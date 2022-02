Euphoria: los tres personajes secundarios que se roban el protagonismo en la segunda temporada

El quinto episodio de la segunda temporada de Euphoria, la ficción de Sam Levinson que se puede ver por HBO y su plataforma de streaming, HBO Max, se titula como la obra homónima de Henry Miller, “Stand Still Like the Hummingbird” [”Permanece quieto como un colibrí”] y su protagonista excluyente es Zendaya como Rue Bennett. La estrella de 25 años, que hizo historia en los Emmy cuando se convirtió en la intérprete más joven en ganar como mejor actriz dramática, sigue siendo una de las principales razones por las que la serie se consagró como una de las más populares de la actualidad.

Euphoria podría definirse como un drama para centennials que vino a llenar un vacío, al mostrar de manera explícita a adolescentes batallando contra sus demonios, ya sea adicciones, abuso, bullying y, especialmente, el fantasma de la inseguridad . Todos ellos se sienten pequeños, por eso intentan compensar sus carencias no siempre mostrándose genuinos, pero sí denotando una falta de afecto y comprensión del entorno que se percibe en sus expresivos rostros.

Si bien el éxito de Euphoria la tiene a Zendaya como atractivo insoslayable, en esta temporada tres actuaciones lograron cautivar a una audiencia que consume Euphoria con una avidez asombrosa, algo que se refleja en los datos duros. Hay una notoria diferencia entre el público más de nicho que cosechó en su primera temporada -estrenada en junio de 2019- y la segunda, cuyo regreso se emitió el domingo 9 de enero de este año. La llegada de HBO Max a Latinoamérica contribuyó a esa intensidad en el visionado, pero el fenómeno también responde a un showrunner dispuesto a crear episodios donde priman las atmósferas y el sinsentido, y también otros reminiscentes al viejo Euphoria.

En aquellos capítulos en los que la narrativa se dispara para todos lados, estos tres personajes resultan tan necesarios como magnéticos para la ficción.

*Cassie Howard (Sydney Sweeney)

Sydney Sweeney como Cassie en Euphoria HBO Max

Si de intérpretes secundarios hablamos, Sydney Sweeney fue la actriz que brilló desde el primer episodio de Euphoria hasta el quinto de su segunda temporada, el último en emitirse hasta la fecha. Su versatilidad podemos rastrearla, entre otros exponentes como Everything Sucks! y Sharp Objects, en su rol de Eden en The Haindmaid’s Tale, que le requirió de una personificación más sutil, y en la miniserie The White Lotus, donde se entregó a la sátira de Mike White con gran facilidad.

En cuanto a su personaje de Cassie en Euphoria, Sweeney tuvo la tarea titánica de aportarle verosimilitud al cambio rotundo del arco narrativo de la joven. Esa jugada provocadora que hizo Levinson al unir románticamente a Cassie con Nate (Jacob Elordi) puso a la actriz en una posición incómoda, ya que su personaje pasó de tener una relación con Christopher (Algee Smith, quien quedó relegado en esta vuelta) a forjar un vínculo tóxico con quien fuera la pareja de su mejor amiga.

Sydney Sweeney, una de las grandes actrices de Euphoria

De un momento a otro, la joven es convertida en una suerte de símbolo de quienes no pueden escapar de una dinámica de poder absolutamente dañina, que se cristaliza en secuencias que rozan el patetismo si no fuera porque el rango actoral de Sweeney la ayuda a generar empatía con la audiencia. En diálogo con LA NACION, la actriz pronosticó que Euphoria, como en su momento lo fueron Skins y Girls, se convertirá en la serie de esta generación. “Al menos, eso espero que suceda cuando hable de ella en el futuro”, señaló.

* “Fez” (Angus Cloud)

Angus Cloud como Fezco en Euphoria

En una de las mejores escenas de la primera temporada lo veíamos a “Fez” sufriendo por no poder abrirle la puerta a Rue, quien busca a su dealer para que le facilite más drogas y así no detener el consumo. Si bien es la secuencia que terminó de sellar el triunfo de Zendaya en los Emmy, Angus Cloud también se luce en ese momento donde su cariño por la joven se mezcla con su imposibilidad para abrir esa puerta. El actor californiano estaba listo para tirar la toalla con Hollywood en el preciso momento en que toda su familia decidió mudarse a Irlanda. Cuando estaba por irse él también, pasó la prueba en el casting de Euphoria, su debut en TV, y el desánimo que venía experimentado mutó en un resurgir de su pasión por la actuación. El viaje a Irlanda, claro, quedó atrás.

La segunda temporada lo encuentra a Fez en dos líneas narrativas interesantes. Por un lado, Levinson le dedica nada menos que la primera “historia de origen” del tan esperado regreso de la serie, al mostrarnos cómo fue su niñez y el rol predominante de su abuela en esa etapa. Que un director y guionista como Levinson, que no siempre profundiza en los rasgos de su vasta cantidad de personajes, le haya otorgado a Fez esa brillante “precuela” de toques tarantinescos no deja de ser un triunfo para Cloud, quien al interpretar ese rol en la adultez logra algo complejo: que no notemos la transición entre la composición del pequeño Mason Shea Joyce y la suya.

Por otro lado, el showrunner dejó entreabierta la posibilidad de un enamoramiento entre Fez y Lexie (Maude Apatow), pareja que todavía no tuvo muchas escenas pero que de todos modos se posicionó como una de las favoritas de la audiencia.

*Cal Jacobs (Eric Dane)

Eric Dane como Carl Jacobs en Euphoria HBO Max

El personaje más pertubador de la serie, el repulsivo padre de Nate, siempre fue una presencia amenazante para los adolescentes de Euphoria, incluso para su propio hijo. Se trata de un hombre que no solo tiene una doble vida sino que es lisa y llanamente un abusador cuyo accionar teme que sea revelado, y que es antagonista de Fez en esta segunda temporada. El ex Grey’s Anatomy Eric Dane (quien interpretó al Dr. Mark Sloan, más conocido como McSteamy, en el drama médico) se puso en la piel de un personaje detestable como Cal, pero en esta vuelta logró darle una profundidad mayor, cuando Levinson abordó ese papel con matices.

Cuando pensábamos que el actor no era capaz de destacarse en el cast, llegó el capítulo “You Who Cannot See, Think of Those Who Can” [Tú que no puedes ver piensa en los que sí”] en el que navega por diferentes emociones, desde el dolor por un pasado que no puede cambiar a la honestidad brutal cuando les habla a su esposa e hijos sobre su verdadera orientación sexual.

Eric Dane, de Greys Anatomy a Euphoria Archivo

Mucho podemos debatir sobre la historia de origen de Cal, más áspera de desandar que la de Fez. En una suerte de cortometraje musicalizado con INXS, Levinson nos muestra el amor que surge entre el personaje en su adolescencia y su mejor amigo, Derek. El sueño de estar juntos en los 80 siempre pareció utópico, pero se hace añicos definitivamente cuando Marsha, novia de Cal desde entonces, le cuenta que está embarazada, y el resto es historia.