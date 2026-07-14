La íntima confesión de Teté Coustarot: los motivos por los que no se casó con Carlos Gaziglia

Tras más de veinte años de relación con el empresario Carlos Gaziglia, Teté Coustarot dejó en claro que el matrimonio nunca estuvo en sus planes. La conductora dio su mirada sobre el amor y aseguró que nunca necesitó de una ceremonia para validar el vínculo.

Invitada al programa Otro día perdido (eltrece), la modelo habló con sinceridad sobre su postura frente al casamiento durante un divertido intercambio con Mario Pergolini, que derivó en una inesperada confesión sobre su vida sentimental.

“Teté, ¿descartás casarnos? ¿No sería lindo? Porque la verdad que sería lindo ahora”, lanzó el anfitrión jugando al despiste, ante lo que la conductora respondió con humor: “¿Es una propuesta? ¿Qué pasó acá?”.

Aunque Pergolini aclaró enseguida que no hablaba de él sino de la pareja de la conductora, el comentario despertó la reacción de Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto. “Pensé que estábamos viviendo una propuesta de matrimonio en vivo”, comentó el humorista.

Tras el malentendido, el conductor insistió con la idea de que, según él, todavía estaba pendiente en la vida de su invitada, además de recordarle que construyó una carrera exitosa y que lleva más de dos décadas compartiendo su vida con Gaziglia. También levantó la mano y mostró su alianza de casamiento, en un intento de convencerla de que dar ese paso podía ser un lindo cierre para su historia.

Sin embargo, la invitada explicó convencida los motivos por los que nunca sintió la necesidad de pasar por el Registro Civil. “Te voy a explicar una cosa, Mario: hace veintipico de años que estoy con Carlos…”, apuntó primero. Y continuó señalando que, para muchas mujeres, el casamiento representa la ilusión de vestir de blanco y vivir ese momento soñado, que no ha sido su caso.

Por otro lado, recordó que su extensa trayectoria como modelo hizo que, durante años, protagonizara innumerables producciones luciendo trajes de novia, aunque, según reiteró, no se sintió nunca atraída por el ritual. “Te voy a explicar una cosa: muchas mujeres se casan por la ilusión del vestido blanco, de la fiesta. Yo, durante los años que trabajé como modelo, siempre me ponían de novia, vestidos he desfilado, pero nunca sentí la necesidad de casarme”, resumió tajante.

Su respuesta dejó en claro que la decisión nunca estuvo relacionada con una falta de compromiso hacia su pareja, sino con una elección personal. Lejos de abandonar el tema, Pergolini intentó presentar el matrimonio desde otro lugar, describiéndolo como “un trámite lindo”.

“Es lindo, ¿no?”, le replicó ella entre risas. “¡Pongan violines, que se pone romántico! Me quiere vender el casamiento... Qué genial. Los rituales son importantes, lo sé...”, agregó la modelo, dando a entender de que, a pesar de las ventajas de formalizar el vínculo, se mantenía firme en su postura.

Como si estuviera organizando un evento real, Pergolini empezó a imaginar cómo sería esa hipotética boda, sacándole solemnidad y proponiendo un formato descontracturado. “Como Taylor Swift... en el Luna Park. Algo sencillito, que él también se sienta cómodo”, lanzó en broma el presentador.

Coustarot le siguió el juego y recordó que siempre fue cumpliendo las distintas etapas que la vida le fue presentando sin mayores expectativas. “Terminé el secundario, hice la facultad, no me va a pedir que haga algo. Pensé que nadie me iba a pedir nada más…”, comentó entre risas. El conductor no dejó pasar la oportunidad y cerró el intercambio con una sugerencia: “Antes de fin de año te quiero acá con la libretita”, cerró.

Coustarot también aprovechó la conversación con su anfitrión para compartir cómo en el pasado el conductor, simplemente con un comentario, la ayudó a superar un mal momento de su vida. “Vos nunca te enteraste el bien que me hiciste en la época en que yo hacía Siglo XX Cambalache, me había separado y estaba con una depresión horrible, y vos me llamaste de tu programa y me dijiste: ‘La cantidad de tipos que tendrás para esperarte’. Y yo dije: ‘Mirá vos..’. Me hiciste mucho bien, así que gracias. Ergo enseñanza: ‘No hay que hablar mal de los otros, sino tratar de ayudarlos’”.