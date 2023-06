Romina Malaspina: su nueva faceta como DJ, su próximo desafío en Bailando por un sueño y el recuerdo de su paso por Gran Hermano

escuchar

Cuando Romina Malaspina entró a Gran Hermano, en 2015, lo hizo con la intención de crecer en el mundo del espectáculo. Y no le fue nada mal: hizo otros realities como Doble tentación (en Chile) y Supervivientes (en España), fue vedette en Magnífica, la revista que hizo Carmen Barbieri hace unos años; presentó noticias en Canal 26 y dio un vuelco en sus intereses y empezó una carrera como DJ y cantante. Pero eso no es todo: este año se suma a Bailando por un sueño, que Marcelo Tinelli conducirá por América.

En una charla con LA NACION, Malaspina cuenta cómo se está preparando para este nuevo desafío, recuerda su participación en Gran Hermano, habla de sus fans y también de los haters, y de su verdadera pasión: la música.

-Estuviste a punto de entrar al Bailando antes de la pandemia, ¿esta es tu revancha?

-Algo así (risas). Me habían convocado en 2020 y al mes comenzó la pandemia. Este año me llamaron y ya está confirmada mi participación. Estoy ensayando a full y preparándome para una nueva etapa en la televisión. Estoy tomando clases de baile para hacer lo mejor que pueda (risas). Y también estoy muy abocada al desarrollo de mi música, que es mi principal proyecto hoy en día, como DJ y productora, fusionando dos géneros que son los más escuchados del momento: la música urbana y la electrónica.

"Fui aprovechando las oportunidades en el transcurso de mi carrera", comenta Romina Malaspina gentileza Romina Malaspina

-¿Cómo fue que decidiste dedicarte a la música?

-Fui aprovechando las oportunidades en el transcurso de mi carrera. En 2018, cuando volvía a Argentina después de participar en Supervivientes España, fui invitada al EDC, un festival de música electrónica que se hizo en México. Y si bien ya había asistido a varios festivales, desde entonces empecé a ver la música de otra manera y decidí aprender sobre producción musical. En 2020, cuando viajé a Colombia a grabar un proyecto, surgió la posibilidad de aprender a tocar como DJ, empecé a tomar clases, compré mis equipos y mixeaba cuatro o cinco horas diarias.

-¿Cuáles son tus influencias musicales?

-La música es en lo primero que pienso cuando me levanto. Me encanta explorar entre diferentes géneros y artistas, tanto nacionales como internacionales. La plataforma Beatport es mi aliada. En cuanto a influencias, tengo una lista extensa, pero mis preferidos son DJ Gordo, Korolova, Mochakk, Hot Since, Omar Varela, Zecca, Drake, Eminem, Martin Garrix, Dani Leigh...

Romina Malaspina canta "Color"

-Y de la música directo a las noticias. ¿Esa oportunidad cómo se dio?

-En marzo de 2020 declararon la pandemia, y un mes después fui convocada para hacer la conducción de uno de los noticieros de Canal 26, pero tenía en claro que no quería posponer mi proyecto personal por mucho tiempo, aunque me encantaba la idea de hacer algo fuera de mi zona de confort. Esa es la razón por la que, después de un año, dejé ese trabajo para seguir mi camino con lo que de verdad me apasiona. Poco después salió mi canción “Color”, que había grabado en Colombia y fue mi segunda producción discográfica. La primera fue “Hustler Lady”, en 2020.

-¿Te interesa hacer una carrera también en televisión?

-Me encanta la televisión, pero lo que amo es la música. Sin embargo, si me proponen algo que suma, o un formato interesante, sí, me gustaría hacer televisión. Quiero disfrutar el trabajo en tele lo más que pueda, mientras la prioridad en mi proyecto musical me lo permita.

-¿Cómo te imaginabas tu futuro cuando entraste a Gran Hermano, hace ocho años?

-Estaba muy decidida a seguir aprendiendo y creciendo en el mundo del entretenimiento, sabía que GH iba ser solo la puerta de todo lo que iba a suceder después. Muchas de las cosas no las tenía planeadas, pero siempre tuve en claro que quería seguir en esto. Todo se concretó gracias al trabajo constante.

Romina Malaspina disfruta de su presente laboral gentileza Romina Malaspina

-Tenías muchos haters en las redes, ¿te afectaban o los ignorabas?

-Los haters son parte del proceso de crecimiento. Y considero que, si los hay, es porque estás haciendo las cosas bien.

-Te mostrás como una mujer muy sensual, ¿te hacés cargo?

-Me muestro como soy. Vivo esta etapa disfrutando a full y valoro y agradezco mucho el reconocimiento. Y lo más lindo es que siento que todavía me queda mucho por recorrer.

-¿Te enganchaste con el último GH?

-Me iba enterando de todo por las redes y cuando tenía algo de tiempo miraba las galas, también por mi mamá que siempre fue gran espectadora del programa (risas) antes y después de mi participación.

-¿Qué recuerdos tenés de la casa?

-Fue una experiencia increíble y al ver esta edición se me venían muchos recuerdos divertidos. Y también sentí un poco de nostalgia. Me gustó mucho ver que esta edición fue una de las mejores en cuanto a concursantes y formato.

"Lo que más me gusta es conectarme con la música", sostiene Romina Malaspina gentileza Romina Malaspina

-¿Cómo es tu día a día?

-Lo que más me gusta es conectarme con la música, tocar en casa, armar sets para mis próximas fechas, investigar sobre artistas y nuevos lanzamientos. Me gusta mantenerme en constante aprendizaje. Disfruto mucho de estar en mi casa, entrenar, hacer recetas fitness que veo en internet, navegar entre noticias cripto, tradear y compartir info constantemente con colegas del nicho.

-Te interesan las inversiones...

-Sí, es un tema que me encanta...

-Hablás poco de tu vida privada. ¿Estás en pareja?

-Es verdad, no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Estuve un tiempo en pareja, pero ahora estoy enfocada en mi trabajo.