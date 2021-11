En fotos: del glamour de Halle Berry a los irresistibles looks de Jennifer Garner y Kate Hudson

De Budapest a Los Ángeles, estrellas de Hollywood y de la industria de la música participaron en los últimos días en destacados eventos para los que lucieron sus mejores galas. El fin de semana regaló estampas tan variopintas como a un emocionado Maluma agradecido tras recibir el premio al mejor artista latino del año en los MTV Europe Music Awards, celebrados en Hungría con la presencia de figuras como Ed Sheeran o Rita Ora, como a una “honrada” y algo madonnesca Lady Gaga en el estreno de House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott, en Milán.

Halle Berry y Van Hunt deslumbraron en la presentación de Bruised en el AFI Fest de Netflix, que tuvo lugar el sábado en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, en California, mientras otras figuras aportaron glamour en la misma ciudad a la gala benéfica de la organización Baby2Baby en el West Hollywood: entre ellas, estuvieron las actrices Jennifer Garner y Kate Hudson.

En Los Ángeles, Jada Pinkett Smith y Will Smith fueron algunos de los célebres rostros presentes en el estreno de la película King Richard, también durante el American Film Fest en el TCL Chinese Theatre. En tanto, Elle Fanning y Nicholas Hoult se robaron las miradas en la premiere de The Great, en The Sunset Room.

Una sonriente Halle Berry desfiló por la alfombra roja junto al artista Van Hunt en la proyección de Bruised, celebrada en el marco del AFI Fest de Netflix en el TCL Chinese Theatre en Hollywood ROBYN BECK - AFP

Con un vestido de la firma Atelier Versace, la actriz y cantante estadounidense Lady Gaga hizo arder la alfombra roja el sábado en el estreno de la película House of Gucci en Milán Gian Mattia D'alberto - LaPresse via ZUMA Press

Con un diseño de corsé y abertura lateral, Lady Gaga comentó en las redes sociales tras el estreno de House of Gucci en Milán: "Hecho de satén de seda, el vestido se inspira en los diseños de la colección Versace Primavera-Verano 1995". Y agregó: "Estoy muy agradecida y honrada de estar en la película". Gian Mattia D'alberto - LaPresse via ZUMA Press

La actriz estadounidense Jennifer Garner asistió a la gala por el décimo aniversario de actividad de la organización Baby2Baby, evento que fue presentado por Paul Mitchell en el Pacific Design Center en el West Hollywood de California MICHAEL TRAN - AFP

Con un diseño floral, Kate Hudson se robó todas las miradas en la gala benéfica de Baby2Baby Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cantautora británica Rita Ora posa y el actor neozelandés Taika Waititi se divirtieron en los MTV Europe Music Awards, que tuvieron como sede el Laszlo Papp Budapest Sports Arena de la ciudad húngara ATTILA KISBENEDEK - AFP

Rita Ora fue una de las voces presentes en la fiesta de los MTV EMA 2021, celebrada en Hungría Ian West - PA Wire

Con un colorido traje metalizado, Ed Sheeran también dijo presente en los premios MTV Europe Music Awards Ian West - PA Wire

Maluma fue nombrado Mejor Artista Latino del Año en los MTV Europe Music Awards y dedicó el galardón a la ciudad de la que es oriundo: "Medellín ya no es Pablo Escobar", dijo emocionado al agradecer el premio ATTILA KISBENEDEK - AFP

Maluma actuó en vivo en la gran noche de la edición europea de los premios MTV celebrada en la ciudad de Budapest Ian West - PA Wire

Jada Pinkett Smith y Will Smith, en su llegada al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles con motivo del estreno de la película King Richard Jordan Strauss - Invision

La actriz estadounidense Zooey Deschanel y Jonathan Scott asistieron a la Gala Baby2Baby MICHAEL TRAN - AFP

Kerry Washington fue otra de las figuras invitadas a la gala de Baby2Baby en California MICHAEL TRAN - AFP

Jessica Alba y Cash Warren, en el evento que celebró el décimo aniversario de la organización benéfica Baby2Baby MICHAEL TRAN - AFP

Elle Fanning y el actor británico Nicholas Hoult se robaron las miradas en el estreno de The Great, en The Sunset Room en Hollywood, California MICHAEL TRAN - AFP

Con un diseño bicolor, la actriz estadounidense Elle Fanning brilló en la presentación de The Great MICHAEL TRAN - AFP

Los actores estadounidenses John Lithgow y Joseph Gordon-Levitt y una dosis de humor en la alfombra roja del festival Vulture, en el Hollywood Roosevelt Hotel en California APU GOMES - AFP