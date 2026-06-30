La irónica respuesta de Tomás Rebord a Blender después de que le pidieran salir al aire sin su equipo

Después de que despidieran a gran parte de la producción de Hay algo ahí, el conflicto entre Tomás Rebord y el canal de streaming Blender sumó un nuevo capítulo. El conductor reveló que recibió una notificación judicial para presentarse al frente de su programa a pesar de carecer de los medios técnicos para hacerlo.

El comunicador aseguró que el día anterior había intentado cumplir con esa obligación y que las condiciones para salir al aire no estaban garantizadas debido a los despidos en la empresa. A través de un extenso comunicado, Rebord explicó a través de las redes sociales que se presentó el domingo acompañado por una escribana para dejar constancia de la situación.

“Blender me notificó judicialmente para que me apersonara a hacer el programa antes conocido como Hay algo ahí el día de hoy. Fuimos ayer, con una escribana, y constatamos que no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire, como consta en la CD [carta documento] que les mandé”, detalló primero.

A continuación, el conductor responsabilizó a Blender por la situación: “Son los problemas que suelen aparecer cuando despedís a todo el personal de un día para el otro (básicamente no podés hacer el programa)”.

Rebord también aclaró que actualmente se encuentra de vacaciones, un período que, según indicó, había sido pactado con la empresa varios meses atrás. Aun así, aseguró estar dispuesto a colaborar para que el ciclo pueda emitirse. “Aunque sigo en mi periodo ultra-secreto-vacacional (expresamente acordado desde marzo), aclaro públicamente que no tengo ningún problema en salir hoy mismo al aire a las 21 horas de manera remota”, advertía ayer. Esa posibilidad, según indicó, ya estaba contemplada para situaciones excepcionales, por lo que se mostró dispuesto a hacerlo y sumó que sería “a modo de gesto de buena fe por el difícil momento que atraviesan como medio”.

Rebord pidió que el canal se comunicara con él para coordinar la transmisión y usó la ironía al referirse a los inconvenientes técnicos registrados durante otra emisión de la señal: “Espero que me contacte el personal técnico y productores asignados a tal fin. Ojalá para entonces puedan resolver los problemas de sonido que está teniendo Mauro Szeta”.

El también abogado cerró el comunicado con una advertencia: “Voy a hacer un especial sobre la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento. ¡Les va a encantar! Espero su mensaje para coordinar”. La mención a Misiones sería una indirecta a la provincia de origen de Augusto Marini, propietario de Blender y dueño del canal de streaming Carajo.

Cuándo empezó la polémica

La polémica por los despidos comenzó días atrás después de que la empresa apartara a parte de su personal técnico y de producción, una medida que provocó un fuerte rechazo entre los conductores y generó una gran tensión dentro del canal.

La situación se hizo pública durante una emisión en vivo de Último Aviso, cuando Fiorella Sargenti interrumpió la emisión para explicar lo que estaba ocurriendo detrás de cámara. “No podemos seguir haciendo el programa así, hay guardias esperándonos afuera. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos, porque si tocan a uno nos tocan a todos, así es como funciona la solidaridad”, expresó instantes antes de que la transmisión fuera interrumpida. Tras ello, Rebord pidió explicaciones a la señal por los despidos a través de un video que compartió en las redes sociales.

Rebord expresó su malestar a través de una serie de publicaciones en las redes sociales Instagram

Lejos de dar por terminada la polémica, Rebord volvió a expresarse. “Se cumplen 48 horas desde que Blender impide la realización de Hay algo ahí" y después ironizó sobre lo sucedido y los temas que podría tocar en sus envíos.