La muerte de Angus Cloud: los conmovedores mensajes de despedida de Zendaya, Sydney Sweeney y el resto de sus compañeros de Euphoria

La noticia de la muerte de Angus Cloud, a los 25 años, conmocionó a sus miles de seguidores y a la colonia artística estadounidense. Una vez superada la sorpresa y el estupor, varios de sus compañeros en la serie Euphoria recurrieron a sus redes sociales para despedirlo.

“Las palabras no son suficientes para describir la belleza infinita que es Angus. Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa, o de escuchar su carcajada contagiosa (ahora estoy sonriendo solo de pensarlo )”, escribió Zendaya en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando habla de las personas que ama: ‘Podría iluminar cualquier habitación en la que entraran’, pero déjenme decirles que era el mejor en eso”.

“Me gustaría recordarlo de esa manera. Por toda la luz, el amor y la alegría sin límites que siempre logró darnos. Apreciaré cada momento. Mi corazón está con su madre y su familia en este momento y, por favor, sean amables y pacientes, ya que el dolor es diferente para todos”, finalizó.

Su compañera Sydney Sweeney también le dedicó un emotivo mensaje: “Angus, eras un alma abierta, con el corazón más bondadoso, y llenabas de risas todas las habitaciones. Esta es la cosa más difícil que he tenido que publicar, y estoy luchando por encontrar todas las palabras. Te extrañaremos más de lo que crees, pero me siento muy afortunada de haberte conocido en esta vida, y estoy segura de que todos los que te han conocido sienten lo mismo. Este dolor de corazón es real y desearía haber tenido un abrazo más y una carrera 711. Todo mi amor está contigo”.

Otra de las actrices de la popular serie que se refirió a la muerte de su colega fue Storm Reid, quien curiosamente no compartió escenas con él en el programa de HBO. “Siempre valoré tu amabilidad, tus tonterías y tu habilidad para ocupar espacio. Ojalá hubiéramos podido compartir la pantalla juntos. Nunca me olvidaré de ti, amigo. ¡Sos tan amado!”, expresó la actriz más joven del elenco.

Babrie Ferreira, a su vez, fue más escueta: “Te amo mucho. Se te extrañará enormemente”, indicó. Chloe Cherry, una de las últimas actrices en entrar al elenco, sí compartió una gran cantidad de escenas con Cloud durante las últimas temporadas. “¡No puedo creer que sea real! Te extraño mucho. Nunca olvidaré nuestras conversaciones. Eras tan divertido y tan buena persona. Tu historia fue muy inspiradora para mí. Por ahora, supongo que esto es un adiós”, señaló.

Nika King, la actriz que interpreta a Leslie, la madre de Rue (Zendaya) en la serie, fue una de las pocas del elenco adulto en hacerse eco de la noticia: “Hicimos nuestra promo de la primera temporada juntos”, recordó. Y definió a su colega: “Eras uno de los espíritus más genuinos, relajados y hermosos de esta loca industria... ¡Y esa sonrisa magnética! Estoy muy agradecida de haberte conocido y de haber escuchado tus locas historias sobre Oakland. Sos amado y serás muy extrañado, amigo mío”.

El actor, famoso por su papel de Fezco, murió este lunes en su casa en Oakland, California, una semana después de que falleciera su padre, y los motivos de su deceso no trascendieron. “El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con los problemas de salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, dijeron los familiares del intérprete en un comunicado. Y continuaron: “Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida”, dice el comunicado familiar que publicó TMZ.

En el final del texto, la familia del actor dejó un deseo y realizó un pedido a los medios y fanáticos de Cloud: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

