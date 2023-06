LA NACION +Cerca, Protagonistas: Nico Vázquez y los secretos detrás de una entrevista imperdible

escuchar

Nico Vázquez es ante todo cálido y puede que ahí esté el secreto de su éxito. No es una cualidad sencilla de lograr en un mundo como el de la actuación, en donde los artistas se calzan otras pieles para transmitir el sentimiento que les exija el guion de turno. Y aunque este intérprete demostró innumerables veces su versatilidad, esa calidez que refleja su estilo se convierte en el denominador común de todos sus personajes, criaturas televisivas (o teatrales) que conectan fácilmente con el espectador. Y en un imperdible mano a mano con el periodista Pablo Sirvén, en el lanzamiento del nuevo ciclo de entrevistas LA NACION +Cerca, Protagonistas, Nico Vázquez se refirió a su vida profesional y personal, en una charla que dejó varias perlitas y en la que predominó ese tono que lo convierte en alguien tan cercano para el público.

Vázquez llegó a la redacción de LA NACION poco antes de las 19, listo para maquillarse y comenzar a grabar la nota. Luego de saludar a Sirvén y romper el hielo antes del inicio de la entrevista, él se puso en manos de la maquilladora aunque con un único pedido, más por necesidad que por capricho: que no utilizaran un maquillaje específico porque le da alergia (aunque aclara que si eso supone un problema, se puede aguantar esa molestia). En ese gesto minúsculo se anticipa su buena predisposición y ese confiar en cada uno de los anfitriones que lo recibirían en el diario.

Finalmente el actor se ubica en el sillón en el que transcurrirá la charla, no sin antes felicitar a Sirvén y confesarle: “Yo te leo mucho”. En los minutos previos a la nota, Vázquez se muestra relajado y respetuoso de todos los técnicos y asistentes que satelitan a su alrededor, con el objetivo de entregar un trabajo óptimo, para que entrevistado y entrevistador puedan lucirse en un diálogo ágil. Mientras tanto, la charla es descontracturada y Nico comienza a abrir las puertas de su carrera, recordando sus proyectos más populares y otros que, aunque no tan citados, aún persisten en el imaginario del público (como fue el caso de Como anillo al dedo, un reality de parejas sobre el que asegura: “Es al día de hoy que a Gimena (Accardi) y a mí nos saludan por ese programa”).

Pablo Sirvén y Nico Vázquez en LA NACION Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Todo está listo para empezar la nota y Vázquez confiesa que de joven daba muchas más entrevistas, aunque en su adultez eso no es tan habitual, quizá por la tiranía de las obligaciones que le implican ser productor y actor protagónico. Sin embargo, la posibilidad de charlar en medios no deja de serle importante, algo a lo que se refiere luego de la entrevista: “A mí me gusta mucho dejar algún mensaje que tenga que ver con la experiencia de lo que me sucedió a mí, para que quizá a alguna persona le sirva lo que digo. A mí me gusta hablar sobre el arte, la televisión y los medios. Y si hablamos de tele, de teatro y un poco también de la vida, creo que ahí está la mezcla justa para que cualquiera que te esté escuchando del otro lado, se sienta identificado y reciba un golpe energético para no abandonar. Cuando era chico y veía una entrevista en la que alguien decía algo interesante, eso me daba fuerzas a seguir adelante y a no frustrarme”.

Las cámaras comienzan a filmar y aunque en pantalla solo aparece Pablo Sirvén, Nico lo mira sonriente, transmitiendo una armonía que condice con el “sean felices”, esa frase que él utiliza casi a modo de mantra. Y así comienza una entrevista de clima íntimo, en donde el actor habla del éxito de Tootsie (a quien reconoce como “el personaje más importante que me sucedió”), como también reflexiona sobre su camino en la producción teatral y el entusiasmo que le genera proyectar un futuro en ese ámbito. Pero la entrevista también se dirige hacia su vida y, según le pregunta Sirvén, cómo hizo para “convertir en energía positiva” esas heridas emocionales que lo marcaron a lo largo de sus 46 años. Y Vázquez responde con sinceridad, procurando que reconocer su dolor no signifique renunciar a ese optimismo que es su firma.

En la sala de maquillaje, Pablo Sirvén y Nico Vázquez conversan animadamente antes de la entrevista Hernán Zenteno - La nacion/Hernan Zenteno

Alrededor de ambas figuras, desde el estudio de LA NACION se construye un clima de diálogo íntimo, en el que Vázquez responde preguntas no solo mirando a Sirvén, sino también a todos los que se encuentran detrás de las cámaras. “Siento que cuando estamos en un espacio de entrevista, pero somos más personas, sería maleducado no involucrar a toda la gente” , reconoce el actor mientras las cámaras se apagan, y agrega: “Creo que la charla no es solo con el periodista, sino también con toda esa gente. Yo trabajo de esa manera también y quizás me olvide que estoy en una nota, pero me pasa que estamos hablando y mirar a todos es algo que me fluye”.

Luego de un imperdible ida y vuelta, la conversación llega a su punto final. Nico le agradece a su anfitrión ese espacio en el que pudo hablar sobre su vida delante, pero también detrás del mundo del espectáculo, porque como él mismo confiesa, “antes de un actor hay un ser humano”. Después de tomarse unas fotos en las que abraza al periodista, él se acerca a saludar a todas las personas que trabajaron en el back de la entrevista, borrando jerarquías y demostrando que todos tuvieron un rol importante en la producción y ejecución de ese espacio que es LA NACION +Cerca, Protagonistas.

Listo para retomar su agenda, Vázquez se dirige hacia su compromiso posterior, un partido de fútbol entre amigos. “Ellos son muy importantes en mi vida, porque son la familia que yo elijo”, asegura mientras se dirige a su auto y antes de concluir: “Si no los veo seguido, extraño mucho lo cotidiano. Ahí no se habla de teatro ni de televisión, sino que charlamos sobre amistad y lo que pasó en el día. Ellos son esa cosa cotidiana que te abraza y que termina con un partido de fútbol, cagándonos de risa entre amigos”. De esa manera, Nico se hace tiempo no solo para protagonizar un éxito teatral como Tootsie o brindar una jugosa entrevista, sino también para ocuparse de eso que tanto lo estimula y nutre, como es el tiempo de calidad con sus amigos y su familia.

La entrevista a Nico Vázquez en LA NACIÓN + Cerca, Protagonistas estará disponible a partir del jueves solo para los suscriptores de LA NACIÓN