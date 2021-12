Tras ganarle un juicio, Ángel De Brito le hizo una picante sugerencia a Susana Roccasalvo: “Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos”

Hace un tiempo, Susana Roccasalvo le inició una querella penal a su colega Ángel De Brito por unos dichos que el periodista lanzó contra su persona en su programa Los ángeles de la mañana. Tras algunas mediaciones, los conductores no lograron ponerse de acuerdo y la Justicia resolvió dejar sin efecto la denuncia de la conductora de Implacables.

“¿Se acuerdan que hace un tiempo les conté que Susana Roccasalvo me había iniciado una querella por un chiste que hice acá, que le pedí disculpas, y ella igual siguió adelante con el tema?”, comentó el conductor de LAM este jueves al mediodía en su programa. “También, les conté que ella había perdido y yo había sido sobreseído. La Justicia le había impuesto a ella pagar las costas legales del juicio”, continuó.

Este descargo fue como consecuencia de lo que dijo la conductora de elnueve en su ciclo este fin de semana: “Cuando se dicen cosas que no son reales sobre mi persona yo acciono (…). El 8 de enero de 2020, sin tener nada que ver, en el programa LAM se me nombró. Estaban hablando de dos conductores de América (dos hombres) y así de la nada apareció mi nombre descalificándome como persona y periodista. Obviamente, inicié una querella penal contra el señor Ángel De Brito”, comentó Roccasalvo semanas atrás luego de escuchar a su colega anunciar que la Justicia le había dado la razón.

Y para que no queden dudas, explicó todo con lujo de detalles. “El 18 de diciembre del año pasado, y porque el señor De Brito tenía problema de horarios, se hizo una mediación por Zoom en la cual el señor ratificó sus dichos. A partir de ahí hubo una sucesión de situaciones legales y, mágicamente, el lunes pasado me entero que había perdido el juicio contra él. Y dije: ‘¿Pero si técnicamente no empezó?’ Nadie ganó ni perdió, porque con todo esto de la pandemia estamos esperando la primera audiencia oral y pública. Es muy lamentable que se tomen momentos de televisión para decir una mentira”, advirtió la conductora muy enojada.

A pesar de sus dichos, en el día de hoy el conductor de eltrece volvió a asegurar que Roccasalvo apeló y nuevamente la Justicia desestimó su denuncia: “Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 22 de Capital Federal resolvió que ‘se mantendrá el mismo criterio aplicado con fecha el 10 de noviembre de 2021, pues nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente. El medio intentado por la parte querellante no es el medio procesar habilitado por el Código Procesal. Por ese motivo habré de rechazar el planteo de la parte querellante y eliminar el recurso de apelación’”, relató.