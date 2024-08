La hija de Bruce Willis se refirió al estado actual su padre: “Lo amo muchísimo”

Escuchar

Aunque hace un largo tiempo se retiró del cine por cuestiones de salud, el público tiene muy presente a Bruce Willis. La estrella de Tiempos violentos y otros innumerables éxitos de taquilla reveló en febrero de 2023 que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que lo alejó de la pantalla grande y lo condujo a ser cuidado por su esposa e hijas. Y en las últimas horas, su hija Rumer brindó un breve pero conmovedor mensaje con respecto al momento actual de su papá.

Rumer Willis compartió esta imagen, junto a su padre Captura

En su cuenta de Instagram, la joven habilitó la caja de preguntas. Su más de un millón de seguidores le hicieron a la actriz toda clase de consultas sobre su vida privada y su carrera y, como era de esperar, también hubo mención a Bruce. De ese modo, ella compartió una pregunta en la que un seguidor le dijo: “¿Cómo está tu papá? Les mando mi amor a todos”.

Junto a una foto en la que ella le está tomando la mano a él, Rumer expresó en referencia a Willis: “Está perfecto. Lo amo muchísimo. Gracias”. En ese breve mensaje, la intérprete se mostró optimista aún en un contexto muy delicado, y no deja de ser conmovedor para los fans del actor, ver el modo en el que su familia lo contiene y lo cuida en el marco de su diagnóstico.

“Compartir nuestra experiencia trae esperanza”

Rumer Wilis Grosby Group - LA NACION

De manera espaciada, pero muy atenta a mantenerse en comunicación con su público, Rumer suele compartir información vinculada a su padre. Una de las últimas veces fue en mayo de este año, cuando reveló cómo pasaba los días su papá y en qué condiciones se encontraba en ese momento. Rumer lo hizo en la gala “Laughter Is the Best Medicine 2024″ [”La risa es la mejor medicina”, según su traducción del inglés], en una charla con Fox News.

“A través de esta experiencia, lo que ha sido tan increíble es que mi papá es tan querido y eso ha sido tan evidente en la transparencia con la que hemos estado compartiendo (lo que le pasa)”, empezó la joven actriz y continuó: “Y creo que de alguna manera si compartir nuestra experiencia trae esperanza o consuelo a alguien más que esté experimentando esto, entonces para mí, eso es todo”.

Rumer también le dijo esa misma noche a la revista People que Willis “lo está haciendo muy bien” y que lo suele ir a ver en compañía de su hija. “Tuve la oportunidad de visitarlo, lo cual fue un encuentro muy agradable. Fue muy bonito verlo con mi hija y simplemente ir a darle amor”, expresó.

Una de las últimas imágenes que se viralizaron de Willis en las redes sociales fue en marzo de este año, gracias al gesto de su esposa Emma en el aniversario de boda número 15. Desde su cuenta de Instagram, le dedicó un especial escrito en el que señaló: “Y hoy puedo tomar una decisión. Puedo revolcarme en el dolor o puedo celebrarlo. Nuestra unión y conexión es probablemente más fuerte que nunca. Tenemos dos hijas brillantes, divertidas y saludables. Tenemos una unidad familiar que se construye sobre el respeto y la admiración mutuos. Y simplemente, adoro y amo al hombre con el que me casé. Estoy tan orgullosa de lo que tenemos y continuamos creando. ¡Así que feliz aniversario de cristal para nosotros!”.

Por otra parte, su mujer, Emma Heming, utilizó recientemente las redes sociales para dar a conocer una campaña que crea conciencia sobre la enfermedad de Bruce Willis; y en su último posteo incluyó el mensaje que hubiera querido dar el propio actor.

Emma Heming y Bruce Willis Instagram: emmahemingwillis

En el reel, Heiming se dirigió a sus más de 945 mil seguidores en Instagram y contó las últimas actualizaciones sobre este padecimiento; para ello, se refirió a dos personas que están recorriendo los Estados Unidos en bicicleta para motivar un cambio en el FTD. Y en este contexto, imaginó lo que habría dicho Bruce Willis al respecto.

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, manifestó. La publicación tuvo miles de likes y saludos para el actor que está bajo el cuidado de sus familiares.

