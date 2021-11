La historia secreta detrás de la escandalosa separación entre Gisela Dulko y Fernando Gago

Dentro de las separaciones más polémicas del ambiente, la de Gisela Dulko y Fernando Gago ocupa un lugar de privilegio . Este mediodía, Yanina Latorre aseguró que ya iniciaron el trámite de divorcio y reveló la trama secreta detrás de la infidelidad del futbolista.

“Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse”, comentó la panelista de Los ángeles de la mañana este lunes. Tras asegurar que están con el litigio de la casa de Nordelta, Latorre advirtió: “Ella toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién. Ella dejó todo por él, a él mucho no le copaba que labure”.

Más allá de lo económico y la guerra por la división de bienes que se avecina, la angelita dio detalles inéditos sobre la polémica separación. “Me enteré de la historia macabra que armó la amante, Verónica Lafitte, ya hoy novia de Gago. Las cosas que le hizo a Gisela. Ellas entrenaban juntas en la casa de Gisela, que tiene un gimnasio. Se levanta al marido (...). ¿Qué empieza a hacer? Un plan macabro. A él le llenaba la cabeza en contra de Gisela y a ella en contra de él”, reveló.

“A Gisela le decía: ‘Yo tengo un bulo (...), ¿no querés que te lo preste? Como Gago estaba en Mar del Plata (dirigiendo Aldosivi) la invitaba a comer todos los fines de semana. Iban a restaurantes, Gisela iba al baño y cuando volvía tenía dos o tres tipos en la mesa. Ella (en referencia a Verónica) hacía filmar la situación y se la mandaba a Gago para que crea que su mujer estaba con otros tipos. Él creía todo, llegaba a la casa y la re puteaba”, contó.

Ante la mirada atónita de sus compañeras, Latorre continuó dando ejemplos del plan macabro que Lafitte ejecutó para distanciar a la pareja. “Lo que quería es que se separe de ella. Le inventó chats con un papá del colegio. Gago lo fue a buscar y el hombre le dijo que no tenía nada que ver, le negó todo”, señaló.

Al parecer, según la panelista, el exfutbolista tampoco estaría ocupándose de su rol como padre en este último tiempo. “Él estaba en Mar del Plata y venía todos los fines de semana, los domingos y los lunes. Había veces que venía y no la veía a Gisela, le decía que estaba en Mar del Plata para quedarse en el departamento con la amante y no veía a los hijos. Y la amante lo mandaba a filmar y se lo mandaba a Gisela para decirle: ‘Está acá y no te viene a ver’”, expresó.

“La amante hacía lo imposible para que ella lo odie y viceversa. A Gisela le decía: ‘Tenés que dejarlo porque te caga’. La volvía loca. Fue tal lo que le creyó Gago a la amante que sacó a los pibes del colegio, compró una casa en San Isidro (sin pedirle permiso a Gisela) para sacarla de Nordelta porque parece que él puede tener amantes, pero ella no”, agregó Latorre.

En cuanto a cómo la extenista descubrió quién era la verdadera amante de su marido, comentó: “Él se fue de la casa porque nunca le creyó lo del padre del colegio. Ella empezó a atar cabos, le empezó a llamar la atención que Verónica lo criticara tanto a él y a la vez, él le decía que no tenía que ser más amiga de Verónica, que era un gato. Las tenía que separar de algún modo. Hasta que un día lo encaró, le preguntó si estaba con ella y él le dijo que sí”, indicó.