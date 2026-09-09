La inesperada confesión de Jaclyn Smith: “Uno de los ángeles de Charlie me propuso hacer un trío con su marido”

A cinco décadas del estreno de Los Ángeles de Charlie, Jaclyn Smith decidió abrir el baúl de los recuerdos y contar algunos de los secretos que rodearon a una de las series más famosas de la televisión. Y entre las historias que recuperó hay una particularmente inesperada: la actriz reveló que una de sus antiguas compañeras de elenco le hizo una inusual propuesta sexual.

Jaclyn Smith acaba de publicar su libro de memorias

Smith, de 80 años, hizo la revelación en una entrevista con People con motivo del 50° aniversario de la serie, y también en sus nuevas memorias, I Once Knew a Guy Named Charlie (Una vez conocí a un tipo llamado Charlie), publicadas este martes 8 de septiembre. El libro promete recorrer tanto el fenómeno de la serie que la volvió conocida a nivel mundial como distintos episodios de la vida personal y profesional de la actriz que interpretó a Kelly Garrett durante las cinco temporadas del exitoso programa.

La historia del elenco de Los Ángeles de Charlie estuvo marcada por las constantes modificaciones. Farrah Fawcett, convertida en un fenómeno mundial gracias a su célebre póster en traje de baño, abandonó la serie después de la primera temporada para buscar papeles más dramáticos. Fue reemplazada por Cheryl Ladd, que interpretó a Kris Munroe, la hermana menor del personaje de Fawcett.

Kate Jackson permaneció hasta el final de la tercera temporada. Su salida, en 1979, dio lugar a la llegada de Shelley Hack, quien permaneció solamente durante una temporada. Después llegó Tanya Roberts. Jaclyn Smith, en cambio, fue la única de las tres protagonistas originales que permaneció durante las cinco temporadas, hasta el final de la serie en 1981.

Roberts, que interpretó a Julie Rogers, murió en 2021 a los 65 años. Según cuenta Smith en sus memorias, la actriz mantenía un matrimonio abierto con Barry Roberts, con quien estuvo casada desde 1974 hasta la muerte de él, en 2006.

Tanya Roberts se incorporó al programa en la quinta temporada

Smith asegura que Roberts no ocultaba en absoluto la naturaleza de su relación. De hecho, sostiene que no tenía reparos en hablar del tema y en proponer a otras personas que tuvieran intimidad con ellos.

La actriz recuerda particularmente un viaje a Hawái que realizaron durante la filmación de la serie. Fue durante ese vuelo cuando Roberts le hizo una propuesta que Smith no esperaba: “Me preguntó si quería sumarme a ella ya su marido para tener un encuentro sexual de a tres”.

Smith decidió rechazar la invitación, pero aclara que no guarda un recuerdo negativo de Roberts por aquella situación. Por el contrario, considera que su compañera tenía una actitud particularmente franca respecto de su sexualidad y que esa sinceridad le resultaba, incluso, valiente.

La anécdota aparece ahora, casi medio siglo después, como una de las revelaciones más llamativas de las memorias de Smith. Pero está lejos de ser el único episodio sorprendente que la actriz decidió recuperar.

Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd en la cekebración por las cinco décadas del estreno de la serie que las convirtió en estrellas VALERIE MACON - AFP

“Éramos solo tres chicas que esperábamos encontrar un público, ¡y vaya si lo encontramos!”, recordó Smith al hablar de aquel lejano comienzo en 1976, cuando compartió pantalla con Farrah Fawcett y Kate Jackson. La frase resume el impacto que tuvo la serie, que rápidamente convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales.

El programa se estrenó el 22 de septiembre de 1976 y presentó a tres mujeres —Jill Munroe, Sabrina Duncan y Kelly Garrett— que trabajaban como detectives para el misterioso Charlie Townsend, un personaje cuya voz se escuchaba pero que nunca aparecía físicamente. El éxito fue inmediato y transformó a Fawcett, Jackson y Smith en algunas de las mujeres más famosas de la televisión.

La popularidad, sin embargo, tuvo consecuencias. Smith recuerda que el estudio tuvo que contratar guardias de seguridad porque las filmaciones podían convertirse en verdaderas aglomeraciones de fanáticos. Incluso cuenta que llegó a tener acosadores y que uno de ellos apareció en su propia casa.

Chery Ladd, Jaclyn Smith y Kate Jackson GettyImages

La actriz también recuerda que las tres protagonistas eran conscientes de que los medios intentaban enfrentarlas permanentemente. Los rumores sobre supuestos celos y peleas entre ellas, asegura, eran falsos.

Según Smith, la realidad era prácticamente la contraria: las tres se cuidaban mutuamente y hasta discutían para que alguna pudiera tener menos escenas y aprovechar esos momentos para descansar. “Después del aplauso, la amistad seguía ahí”, resumió Smith al referirse al vínculo que construyó con Fawcett y Jackson.

Jaclyn Smith, Kate Jackson, Cheryl Ladd y Farrah Fawceth

Otro de los detalles que Smith decidió revelar ahora tiene que ver con el dinero. Cuando fue contratada para interpretar a Kelly Garrett, le ofrecieron inicialmente 3.000 dólares por episodio, una cifra inferior a los 5.000 que recibiría Fawcett y muy lejos de los 10.000 que cobraba Jackson.

Smith no aceptó la diferencia. La actriz contó que consideraba que su trayectoria y sus trabajos anteriores justificaban una remuneración equivalente a la de Fawcett y le pidió a su representante que negociara. Finalmente consiguió un aumento antes de comenzar la serie.

Décadas después, el episodio aparece como una muestra del carácter que Smith asegura haber heredado de su padre. “Tené un plan B. Pensá realmente las cosas”, recordó que le decía él.