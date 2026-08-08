De Mirtha Legrand a Marcelo Tinelli: las celebridades despidieron a Jorge Messi con profundo dolor

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó este sábado una fuerte conmoción y una extensa cadena de mensajes de despedida. Clubes, dirigentes, futbolistas y distintas figuras públicas expresaron sus condolencias y acompañaron al capitán argentino y a su familia. Entre ellos estuvieron Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner, quienes eligieron las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras y recordar momentos especiales compartidos, junto al padre del astro del fútbol.

Mirtha Legrand se sumó a las muestras de afecto a través de sus historias de Instagram. La conductora compartió una imagen de Jorge Messi y expresó sus condolencias a Lionel y a toda su familia. El gesto cobra una dimensión especial por el cariño que la diva siempre manifestó por el capitán argentino y por el vínculo que mantiene con Celia Cuccittini, con quien habló por teléfono durante el último Mundial.

Mirtha despidió a Jorge Messi

Ricardo Montaner también despidió al padre del futbolista con una publicación cargada de emoción. El cantante compartió una fotografía junto a Jorge y le dedicó un último mensaje. Entre ambos existía, además, una historia muy particular: durante años bromearon públicamente con su extraordinario parecido físico. En 2020, Montaner había publicado una imagen de los dos juntos y el propio Jorge se había sumado con humor a los comentarios. Esta vez, aquella foto reapareció convertida en un recuerdo entrañable.

“Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar”, comenzó Marcelo Tinelli en una historia que publicó en su cuenta de Instagram y en la que etiquetó directamente al futbolista.

Tinelli destacó especialmente el vínculo entre padre e hijo y el orgullo con el que Jorge acompañó la carrera del capitán argentino. “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”, expresó.

Sin embargo, el conductor también quiso recuperar un recuerdo personal. “Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022”, escribió.

Marcelo Tinelli y el emotivo posteo que le dedicó a Lionel Messi por la muerte de su padre (Foto: Captura Instagram/@marcelotinelli)

La escena a la que hizo referencia ocurrió en la víspera de uno de los días más importantes de la vida deportiva de Messi. Horas después de aquella comida, la selección argentina enfrentó a Francia en la final del Mundial y, tras un partido que terminó 3-3, se consagró campeona del mundo en la definición por penales.

Finalmente, Tinelli extendió sus condolencias a todo el círculo íntimo del futbolista. “Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz”, concluyó.

La despedida del conductor se sumó así a los numerosos mensajes que comenzaron a multiplicarse desde que se conoció la noticia. En su caso, con el recuerdo de aquella cena familiar en Qatar como una postal íntima de Jorge Messi en las horas previas al momento que terminaría de consagrar a su hijo en la historia del fútbol.

Claudia Villafañe publicó sus condolencias en sus redes sociales

Claudia Villafañe acompañó especialmente a Celia y nombró a los cuatro hijos del matrimonio: “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor. ¡Que Jorge descanse en paz!”.

"Fuerza Leo", escribió Gianinna Maradona en sus redes sociales para apoyar a Messi tras la muerte de su padre

Por su parte, Gianinna Maradona reposteó la despedida publicada desde la cuenta oficial de Diego y agregó: “Fuerza Leo, fuerza familia Messi. No hay palabras para un dolor semejante”.

Candelaria Tinelli destacó a Jorge Messi por su rol de padre

Candelaria Tinelli destacó el papel de Jorge como padre y sostén de Lionel: “Qué hermoso ver todo lo que hizo este padrazo, el apoyo a su hijo en su sueño”. Luego envió fuerzas “especialmente a nuestro amado Leo”.