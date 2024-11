La inesperada y sincera respuesta de Daniel Craig cuando le preguntaron sobre el próximo protagonista de la saga James Bond

Podría pensarse que James Bond, al igual que Batman, Superman o El Hombre Araña, son personajes que dejan una huella imborrable en los actores que son elegidos para interpretarlos. Es difícil pensar cómo habrían sido las carreras de Sean Connery o Pierce Brosnan si no le hubiesen prestado el cuerpo al agente secreto británico. De todos modos, eso no significa que una vez que se alejan de la saga, sigan pendiente de lo que ocurre con el personaje. Al menos, eso dejó bien en claro Daniel Craig en una reciente entrevista.

El actor, que debutó en la piel de Bond en Casino Royale (2006) y luego filmó 007: Quantum (2008), 007: Operación Skyfall (2012), 007: Spectre (2015) y Sin tiempo para morir (2021), se prestó al juego de brindar una entrevista conjunta con su compañero de elenco de su nueva película, Queer, Drew Starkey. Juntos, pusieron a prueba su conocimiento mutuo durante un juego propuesto por Variety. Y cuando les preguntaron sobre el próximo actor que encarnará a James Bond, la respuesta del actor se volvió viral.

Daniel Craig protagonizó cinco películas en la piel de James Bond GETTY IMAGES

“Si tuvieran que pasar la antorcha de James Bond, ¿a quién les gustaría ver interpretarlo?”, preguntó Variety a los dos actores, lo que provocó la risa de Craig y una respuesta sincera, seca y sin filtro: “ No me importa ”.

Ya en 2022, Craig le dijo a la BBC que no se arrepentía de su decisión de abandonar el personaje y explicó: “Tuve la increíble suerte de haber pasado 17 años de mi vida interpretándolo. Literalmente, quiero pasar los próximos 20 años de mi vida tratando de desengancharme de él y de ponerlo en su lugar porque fue increíble. Lo dejé donde quería que estuviera. Por suerte, tuve la oportunidad de hacer eso con la última película”.

A decir verdad, la relación entre el personaje y el actor fue complicada desde un principio. Cuando fue elegido para personificar al agente secreto más famoso del planeta, la decisión recibió más críticas que elogios. La directora de casting de James Bond, Debbie McWilliams, le confesó a Entertainment Weekly en 2021 que “sentía pena” por Craig después de que su elección provocara una reacción extrema de la prensa que pensaba que el actor no encajaba en el papel de Bond.

“Debo decir que la reacción fue increíblemente negativa”, recordó McWilliams. “La respuesta de la prensa fue horrible y me sentí muy mal por él. Pero, de alguna manera, considero que eso lo animó a hacer todo lo posible para demostrar que estaban equivocados”, explicó. “Durante todo el rodaje de la primera película, se decía que Daniel no sabía caminar ni hablar, que no podía correr, que no podía conducir un coche correctamente; cosas que eran total y absolutamente falsas”, continuó. “Pero él simplemente mantuvo la cabeza gacha, siguió con su trabajo y luego salió la película y todo el mundo dijo: ‘Vaya, creo que nos gusta bastante después de todo’ ”, rememoró.

En cuanto al próximo James Bond, más allá de las interminables especulaciones que incluyeron en su momento la posibilidad de que fuera interpretado por un actor negro, no hay ningún dato certero. Los productores de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, todavía no han anunciado ni la fecha en que comenzará el próximo rodaje, ni quién será el director, ni mucho menos en manos de qué intérprete quedará el famoso personaje.

LA NACION