Blender: un reclamo al aire, la interrupción de un programa y el comunicado oficial del streaming

La plataforma de streaming Blender vivió el jueves por la noche un momento de máxima tensión durante la emisión de Último aviso, cuando el programa fue interrumpido en medio de un conflicto interno que rápidamente se viralizó en X.

Al aire, la periodista Fiorella Sargenti explicó la situación que atravesaba el equipo detrás de cámaras y expresó su solidaridad con sus compañeros, en el marco de un reclamo salarial y tras la desvinculación de varios trabajadores.

Horas más tarde, Blender difundió un comunicado oficial en el que se refirió a lo ocurrido. En el texto, la empresa, encabezada por el empresario Augusto Marini, aseguró que cumple con todas sus obligaciones laborales y salariales “en tiempo y forma”.

El comunicado oficial de Blender

“Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones”, reza el comunicado difundido por Blender.

“En las últimas horas un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes”, detalla luego.

El comunicado oficial de Blender

Y concluye: “En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido a su comunidad”.

En tanto, los trabajadores de la señal también emitieron un comunicado donde expresaron las razones de su malestar: “La empresa anunció el despido de al menos 10 compañeros. El motivo no fue comunicado formalmente, pero ocurrió después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026″.

La palabra de Tomás Rebord

El descargo de Tomás Rebord

Tomás Rebord, que conduce Hay algo ahí —de domingo a jueves, de 21 a 23 en Blender— junto a Juan Ruffo, Manu Jove, Ernestou, Fio Sargenti y Jorge Pinarello, compartió un video en sus redes sociales sobre lo sucedido. "El día de ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción básicamente en un contexto en el que yo estoy lejos (…). Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de obtener algún tipo de explicación o poder establecer algún tipo de negociación para ver qué es lo que estaba sucediendo, y no recibí respuesta. Ni siquiera me atendieron”, expresó el conductor desde los Estados Unidos, donde sigue de cerca a la Selección Argentina.

“ Es un programa que es grande por su gente, justamente, las personas son miembros constitutivos de la esencia del producto. Con lo cual yo no logro entender qué es lo que el medio pretende que suceda haciendo un programa sin gente. No se puede hacer, no hay manera”, agregó.

Y sumó: “No estoy teniendo ni claridad ni respuestas en este momento. Todos los medios pueden tener una negociación salarial, pero esto es otra cosa (...) Yo no estoy logrando entender qué está pasando en este momento en este medio”, expresó. Asimismo, dijo que mientras que la situación se aclara o, por lo menos, alguien le dé alguna respuesta, tiene planeado volver a lanzar “HAGOV.AR”, un sistema de suscripciones que le sirvió en el pasado para financiar sus programas y ahora puede ser de utilidad para ayudar a su equipo.

“Por último, no quiero dejar de agradecerles a las personas que están mandando mensajes (...), a las personas que están preocupadas. La verdad es que no lo voy a disimular, yo también estoy preocupado y ansioso. (...) No terminamos de entender si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si la decisión es levantar todo el programa, si la decisión es levantar el medio y hacer otra cosa. Realmente no lo tengo claro porque no tengo respuestas en este momento".

Los inicios de Blender

El comienzo de Blender se remonta a 2023. Es un canal de streaming que combina entretenimiento, política y humor. El nombre fue propuesto por Augusto Marini, el principal accionista y CEO de Cale Group, quien imaginaba un canal que mezclara discursos, lenguajes y generaciones.

“Mi rol no es intervenir en las ideas, sino crear plataformas que conviertan voces en conversaciones que importan y que impulsen el crecimiento de una nueva industria”, le señaló el empresario a LA NACION.

La principal figura, en sus inicios, fue Guillermo Aquino. En 2024 se incorporó Tomás Rebord, que hoy conduce uno de los programas más vistos del streaming. A la programación en vivo se le suma la producción de contenidos on demand y eventos especiales como los Stream Lab.

Augusto Marini es presidente y CEO de Cale Group, un Holding de Inversión que se enfoca en el sector energético, de infraestructura, salud, textil y agroindustria

Por otro lado, Marini también es dueño del streaming Carajo, cuya figura principal es Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan.

Si bien ambos streaming compiten en el mismo medio, se dirigen a públicos completamente diferentes: Blender tiene una mirada cercana al kirchnerismo mientras que Carajo está alineado con las ideas libertarias.