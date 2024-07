La lucha contra el cáncer de Ann Wilson, la cantante de la banda Heart

Escuchar

Ann Wilson, líder de la legendaria banda Heart, ha sido diagnosticada de cáncer, por lo que se han cancelado todas las fechas restantes de su gira de 2024. La cantante compartió la noticia a través de una emotiva publicación en las redes sociales y explicó cuál es su situación de salud y sus planes para el futuro.

A través de Instagram, la artista de 74 años detalló: “Recientemente me sometí a una operación para extirpar algo que, según parece, era cancerígeno. La operación fue exitosa y me siento muy bien, pero mis médicos me están aconsejando que me someta a un tratamiento de quimioterapia preventiva y he decidido hacerlo”, adelantó.

La vocalista agregó que los especialistas le están indicando que “se tome el resto del año lejos de los escenarios para recuperarse por completo”. En su publicación, Wilson expresó su optimismo sobre su futuro y agregó que tiene la intención de volver a los directos una vez superado este delicado momento: “Esto es solo una pausa. Tengo mucho más por cantar”, manifestó.

La cantante canceló su gira para avocarse a su salud Gary Gershoff - Archive Photos

La decisión ha llevado a la cancelación del tour Royal Flush, que estaba programado para visitar 48 ciudades en Estados Unidos y Canadá durante los próximos meses. En mayo, la banda ya había cancelado sus shows enrel Reino Unido y Europa con motivo de la operación a la que fue sometida la cantante.

En el momento de la cancelación de los conciertos europeos, Wilson había publicado en Instagram: “¡Estoy bien! No se preocupen. Me disculpo por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Sin duda se trata de un contratiempo también para mí”.

Formada por Ann y su hermana Nancy Wilson, la banda Heart es conocida por éxitos como “Barracuda”, “Crazy on You” y “Alone”. La banda fue una influencia significativa en el rock y ha inspirado a generaciones de músicos con su potente sonido y su energía sobre el escenario.

Creado a mediados de los años 70, el grupo lanzó su álbum debut en 1975 y llegó a alcanzar el Top 10 de Estados Unidos. Fue a mediados y finales de la década del 80 cuando la formación llegó a sus mayores éxitos. Heart fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2023 Ann y Nancy recibieron un premio Grammy por su trayectoria.

Los fans de Ann Wilson y Heart, así como varios colegas de Wilson, han mostrado su apoyo incondicional a la cantante en las redes sociales, enviándole mensajes de ánimo y buenos deseos para su pronta recuperación.

“¡Ann, vos sos lo más importantes en que invertir tu energía! ¡Todos nosotros, tus fans, estaremos allí cuando estés lista! ¡Te deseo una pronta y completa recuperación!”, expresó un admirador. “Estarás en mis oraciones diarias. Espero verte pronto de vuelta en el escenario, lugar al que pertenecés, mi reina. Vos podés con esto”, manifestó una seguidora de la banda, a la que se sumaron otros mensajes de cariño: “¡Tu salud es lo primero! Te mandamos mucho amor y vibraciones curativas”.

La cantante detalló en el comunicado que el resto de los espectáculos de la gira norteamericana se pospondrán. “A los compradores de entradas les digo que me encantaría poder hacer estos conciertos. Sepan que tengo la absoluta intención de volver a subirme al escenario en 2025. Mi equipo está ultimando los detalles y les informaremos de los pasos a seguir lo antes posible”, notificó.

Según lo previsto, se mantendrán vigentes todas las entradas adquiridas previamente para los espectáculos que ahora se pospusieron. Las fechas reprogramadas se anunciarán en las próximas semanas.

Más de 50 shows en estadios de docenas de ciudades de Estados Unidos y Canadá se vieron afectados por la cancelación. Algunos de estos shows tenían previstos conciertos también de las bandas Def Leppard y Journey, aunque Heart no ha anunciado si esas formaciones los acompañarán en las actuaciones pendientes de reprogramación.

