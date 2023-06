La mentira que Maya Hawke le dijo a su padre el día que perdió su virginidad: “Cuando volví, me hizo pasar un mal rato”

escuchar

Ella es conocida por interpretar a Robin en la serie de Netflix, Stranger Things, y a Jo en la versión que la BBC lanzó de Mujercitas. También trabajó para Quentin Tarantino en Había una vez... en Hollywood y actualmente acaba de presentar en Cannes su nuevo film, Asteroid City. Sin embargo, Maya Hawke no sólo es famosa por ser una de las actrices más populares de la nueva generación, sino también por ser la hija de dos grandes celebridades en Hollywood: Uma Thurman y Ethan Hawke.

Y si bien tiene un gran talento y ha hecho su camino prácticamente sola, lo cierto es que su apellido le abrió varias puertas dentro de esta industria tan competitiva y también la convirtió en noticia en más de una oportunidad. Hace unas horas, la joven de 24 años pasó por un reconocido ciclo televisivo y habló de la relación con sus padres y los consejos que ellos le dan en su profesión. Sin embargo, en medio de la charla, hizo una revelación inesperada de la cual se arrepintió segundos después.

Maya Hawke en la proyección de Asteroid City, en Cannes CHRISTOPHE SIMON - AFP

El martes por la noche, Hawke pasó por el ciclo Watch What Happens Live with Andy Cohen e hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos. Se trata de una mentira “piadosa” que le dijo a su padre en el pasado, precisamente el día que decidió perder su virginidad. Según sus dichos, Maya le dijo al actor que iba a su sesión de terapia cuando en realidad fue a encontrarse con su novio para tener mantener relaciones sexuales por primera vez.

Tras su confesión, el presentador Andy Cohen y su compañero Bryan Cranston comenzaron a reírse a carcajadas, ante lo cual la invitada expresó: “No puedo creer que acabo de decir eso, pero esa es la verdad”. A pesar de su arrepentimiento por haber hecho público un tema tan personal, la actriz aclaró que, en ese momento, Ethan no se enteró a dónde había ido en verdad, sin embargo, estaba bastante molesto y enojado: “Cuando volví me hizo pasar un mal rato. Me dijo: ‘¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste?’” , recordó ante las cámaras.

Respecto a cuál fue su reacción, la hija de Uma Thurman contó: “Le dije: ‘¿Cómo se supone que debo tener secretos si no se me permite decir mentiras?’”, ante lo cual su padre se ofuscó aún más. “Estaba muy, muy molesto”, agregó sobre aquel enfrentamiento, dando cuenta que el actor se dio cuenta de todo.

Maya junto a su padre Ethan, disfrutando de unas vacaciones familiares en St. Barths The Grosby Group - Spread Pictures/The Grosby Group

No es la primera vez que Maya habla de la relación que mantiene con sus padres. Hace un tiempo, la joven, que nació en 1998, se sinceró sobre el divorcio de Uma y Ethan en 2005. “Cada fin de semana es un fin de semana especial porque se le da un gran valor al tiempo que pasamos juntos. Ya no tienes la sensación del tiempo infinito; rápidamente te das cuenta de que es tiempo prestado”, reflexionó en una entrevista con la revista As If.

En otra oportunidad, habló de sus planes frustrados de irse a vivir sola que fueron interrumpidos por la pandemia del coronavirus. “Hace nada por fin iba a mudarme y convertirme en una persona independiente. Pero de pronto aparece esta pandemia para reírse de nosotros. Es como si me dijera que todo ha sido una broma, que soy todavía una niña y que tengo que seguir viviendo con mis padres”, se quejó molesta mientras advertía estar ansiosa por dar el gran paso. “Ahora estoy en un estado de ansiedad constante. Estoy de luto por mi vida futura. Bueno, no, esto último es una broma. En el fondo estoy bien, soy muy consciente de lo afortunada que soy. Pero no puedo evitar estar totalmente deprimida y confundir con la situación”, aseguró.

Y enseguida aprovechó para tirarle un palito a sus padres. “En el fondo estoy muy enojada con la generación de mis padres. Ellos lo han tenido todo fácil. Simplemente se han dedicado a embriagarse y a conducir a lo loco en autos cancheros mientras destrozaban el medioambiente y votaban a la gente equivocada. No han tenido que vivir ninguna guerra ni tampoco ninguna pandemia”, lanzó en una charla con la revista Nylon culpándolos por dejarles este mundo.

“No sé, estamos en nuestros 20, se supone que tendríamos que estar divirtiéndonos, probando cosas nuevas, saliendo de fiesta. Pero en lugar de eso, tenemos que preocuparnos de que nuestro planeta se muere, de que hay una pandemia, de que estamos viviendo un presente terrible. No sé, es todo tan irritante. Realmente nos han dejado fastidiados”, concluyó.

