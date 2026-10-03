La millonaria ayuda de Kit Harington para salvar el histórico patrimonio de su esposa, Rose Leslie: “Un respiro”

“Me enamoré en Islandia”, confesó Kit Harington en el programa de Jonathan Ross en 2023. “Me enamoré de mi compañera de reparto”, dijo el actor refiriéndose a su actual mujer, Rose Leslie, a quien conoció en el rodaje de la segunda temporada de Game Of Thrones en el país nórdico.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron durante el rodaje de Games of Thrones (Foto: HBO)

El romance de Ygritte y Jon Snow, sus personajes en la exitosa serie de HBO, traspasó la ficción y se materializó en el matrimonio de los intérpretes en la vida real, que en junio de 2018 se dieron el “sí, quiero” en Aberdeenshire (Escocia), en el castillo de Wardhill, una propiedad del siglo XII que pertenece a la familia de Leslie desde hace más de 500 años. Y así seguirá siendo, de momento, gracias a Harington, que ha contribuido con un generoso préstamo —cantidad que aún no ha trascendido— pues la empresa que gestiona la histórica finca se enfrentaba a problemas financieros.

Según adelantó Daily Mail este sábado 26 de septiembre, el extenso terreno de más de 3.200 metros cuadrados hoy funciona como espacio para bodas y vacaciones de lujo. “Pero este año, el castillo de cuento de hadas se ha visto asediado por problemas financieros, y la empresa propietaria de la finca ha entrado en proceso de liquidación”, asegura el medio británico. Sin embargo, documentos presentados en Companies House —Registro Mercantil del Reino Unido— revelan que el actor ha intervenido con financiación destinada a ayudar a la empresa a pagar a sus acreedores y a solicitar una “suspensión” de la liquidación.

“La intervención de Kit podría dar a la familia un respiro muy valioso mientras luchan por mantener la propiedad en sus manos”, aclara el tabloide. Sarah Leslie, cuñada de la actriz de Vigil —está casada con su hermano mayor, William Leslie—, ayudó a organizar la boda de la pareja de intérpretes en 2018 y ya entonces admitió que el castillo de Wardhill es “una propiedad muy cara de mantener”.

En 2019, The Sun publicó que Sebastian Leslie, el padre de Rose —y exconcejal conservador—, estaba en la ruina y pidió dinero prestado a los recién casados para salir adelante después de que otra propiedad familiar, el castillo de Lickleyhead, fuera embargada. El padre de la actriz aseguró a The Scottish Sun que no era más que una de las 3.000 víctimas de una turbia trama criminal en el Bank of Scotland y HBOS —un grupo empresarial de banca y seguros con sede en el Reino Unido, sociedad matriz del banco escocés—, que le había costado hasta cinco millones de libras (unos 6 millones y medio de dólares).

“Rose y Kit ayudaron económicamente. No sabría decirte cuánto me dieron, pero fueron muy generosos. Pedirle dinero a tu hija es algo muy difícil, pero valdrá la pena pagar ese precio si conseguimos justicia para 3.000 personas”, declaró Sebastian. El portal especializado Celebrity Net Worth estima la fortuna actual de Harington en 14 millones de dólares y la de Rose Leslie en cuatro millones de dólares.

Kit Harington y Rose Leslie a pura sonrisa en un paseo romántico por Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El castillo de Wardhill se describe como un entorno inolvidable para celebraciones, reuniones familiares y escapadas rurales relajantes. Tiene capacidad para alojar hasta 16 huéspedes en ocho habitaciones decoradas individualmente, y cuenta con amplios salones, chimeneas y extensos jardines. “Con una historia que se remonta a casi mil años, el castillo de Wardhill ha sido el hogar de la familia Leslie durante generaciones y es una de las fincas privadas más antiguas de Escocia”, se anuncia en su página web.

Una estancia privada de siete días en temporada alta —de abril a septiembre— cuesta desde 12.500 dólares, mientras que en temporada baja el precio inicial es de 8.500 dólares. Una boda de tres días con 16 invitados parte de las 10.500 dólares, un precio que va subiendo a medida que aumenta el número de asistentes. “Las actividades, el chef privado y los servicios de mayordomo se cobran aparte”, avisa la web.

Kit Harington y Rose Leslie, un amor que pasó de la pantalla a la realidad Grosby Group

A la boda de Harington y Leslie, que ahora tienen dos hijos en común, acudieron unos 80 invitados, incluidos compañeros de Game of Thrones, como Emilia Clarke, Peter Dinklage, Sophie Turner y Maisie Williams. “Dios mío, ese día me sentí tan eufórica. Fue la culminación de casarme con el amor de mi vida, en la casa donde era increíblemente feliz, trayendo a todos mis amigos a Escocia, y la alegría de ese día fue simplemente fantástica…”, comentó la actriz en una entrevista con Just Jared en 2025.