Una de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore reveló una particular costumbre familiar y generó impacto

Los Willis son una de las grandes familias ensambladas de Hollywood y así lo demuestran en redes sociales. Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal un año después, las siete mujeres que lo rodean y sostienen se volvieron fundamentales en su vida. Se trata de Emma Heming, su actual esposa; Demi Moore, su exesposa; las tres hijas de ambos, Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle; y sus hijas más pequeñas, Mabel y Evelyn, fruto de su segundo matrimonio.

Desde su diagnóstico, el actor permanece alejado del cine y la TV y cada vez que sus hijas comparten alguna foto o video se vuelve noticia. Sin embargo, en esta oportunidad fue Rumer Willis quien llamó la atención de los medios y no por compartir recuerdos en las redes sociales o por contar algo sobre la salud de su padre, sino por sus sorpresivas declaraciones en el podcast What in the Winkler!, sobre la tradición familiar que las hermanas mantienen en la actualidad.

Desde el diagnóstico Bruce Willis, su familia se volcó a acompañarlo

En 2023, la mayor de las herederas se convirtió en madre por primera vez de una pequeña llamada Louetta, fruto de su relación con el músico Derek Richard Thomas. Desde entonces, es habitual que hable abiertamente sobre maternidad y crianza. Rumer Willis contó que tiene “esperanza” de que su hija siga compartiendo la cama con ella cuando tenga 30 años: “Sinceramente, espero que Lou siga durmiendo en la cama conmigo cuando tenga mi edad. Yo todavía duermo en la cama con mi madre y no creo que sea raro“.

La actriz y cantante afirmó que, incluso en su adultez, mantiene una relación extremadamente cercana con su madre y hermanas. “Todavía duermo en la cama con mi madre, y no creo que sea raro”, confesó durante la entrevista. Además, mencionó que ella y sus hermanas, Scout y Tallulah, continúan compartiendo baños juntas. “Todas seguimos bañándonos juntos, mis hermanas y yo. Y así es el tipo de casa en la que crecí, la gente podría pensar que es una locura y algo raro, pero no es así" explicó.

Rumer Willis comparte fotos y videos en redes sociales con su hija Louetta

También, Rumer habló de cómo estas experiencias la marcaron y hoy influyen en la forma en que sostiene la crianza de su hija. Desde que nació la primera -y hasta el momento- única nieta de Bruce Willis y Demi Moore, la joven practica el colecho y no pasa ni una noche separada de su pequeña.

Qué problemas de salud tiene Bruce Willis y cómo lo afectan en su día a día

La estrella de Hollywood padece afasia, un trastorno que afecta la comunicación y el habla, además de la forma en que se escribe y comprende el lenguaje tanto escrito y oral. La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral, según informa Mayo Clinic. La persona con afasia vuelve a adquirir y practica las habilidades del lenguaje y aprende a usar otras formas de comunicación. Los familiares generalmente participan en el proceso y ayudan a la persona a comunicarse.

Además, el actor sufre una enfermedad neurodegenerativa llamada Demencia Frontotemporal (conocida por sus siglas en inglés como FDT). Los síntomas dependen de qué parte del cerebro se vea afectada. Algunas personas que la padecen presentan cambios en la personalidad, actúan de formas socialmente inapropiadas y pueden ser impulsivas. Otras pueden perder la capacidad de usar el lenguaje correctamente.