Samuel Jackson reveló cuál fue el gran consejo que le dio Bruce Willis: “Pensé en que tenía que hacerle caso”

A lo largo de las últimas décadas, Samuel L. Jackson construyó una carrera muy sólida en Hollywood. Actor todoterreno, él mostró su solvencia en películas de acción, dramas y comedias, convirtiéndose en uno de los intérpretes favoritos de directores tan versátiles como Spike Lee, Quentin Tarantino o M. Night Shyamalan. Y en una reciente entrevista, Jackson confesó que uno de los consejos más importantes que recibió, provino ni más ni menos que de Bruce Willis.

Bruce Willis en El Protegido con Samuel Jackson

En una nota de Vanity Fair que celebra los setenta años de Bruce Willis, Samuel Jackson recordó el tiempo que pasó con él durante la filmación de Duro de matar 3. Y en ese contexto, el intérprete recordó unas importantes palabras: “Me dijo: ´Con suerte vas a encontrar un personaje al puedas volver y que el público ame, en caso de hacer malas películas que no recauden mucho dinero´. Entonces me señaló que Arnold tenía a Terminator, Sylvester a Rocky y a Rambo, y que él tenía a McClane”.

Nick Fury, un personaje de Marvel

Frente a ese consejo, Samuel confesó que prestó mucha atención, y que en los años posteriores estuvo muy atento de encontrar un rol que pudiera repetir varias veces, y que fuera una suerte de salvavidas personal adentro de la industria. Y ese rol no llegaría hasta varios años después, como él mismo contó: “Eso no me sucedió hasta que me ofrecieron ser Nick Fury, un papel que venía con un contrato por nueve películas. Entonces pensé en que tenía que hacerle caso a eso que me había dicho Bruce. Así que ahora ya tenía a ese personaje”.

Como es sabido, Jackson interpretó a Nick Fury en numerosas películas de Marvel, y hasta llegó a obtener un rol central en Capitana Marvel y en la serie Secret Invasion. Ese personaje lo acompañó durante más de diez años, y al día de hoy, el público aplaude cada nueva aparición de ese carismático agente de SHIELD.

El duro presente de Willis

Un amigo de Bruce Willis habló sobre el estado de salud del actor (Fuente: Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Como es sabido, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal en el 2023. A causa de eso, dejó su trabajo como actor y se desvinculó de la vida pública. Este conjunto de afecciones a su salud tiene diferentes efectos en sus cambios de personalidad, comportamiento y dificultad para comprender palabras o hablar. Y hace pocos días, el actor Don Johnson habló con el programa estadounidense Good Morning America en el contexto de la presentación de su nuevo proyecto televisivo y se refirió a la salud de su amigo, Bruce. En ese espacio, además, recordó cuándo se conocieron y cómo empezó la carrera de su colega en el mundo del entretenimiento.

Don Johnson reveló cómo se encuentra Bruce Willis (Fuente: Good Morning America)

La relación entre Willis y Johnson se remonta a la década de los ochenta y aún se mantiene firme. En ese contexto, la estrella de cine y televisión habló sobre su presente y destacó: “Somos los mejores amigos, y está atravesando una etapa complicada. Le mando todo mi amor”. “Bruce y yo éramos amigos cuando él era camarero en el Café Central y yo entraba y me sentaba con él. No bebía en esa época, pero Bruce era un narrador excelente y me contaba todas las dificultades de lidiar con los borrachos y los actores. Y me hice amigo suyo. Le dije: ‘Serías genial como actor’”, contó la estrella invitada a Good Morning America.

Bruce Willis y Don Johnson en Miami Vice (Fuente: Captura de pantalla)

Antes de comenzar a grabar la serie División Miami, Johnson levantó el teléfono del bar donde trabajaba Willis y le recomendó a su directora de casting que le prestara atención, ya que tenía un talento innato. “Le dije: ‘Bonnie, hay un tipo que trabaja de camarero en el Café Central’. Ella respondió: ‘Lo sé, hay cinco mil′. Le dije: ‘No, este tipo es interesante y especial. Tráelo y léelo’. Y lo hizo. Y lo elegimos para la serie antes de que apareciera en ningún otro papel”, describió.

Para el actor, el protagonista de Armagedón tenía “algo especial”. “Si me siento con un director en quince segundos, podría decir si tiene olfato cinematográfico o no”, explicó Johnson y agregó: “Simplemente captás esas cosas”.

LA NACION