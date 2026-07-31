La furia de Scott Eastwood con un colega que abandonó una película: “No seas un pedazo de m...”

Scott Eastwood lanzó una durísima crítica contra un colega con el que trabajó recientemente y al que acusó de abandonar una película cuando la producción ya había invertido una importante suma de dinero. Sus declaraciones despertaron una ola de especulaciones en Hollywood y volvieron a poner sobre la mesa los conflictos que pueden producirse detrás de escena en la industria cinematográfica, pero también, sobre el difícil carácter del actor.

Scott Eastwood en la presentación de la colección primavera/verano 2027 de Ralph Lauren Victor Boyko - Getty Images Europe

Eastwood, de 40 años, realizó las explosivas declaraciones durante una reciente participación en el podcast The Joe Rogan Experience, donde habló sobre su carrera, el legado de su padre Clint Eastwood y algunas de las experiencias más frustrantes que vivió trabajando en el cine.

Sin necesidad de mencionar nombres, Scott describió el episodio como uno de los comportamientos más irresponsables que presenció en un set de filmación. “Acabo de trabajar con alguien y, sin mencionar nombres, hay personas que se vuelven demasiado famosas durante demasiado tiempo y creen que el mundo les debe algo”, afirmó durante la conversación difundida el 29 de junio.

Según relató, el conflicto estalló cuando esa persona decidió abandonar el proyecto pese a que la producción ya había avanzado considerablemente y había realizado importantes inversiones. “Después de que ya habíamos gastado mucho dinero, decidió que simplemente no quería trabajar con otra persona ni hacer el trabajo”, recordó.

El actor explicó que intentó hacer entrar en razón a su colega y le planteó que, si realmente no pensaba cumplir con el compromiso asumido, al menos debía devolver el dinero recibido.

Scott Eastwood y Britt Robertson en El viaje más largo, uno de sus trabajos más recientes Archivo

“Le dije: ‘Bueno, entonces tenés que devolverle ese dinero a la persona que invirtió en vos’. Me respondió: ‘No voy a hacer eso’”, contó.

Finalmente, según su versión, la figura decidió abandonar definitivamente la producción, obligando al equipo a afrontar las consecuencias de esa decisión.

Eastwood no aclaró si el proyecto logró completarse ni qué impacto económico tuvo la salida del intérprete, aunque dejó en claro que, desde su punto de vista, el daño fue considerable.

“Era su proyecto como director, su historia, su película. Y fue como: hermano, le sacaste el dinero a alguien”, sostuvo.

El actor calificó lo ocurrido como “impactante” e “increíble” y aseguró que, para él, no existe ninguna zona gris en una situación de ese tipo.

“Es blanco o negro. Hacé lo correcto. No seas un pedazo de mierda. No podés hacer eso”, disparó con total contundencia.

Clint Eastwood junto a sus hijos Francesca y Scott en 2016 Getty Images

A lo largo de la entrevista, Eastwood amplió su reflexión sobre algunos comportamientos que, según dijo, son tolerados dentro de Hollywood únicamente por el peso que tienen ciertas figuras. “He visto comportamientos escandalosos en este negocio”, aseguró. Y añadió que resulta llamativo que determinadas actitudes sean aceptadas únicamente porque provienen de celebridades.

“Eso no pasaría en otras industrias, pero por alguna razón, porque son estrellas...”, comentó, dejando la frase abierta antes de describir a la industria del entretenimiento como un ámbito “realmente feo” cuando las cámaras dejan de filmar.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y entre los medios especializados, donde comenzaron las especulaciones sobre quién podría ser el actor o actriz al que hacía referencia. Sin embargo, Eastwood evitó ofrecer cualquier dato que permitiera identificar a la persona involucrada y tampoco dio pistas sobre la producción afectada.

Pese a la dureza de sus críticas, Eastwood dejó en claro que ese tipo de experiencias no modifican la pasión que siente por su profesión. “Me encanta contar historias”, explicó.

Clint Eastwood y Scott Eastwood

Para el actor, el verdadero atractivo del cine sigue siendo la posibilidad de generar emociones en el público. “Cuando estás en un proyecto creativo y conseguís conmover a la gente, ya sea haciéndola reír, llorar o sentir cualquier otra emoción, eso es lo que realmente vale la pena”, expresó.

Durante la conversación también hubo espacio para hablar sobre la enorme influencia que tuvo su padre, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Scott describió al legendario director y actor, hoy de 96 años, como una persona que siempre entendió el trabajo desde la disciplina y la responsabilidad. “Era un hombre que se ponía las botas e iba a trabajar”, recordó.

Según explicó, una de las principales enseñanzas de Clint consistía en separar completamente la vida laboral de la personal. “Dejaba el trabajo en la puerta”, comentó, destacando la capacidad de su padre para no trasladar las tensiones del set al ámbito familiar.

No es la primera vez que Scott habla públicamente sobre los consejos que recibió de su padre. En una entrevista concedida en 2015 a la revista Treats!, recordó cuál fue la enseñanza profesional que más lo marcó. “Hagas lo que hagas, hacelo bien. Sé humilde, trabajá duro y comportate como un hombre”, reveló que le repetía Clint. Esa filosofía, según explicó, nunca estuvo condicionada por el éxito en Hollywood ni por la posibilidad de continuar el legado familiar.

Scott aseguró que su padre jamás le exigió convertirse en actor. “A él no le importaba si era plomero... o actor”, explicó.

Lejos de sentirse obligado a seguir los pasos de una de las mayores leyendas del cine estadounidense, afirmó que su decisión de dedicarse a la actuación surgió de una vocación genuina. “No entré en esto para ser famoso”, aseguró. “Crecí admirando el trabajo de mi padre, amando el cine y la posibilidad de contar historias. Quería formar parte de ese mundo”, agregó.