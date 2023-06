Sarah Jessica Parker, sobre cómo fue volver a reencontrarse con John Corbett en el set: “Me sentí realmente feliz”

escuchar

Este jueves And Just Like That… vuelve a la pantalla de HBO Max con su segunda temporada. La serie -que sigue las andanzas de Carrie Bradshaw y sus amigas- regresa más recargada que nunca y promete sorprender a los espectadores tanto o más que con la primera entrega. Por un lado, el personaje de Samantha Jones volverá a aparecer en la historia, luego de la pelea entre su intérprete y Sarah Jessica Parker. Por otro, la famosa escritora tendrá una nueva oportunidad en el amor tras la muerte de su esposo, Mr Big.

“Todo el mundo tiene dos grandes amores en su vida”, dice Charlotte York, el personaje interpretado por Kristin Davis en la exitosa ficción. Y parece que los autores de esta nueva entrega no hicieron oídos sordos a su reflexión. Luego de la inesperada y dolorosa muerte de Mr Big a causa de un paro cardíaco, los libretos tienen preparada una nueva historia de amor para Carrie. Eso sí, no se trata de cualquier amor sino del regreso de alguien muy especial en su vida: Aidan Shaw, su novio del pasado interpretado por el actor John Corbett.

Sarah Jessica Parker y John Corbett en una escena de Sex and the City

“Es fantástico estar de nuevo en compañía de John”, le confesó Sarah Jessica Parker a la revista People a tan sólo dos días del estreno de esta continuación de Sex and the City. “Ha sido bastante público sobre cuánto lo amo y cuán fácil es trabajar con él, cuán hábil es en lo que hace. Hace que parezca fácil, pero es un verdadero trabajo”, agregó la actriz sobre cómo es compartir el set con este actor de 62 años.

Tras aclarar que Corbett “se preocupa mucho” por su papel, Parker habló de todo lo que le aporta a este por fuera de los guiones. “Él siempre hace crecer a Aidan de una manera que solo él puede hacer”, dijo mientras remarcaba: “Me sentí realmente cómoda y feliz” . Si bien no quiso adelantar cómo será el reencuentro con este viejo amor, lo cierto es que sus personajes volverán a cruzarse después de casi 14 años sin verse. “Creo que la historia es genial”, anticipa la protagonista que pasará la parte final de la temporada en compañía de este galán.

Ante la emoción de los fanáticos por saber más, el escritor y director Michael Patrick King habló sobre la decisión de volver a traer a Aidan a esta historia. “Cuando supe que íbamos a hacer la temporada 2, lo primero que pensé fue la palabra ‘Aidan’. Solo sé que es importante para Carrie. También es importante para la audiencia porque tienen sentimientos hacia él. Y es emocionante desde el punto de vista de la escritura porque la mitad de la audiencia es fan de Aidan y la otra mitad de Big”, reveló.

“Creo que el programa tiene mucho que ver con crecer, descubrir quién eres a cada edad. Como dijimos célebremente en la serie, tiene dos grandes amores, así que este es el otro. Me costaba creer que Aidan no apareciera en la mente de Carrie, así que lo escribí”, explicó King un poco escuchando el pedido del público.

Consciente de que Carrie y Aidan tienen un “pasado complicado”, el guionista decidió traerlo de vuelta a la vida de esa escritora adicta a los stilettos. “Cuando se ven después de 14 años (y de 23 sin tener una relación) no es lo mismo porque no son lo mismo. Es una nueva historia”, advirtió el director sobre este romance que llegará después de una gran pérdida para Bradshaw. “Me gusta que pudimos contar la historia de la forma en que la contamos, que no estábamos tratando de apresurarnos, que Carrie lo abordaba de la misma manera que siempre lo hace cuando se trata de emociones que son importantes”, reflexionó sobre el duelo que tuvo que transitar el personaje principal.

“Para mí fue muy agradable no tener miedo de sentarme en algo incómodo y triste”, dijo por su parte Sarah Jessica Parker. “Carrie es capaz de encontrar un lugar en su cuerpo para ese dolor y también buscar la alegría; los dos no se excluyen mutuamente. No estás traicionando este recuerdo queriendo volver a la alegría y la felicidad”, concluyó anticipando lo que se viene.

