En 1977, el grupo de Seattle editó el disco Little Queen, cuyo primer single apuntaba directamente contra un hombre que hizo correr una noticia falsa sobre las hermanas Ann y Nancy Wilson

Ann Wilson estaba enojada. La intérprete se encontraba trabajando en el tercer disco de su banda Heart, titulado Little Queen, cuando vivió un episodio sobre el que luego decidió pronunciarse a través de una canción que se convertiría en uno de los grandes éxitos del grupo oriundo de Seattle. Tras las reacciones divididas que había generado Magazine, el segundo trabajo discográfico de la banda de rock que se formó en 1965 originalmente con el nombre The Army, con Wilson y su hermana Nancy al frente, Heart estaba buscando dar un giro de timón .

Así, en abril de 1977, Ann, Nancy, el guitarrista Roger Fisher, el bajista Steve Fossen, el tecladista, vocalista y guitarrista Howard Leese y el baterista Mike DeRosier ingresaron al estudio Kaye-Smith en Washington para empezar a grabar nuevo material. Los ánimos estaban caldeados con motivo de una estrategia publicitaria que un productor discográfico venía llevando adelante y que empezó a tener repercusiones serias para las Wilson.

Un desagradable rumor que encendió la mecha

El hombre, quien nunca pudo ser identificado por la banda, que siempre sospechó que trabajaba en la parte de relaciones públicas de la compañía en la que estaban, Mushroom Records, quiso poner a Heart en el podio de los grupos de rock a través de un método totalmente desacertado. A esta figura le pareció que podía servir de “gancho” para las audiencias inventar que Ann y su hermana Nancy estaban teniendo “una relación incestuosa”, por lo que primero empezó a hacer circular esa versión , para ver si los medios se hacían eco, lo que efectivamente terminó sucediendo.

Ann y Nancy Wilson en 1977, en un show en Oakland, California Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

La líder del grupo se enteró de ese rumor nada menos que por boca de la persona que lo pergeñó. Después de un concierto del grupo, el hombre se le acercó para hacerle una pregunta: “¿Cómo está tu pareja?”, quiso saber el presunto empleado de Mushroom Records. Ann pensó que se estaba refiriendo a su novio, el manager de Heart, Michael Fisher. Sin embargo, el hombre le hizo una aclaración: “No, no, estoy hablando de tu hermana”. La bronca de Wilson fue tal que en ese mismo momento se dirigió a su habitación de hotel para escribir el primer boceto de lo que sería “Barracuda”, el single con el que luego se decidió promocionar Little Queen .

En esas estrofas primigenias nos encontramos con una enfurecida Wilson desquitándose con una mezcla de furia y miedo. “Pienso que vas a poder hacerme una emboscada”, escribió la artista, preocupada por el alcance que podía llegar a tener esa mentira y por la falta de límites que Mushroom Records había demostrado tener. Por lo tanto, no es casual que la canción repita cómo “no hay cosas malas o buenas” en el mundo de los negocios cuando se trata de “vender una canción” .

"Barracuda es una canción sofisticada sobre la ira", explicó Nancy Wilson Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Ann terminó con ese borrador e intentó olvidarse del episodio, hasta que la compañía hizo una jugada deleznable que estuvo a la vista de cualquier persona que comprara la edición de diciembre de 1976 de la revista Rolling Stone. En su interior, había una publicidad del grupo en la que se destacaba cómo habían encontrado “millones de maneras de hacer millones de éxitos”. El aviso emulaba el estilo de la publicación The National Enquirer, con un título desagradable: “Las hermanas Heart se confiesan: ¡Fue solo nuestra primera vez!”. El teléfono no paraba de sonar y fue Ann quien debió escuchar cómo le consultaban sobre ese supuesto affaire con su hermana.

Asimismo, había un mar de fondo que había hecho estallar a Wilson y a hablar con la banda sobre la posibilidad de cambiar de compañía. Así lo reveló el productor del grupo, Mike Flicker, quien declaró que Mushroom tenía en su equipo a “gente muy obtusa para negociar” , y que todos los integrantes de Heart estaban cansados de las maniobras vampíricas de las que habían sido víctimas. “‘Barracuda’ también nació de ese lugar”, explicó Flicker. “En cierta medida es una canción conceptual sobre cómo las compañías discográficas están llenas de mierda, por lo que esa barracuda podía ser el presidente de la empresa, la persona a cargo de promocionar un disco, cualquiera… La idea era esbozar esa imagen y el tema surgió de la experiencia que se vivió en ese ámbito”.

En ese contexto, el grupo se despidió de Mushroom Records para firmar con una incipiente compañía llamada Portrait Records, con la que finalmente terminaron editando su tercer álbum . Cuando llegó el momento de grabar el tema que abre el disco -y que terminó siendo coescrito por las hermanas Wilson junto a Fisher y DeRosier-, el enojo de Ann no se había disipado. La artista decidió utilizar su ira para una interpretación totalmente desaforada y fascinante en la que Nancy colaboró con el puente y con la melodía que también funcionaban como reflejo de su propio enojo.

El famoso y controversial riff y el placer de cantarla en vivo

En 2020, Nancy Wilson recordó los orígenes de “Barracuda” y aludió a esa etapa de la banda en la que todos sus integrantes pecaban de “idealistas” hasta que se toparon con el lado más abyecto de la industria. “El hombre que le hizo el comentario a Ann quería promocionar el grupo, pero como era desagradable, lo hizo de esa manera”, recordó y reveló que nunca pudieron confirmar si se trataba de un empleado de Mushroom Records, aunque esa siempre fue la hipótesis que barajaron. Sin embargo, para Nancy la historia la excedía tanto a ella como a su hermana.

Heart, en los 70: Roger Fisher, Howard Leese, Steve Fossen, Michael Derosier, Nancy y Ann Wilson Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Esa movida publicitaría era solo un síntoma de un problema más grave. “Había muchos hombres así en las discográficas, que porque me sacaba fotos con mi hermana sentían que podían decir cualquier cosa, les gustaba insinuar que éramos amantes, algo totalmente inapropiado y asqueroso” , declaró Nancy en diálogo con American Songwriter.

De acuerdo con el testimonio de la guitarrista, como la banda estaba dando sus primeros pasos, con solo dos discos bajo el brazo y cierta inocencia respecto a cómo manejarse, su postura era siempre contestataria. “Éramos muy jóvenes y nos tomábamos todo muy personal, había como una bronca que teníamos que largar, por eso Ann escribió parte de la canción tan rápido, porque quería expulsar la ira”, contó su hermana. En cuanto al emblemático riff de “Barracuda”, Wilson reveló que fue de la autoría de Roger Fisher, quien les aclaró que estaba inspirado por una canción de la banda escocesa Nazareth. “Se enojaron mucho con nosotros cuando escucharon ‘Barracuda’, pero al mismo tiempo nosotros ya estábamos con un envión; era como si nada pudiera frenarnos y nos ayudó el hecho de que en esa época nadie hacía demandas por esa clase de cosas”, explicó la guitarrista. “Yo sigo pensando que el riff no se parece, pero bueno, los miembros de Nazareth estaban muy molestos y, al mismo tiempo, Led Zeppelin nos robaba mucho a nosotros, pero no decíamos nada”.

Editada el 20 de mayo de 1977, “Barracuda” se convirtió en uno de los hits inapelables de Heart. El tema se posicionó entre los más escuchados del Billboard Hot 100 de ese año y la banda lo incluyó en nada menos que once discos de compilados y reversiones e interpretaciones en vivo, entre ellos, Greatest Hits/Live (1980), These Dreams: Greatest Hits (1997), Greatest Hits (1998) y The Essential Heart (2002). “Es una canción poderosa que ingresó al álbum con la facilidad que solo lo hacen las buenas composiciones. Tiene un ritmo galopante, es un tema monstruoso que podría catalogarse como un himno de venganza” , manifestó Nancy.

“Si bien Ann tomó un hecho particular, su significado es universal. Hay muchos depredadores sueltos, por eso es un tema que conectó tanto con el público, que siempre lo cantó con nosotros de manera visceral, con un enojo que demuestra que todos nos hemos cruzado con esas personas desagradables; hay muchas figuras que se asemejan a las barracudas”.

Para las hermanas Wilson, no hubo nada más catártico que tomar esa experiencia y compartirla con el mundo. Una de las interpretaciones más memorables de la canción fue la que Ann y Nancy realizaron cuando ingresaron, en 2013, al Salón de la Fama del Rock & Roll y fueron acompañadas en el escenario nada menos que por Jerry Cantrell de Alice in Chains, Mike McCready de Pearl Jam y el recordado Chris Cornell . “Es una canción que nunca nos cansamos de tocar”, contó Nancy. “Siempre se siente más grande, como que cobró vida propia. Es divertida, es rápida, es una canción sobre la ira bastante sofisticada, pero que a la vez es el reflejo de lo que era Heart en los 70: una banda formada por un grupo de jóvenes medio ostentosos con ganas de mostrar todo lo que sabían hacer”.