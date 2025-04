“De esto no voy a hablar”: el incómodo momento que vivió Mirtha Legrand en el Colón

Mirtha Legrand vivió un tenso momento anoche, en uno de los palcos del Teatro Colón. La Chiqui, quien asistió a una velada especial en el marco de la celebración del 10° Aniversario de la Orquesta Aeropuertos Argentina, estaba dispuesta a disfrutar de la función cuando un grupo de camarógrafos y cronistas se acercó para preguntarle por la polémica que la tuvo semanas atrás como protagonista: el despido de su histórico chofer.

Fiel a su estilo, la gran diva de la televisión argentina llegó temprano al imponente edificio ubicado frente a Plaza Lavalle junto con Marcela Tinayre, su hija, y su íntimo amigo Alejandro Veroutis. Para la ocasión, optó por lucir un tailleur negro de encaje diseñado por Claudio Cosano que acompañó con joyas de plata y brillantes. Luego de recorrer los pasillos del lugar, se acomodó en el palco 15 de la Sala Mayor. La espera fue amena hasta que dejaron pasar a un pequeño grupo de cronistas y camarógrafos al lugar, quienes intentaron aprovechar el momento para preguntarle sobre el despido de Marcelo Campos.

En el palco, Mirtha Legrand, Marcela Tinayre y Alejandro Veroutis, del círculo íntimo de la diva y su hija, saludados por Jorge Telerman Gentileza Orquesta AA

Según pudo saber LA NACION, la primera reacción de la Chiqui fue amable: declinó varias veces a la invitación de dar una explicación al respecto. “Hasta que en un momento se volvieron tan insistentes que se puso firme y dijo: ‘De esto no voy a hablar’”, aseguró una fuente que fue testigo de la situación.

En ese momento, en medio del ida y vuelta, ingresó al palco la ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y la situación se tensó aún más: a la escena se sumaron voces elevadas y pedidos de calma. Así se cerró uno de los momentos más incómodos que vivió Legrand a causa del revuelo que generó el despido de Campos.

La gala de festejo por los 10 años de la Orquesta Aeropuertos Argentina en el Teatro Colón JULIAN BONGIOVANNI - Gentileza Aeropuertos Argentina

Con respecto a quién quedó como encargado de trasladar a la conductora tanto a sus compromisos laborales como en sus salidas sociales, este diario pudo saber que Mirtha ya cuenta con nuevo chofer, llamado Carlos, y que la situación la afectó de tal manera y le generó tanta incomodidad que teme que su familia realice más cambios en su equipo.

Un despido que puede terminar en la Justicia

Fue Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand, quien tomó la decisión de echar al chofer, quien llevaba más de tres décadas en el puesto Foto: Redes Sociales

El encargado de dar a conocer la noticia del despido de Campos fue el periodista Luis Bremer. “Desvincularon a Marcelo, histórico chofer y asistente de la señora Mirtha Legrand, con más de 30 años de servicio a su lado”, escribió en sus redes sociales. Luego, fueron los conductores de Intrusos en el espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes informaron que la diva no tuvo nada que ver con la desvinculación. “Esto viene desde abril del año pasado, cuando él presentó el primer reclamo diciendo que le gustaría que le paguen las horas extra. Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella manifestó su molestia, pero no pudo hacer nada”, detalló Pallares.

El viernes pasado, Karina Mazzocco en A la tarde aseguró que Campos podría llevar a Mirtha a la Justicia. Luego Bremer, integrante del panel, amplió la información. “La semana que viene puede haber avances en esta negociación. Si no termina siendo privada como pretende Mirtha y su familia, pueden ir al SECLO, del Ministerio de Trabajo, y ahí Marcelo Campos ya formalmente despedido iniciaría una demanda y juicio contra la conductora que, de ser condenada va a tener que pagar y si no esperamos que no llegue a la prisión domiciliaria”, detalló.

Un conflicto con antecedente

Mirtha Legrand fue trasladada los últimos 30 años por Marcelo Campos Gerardo Viercovich - LA NACION

Esta no es la primera vez que la Chiqui tiene un conflicto con los choferes. El 22 de diciembre de 2020 llegaron hasta su domicilio varias decenas de vehículos correspondientes al sindicato de choferes particulares. Algunos meses antes, la conductora había recibido una carta documento en la que le reclamaban una deuda correspondiente al porcentaje del salario de su chofer. Según figuraba en ese momento, el monto adeudado por aportes era cercano a los 400 mil pesos.

Informaron aquel entonces fuentes policiales que a la intersección de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortiz arribaron unos treinta autos, pertenecientes al Sindicato de Choferes particulares, adheridos al gremio de Camioneros. Según trascendió, el secretario general y su delegado tenían la intención de entrar al domicilio de Legrand con el fin de llevar a cabo una inspección sindical por condiciones de trabajo.

En diálogo con LA NACION, la abogada de Mirtha Legrand, la doctora Mariana Gallego, negó que el chofer de Mirtha no tuviera al día los aportes correspondientes, y detalló: “Esto no se trató de ningún allanamiento. No hay ninguna orden judicial. Es un sindicato que no tiene personería y quiere conseguir de alguna manera por prensa lo que no está consiguiendo en la Justicia. La señora Mirtha Legrand tiene perfectamente registrado a su chofer, se pagan sus aportes, su salario, la cuota sindical, se hace todo de manera perfecta . Pero esa gente hace esto para llamar la atención”.

LA NACION