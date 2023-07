Jey Mammon ratificó la denuncia por calumnias e injurias contra Lucas Benvenuto

escuchar

Esta mañana, Juan Martín Rago, conocido mediáticamente como Jey Mammon, se presentó ante la Justicia para ratificar la medida por calumnias e injurias contra Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por presunto abuso sexual. Acompañado de su abogado, el artista resaltó: “Tengo todas las pruebas para demostrar que no violé a un nene de 14 años, ni a una persona de 18, de 20 o de 50; tampoco drogué ni alcoholicé a nadie”.

En diálogo con el canal Crónica, el actor indicó: “Me acusó de algo tan grave y acá estoy para aclarar este tema”. Mammon dijo que, previamente, hubo mediaciones extrajudiciales “para poder hablar con Lucas”. La causa se cerró tras quedar prescripta.

“Era juntarse a mostrarle todo y decirle: ‘Cuando tenías 14 yo no te conocí, no existió una violación, no te drogué, no te emborraché, no me aproveché de vos en absoluto. Tuvimos una relación’”, prosiguió y agregó: “Incluso en el último llamado la chapa municipal del domicilio no estaba, por eso es que ahora se ratifica la denuncia”.

El artista justificó que el objetivo de reafirmar la medida contra su denunciante tiene como intención “poner arriba de la mesa todas las pruebas”. “No soy partidario de que baje la espuma y de que nos olvidemos. Para mí es importante que no nos olvidemos de que los hechos no pasaron. Hubo una relación que existió con Lucas cuando él prácticamente tenía 17 años hasta los 25. Fue una relación consentida. Hay pruebas, mensajes, audios, testigos”, insistió.

Respecto de lo que ocurrió en la entrega de los Martín Fierro, el actor aseguró que solo estuvo en soledad durante “dos minutos”. “Sentí que hubo encuentros con mucha gente, me saludé con mucha gente. Con Susana [Giménez] hablamos y me dijo que le había llegado mi mensaje”, contó.

El domingo pasado, durante la transmisión de Telefe del evento que entrega los reconocimientos por la labor televisiva, Benvenuto utilizó su cuenta de Instagram para comunicar un fuerte mensaje en respuesta a los últimos dichos del conductor en los medios.

Al inicio del video, se tapó la boca con una cinta adhesiva y, entre lágrimas, mostró dos carteles que contenían profundos mensajes: “Los derechos del niño no deben ser vulnerados jamás” y “Con los niños no”. Luego de eso, comenzó a aplaudir y se abrazó a sí mismo, todo en silencio, sin pronunciar palabras.

El mensaje de Lucas Benvenuto en las redes

