los independientes les cuesta mantenerse; todo eso produce una ensalada. La maravillosa división de hace unos 20 años entre los tres circuitos ya no se da.

—En medio de esta ensalada, el tanque del Cervantes es La revista del Cervantes y, tal vez, el tanque del Teatro San Martín de 2026 sea Elena Roger cantando los temas de Charly García en Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires. Los dos montajes, sin que se trate de algo valorativo, podrían pensarse en el circuito comercial.

—Es así, es para preocuparse; pero no es un momento para arreglar eso.

Lo que se viene

La escritora y actriz Camila Sosa Villada será la protagonista de Un tranvía llamado deseo, uno de los títulos más esperados del año Fabián Marelli

Sobre la temporada que se viene, tanto Alberto Ligaluppi como Silvina Silbergleit reparan en cuatro montajes que los ilusionan especialmente: La lluvia de fuego, los textos de Silvina Ocampo y Juan José Hernández que dirigirá Marilú Marini, y que contará con la actuación de Lorena Vega; Esperando a Godot, que dirigirá la española Helena Pimenta; la ópera rock con Elena Roger y Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, que contará con la dirección de Juan Parodi y la actuación de Camila Sosa Villada como Blanche DuBois. Es tal la expectativa que genera este montaje que se estrenará en septiembre, que pasó de la sala Cunil Cabanellas al Teatro Sarmiento, y que —cuentan además— ya hay demanda de otras salas extranjeras que quieren programarlo.