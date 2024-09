La inesperada reconciliación entre Ángel de Brito y Susana Roccasalvo, tras años de enfrentamiento

Escuchar

Después de un prolongado enfrentamiento mediático y judicial, Ángel de Brito y Susana Roccasalvo protagonizaron una inesperada reconciliación al aire. La periodista y su colega pudieron saldar sus diferencias y poner fin a una larga disputa que los mantuvo enemistados durante largo tiempo.

La conductora de Implacables fue recibida por De Brito en el programa Ángel Responde, que se transmite por Bondi Live, el canal de streaming donde el conductor recibe a invitados de diversos ámbitos. El periodista y Roccasalvo hablaron de distintos temas y demostraron que las diferencias entre ellos pertenecen al pasado.

En 2020, el conductor de LAM (América) había sido demandado por Roccasalvo por supuestas injurias y calumnias, aunque dos años después fue sobreseído en el juicio. Eso marcó un punto de inflexión en su relación, que ahora decidieron retomar pasando página al asunto y recordando juntos el origen de la pelea, además de compartir sus reflexiones sobre lo sucedido.

Ángel de Brito invitó a Susana Roccasalvo a su programa de streaming

La periodista de espectáculos fue quien trajo a colación la vieja disputa y bromeó con De Brito al preguntarle: “Entre Viviana Canosa y yo, como lo dijiste hace unos años en Canal 13, ¿con quién te quedás?”. A lo que Ángel respondió con humor: “Mirá por lo que te enojaste. ¿Puedo repetir lo que pasó entre nosotros? Fue una pelea muy estúpida ”, sostuvo.

El periodista aprovechó la ocasión para explicar nuevamente el contexto en el que ocurrió el conflicto: “Un día estábamos con las ‘angelitas’ haciendo un ping-pong y en ese relleno que hay que hacer a veces cuando se cae un invitado, en ese momento estaba la pelea de (Luis) Ventura y (Jorge) Rial, que nos dio de comer durante mucho tiempo a todos, y ellas me preguntaron a quién elegía: ‘¿Ventura o Rial?’ Y después se derivó en otro ping-pong y les digo en un momento: ‘¿Canosa o Roccasalvo?’. Y yo dije: ‘Canosa, porque Roccasalvo me parece una porquería’, pero es una expresión que yo uso mucho, que obviamente a Susana le jodió. Al otro día le pedí disculpas”.

A pesar del intento de reconciliación por parte de De Brito, la periodista continuó en ese momento con la demanda, sobre la que la afectada dijo en 2022: “Cuando se dicen cosas que no son reales sobre mi persona, yo acciono (…). El 8 de enero de 2020, sin tener nada que ver, en el programa LAM se me nombró. Estaban hablando de dos conductores de América (dos hombres) y así de la nada apareció mi nombre, descalificándome como persona y como periodista. Obviamente, inicié una querella penal contra el señor Ángel De Brito”, comentaba entonces.

La conductora de Implacables reconoció que en su momento se sintió ofendida, lo que la llevó a tomar aquellas acciones legales. Sin embargo, ahora, en retrospectiva, ambos admitieron que la pelea había sido innecesaria y, tras compartir anécdotas y risas, dejaron en claro que las diferencias quedaron atrás.

En su paso por Ángel Responde, Roccasalvo habló de otros temas con De Brito y no tuvo reparos a la hora de expresar su opinión sobre algunas figuras controvertidas del mundo del espectáculo, como Yanina Latorre, de quien dijo: “Te voy a ser sincera. Es tan inteligente, tiene una formación universitaria, una forma de hablar, una rapidez”, introdujo primero. A pesar de estos elogios, a continuación resaltó: “Pero la caga cuando le agarran esos brotes... Si puliera algunas cosas de esos arranques que tiene... Pero como conductora es impecable”, opinó.

La periodista también recordó “el primer día” que Yanina reemplazó a De Brito en Canal 13. “Ella se enojó y yo no tenía nada que ver. A nosotros nos levantan Implacables, me pasan al sábado y el domingo, aparte de que hubo una reestructuración, y ella se manda una macana: le dio un móvil a Mariana Fabbiani a días de levantarse el programa y cuenta lo que iba a hacer el canal, pero ella no quedó fuera del canal por mí”, afirmó.

En su charla con De Brito, la conductora también se refirió al momento en que Jorge Rial decidió desvincularla laboralmente de Intrusos. “Cuando entré a la tele, nunca había tenido una pelea con nadie. Un día, cuando llego al canal, entré por Bonpland, me rajaron por Honduras, cuando él pensó que yo no había conseguido una nota”.

