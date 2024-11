La inesperada revelación de Paris Hilton: “Llevo haciendo esto desde que tengo ocho años”

Dueña de una vida personal que siempre estuvo en el centro de la opinión pública, Paris Hilton sabe que sus declaraciones nunca pasan desapercibidas. Y en ese sentido, ella hizo una inesperada revelación vinculada a las cirugías estéticas, y hasta jugó a compararse con Benjamin Button en lo referido a su aspecto físico.

Paris Hilton (Fuente: BBC Mundo/Getty Images)

Durante una entrevista en el podcast The Zach Sang Show, Paris aseguró que jamás se sometió a una operación estética, y al respecto detalló: “Estoy muy orgullosa de decir que tengo todo natural. Simplemente me mantuve alejada del sol. Pero jamás me puse botox, inyecciones, cirugías o algo de eso” .

Ante la sorprendida mirada de su entrevistador, la cantante luego expresó: “Cuando yo tenía ocho años, mi mamá me dijo que tenía que estar lejos del sol. Y luego me enseñó una rutina increíble de skincare compuesta por diez pasos. Así que literalmente llevo haciendo esto desde que tengo ocho años”.

Paris Hilton The Grosby Group

Claro que los cuidados de Hilton en lo referido a su cutis, van mucho más allá, y puede que no estén al alcance de cualquiera, debido a que ese tratamiento de piel lo acompaña con varios tratamientos que se realiza en un spa, que tiene en su propia casa. “Incluso construí un spa en mi hogar al que llamé Sliving Spa” reveló la empresaria, y agregó: “Tiene las luces de Led más épicas, máquina hydrafacial, cámara hiperbárica y crioterapia. Como verás es básicamente es un spa de verdad”.

Claro que no tomar sol, no le impide a Paris tener un look bronceado, y sobre eso concluyó: “Mi mamá me decía que el sol iba a destruir mi piel, y me alegra haberle hecho caso. Pero al mismo tiempo, no me gustaba verme pálida. Así que utilizo spray bronceante desde que soy adolecente. En su momento, hubo épocas en las que directamente tenía la piel de color naranja”.

Paris Hilton tomando mate con María Becerra Instagram

Hace pocos días, Paris Hilton también fue noticia cuando lanzó el clip de su canción “Without Love”, una pieza en la que cuenta con María Becerra como artista invitada. Y durante las grabaciones de ese video, la cantante argentina aprovechó un descanso para hacerle probar a su compañera un mate.

En el breve clip que La nena de Argentina subió a su Instagram, se la ve justo cuando está cebando un mate, y se lo ofrece a Hilton. Ella le dice que es “una infusión que bebemos en Argentina”, y Hilton no tiene mejor idea que revolver el mate con la bombilla. Frente a eso, María se ríe y le indica que la bombilla no debe tocarse. Finalmente y luego de probarlo, Paris concluye: “Es muy bueno. Está caliente. Me gusta”. En pocos minutos la publicación acumuló miles de corazones, y los fans argentinos de Becerra aplaudieron la buena onda de Paris, que se entusiasmó con esa infusión típicamente local.

London, la hija de Paris

El tierno carrete de imágenes familiares que compartió Paris Hilton y con el que presentó a London, su hija de tan solo cinco meses (Foto: Instagram/@parishilton)

Pese a que Paris Hilton siempre expuso su vida privada, no ocurrió lo mismo con la llegada de sus dos hijos, Phoenix, de poco más de un año, y London, quien nació en noviembre del año pasado. Es que hace un tiempo, la socialité y su marido, Carter Reum, anunciaron que se habían convertido en padres de la pequeña y decidieron mostrarla por primera vez.

El tierno carrete de imágenes familiares que compartió Paris Hilton y con el que presentó a London, su hija de tan solo cinco meses (Foto: Instagram/@parishilton)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 26.4 millones de seguidores, la empresaria presentó a su beba con una serie de imágenes familiares. “Presentando a London Marilyn Hilton-Reum. He soñado con tener una hija llamada London desde que puedo recordar. Estoy tan agradecida de que esté aquí. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una nueva y profundamente personal canción con mi querida amiga Sia llamada ‘La fama no te amará’. La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi marido y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Es un himno que te empoderará para mantener tus relaciones más sagradas aún más cerca de tu corazón -ya sea con tu familia, amigos o contigo mismo-. Espero que te guste tanto como a mí. Significaría mucho para que escuches”.

