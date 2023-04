El emotivo video con el que Nicolás Vázquez recordó a su hermano Santiago por su cumpleaños: “Mi mejor amigo”

escuchar

Sin dudas, Nicolás Vázquez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Protagoniza Tootsie en el teatro Lola Membrives, obra que se perfila como una de las apuestas más fuertes del año. Pero, la emoción y la felicidad de esta gran etapa se mezclaron con una fecha que guarda muchas emociones y un dejo infinito de tristeza. El 31 de marzo, su hermano menor Santiago, que falleció el 16 de diciembre de 2016, hubiese cumplido 34 años. Como una manera de recordarlo, el actor compartió un conmovedor video en las redes sociales y le dedicó unas profundas palabras.

La muerte de Santiago Vázquez significó un duro golpe para el mundo del espectáculo y generó una profunda conmoción. El joven actor, que en ese momento tenía 27 años, estaba de vacaciones con amigos en Punta Cana. La mañana del 16 de diciembre de 2016, advirtieron que no aparecía por ninguna parte y, al acercarse a su habitación, lo encontraron sin vida. Posteriormente, se conoció que la causa de su muerte fue una miocardiopatía hipertrófica.

Santiago Vázquez murió el 16 de diciembre de 2016 a los 27 años

A lo largo de los años, el protagonista de Una semana nada más habló mucho de su hermano y del impacto que causó la muerte tanto para él cómo para su familia. A su vez, en todas las fechas importantes hace algún posteo en las redes sociales para recordarlo. El 31 de marzo, Santiago cumpliría 34 años y con motivo de celebrarlo de alguna manera, Nicolás compartió un emotivo video con algunos de sus mejores momentos juntos y recibió el cariño y apoyo de sus seguidores y varios colegas del medio.

“Cumplí un sueño que es trabajar con mi hermano, que es la persona que más amo en el mundo, mi mejor amigo”. Con esas palabras dichas por Santiago Vázquez sobre el escenario, comenzó el video que compartió Nicolás. Las imágenes se alternaron con algunas de su casamiento con Gimena Accardi, donde su hermano dio un discurso, varias postales de la infancia y un momento especial que vivieron durante El canasto, obra que el menor de los Vázquez protagonizó y el mayor dirigió.

El emotivo video que compartió Nico Vázquez por el cumpleaños de su hermano (IG @nicovazquez)

El clip estuvo musicalizado con la canción “Aprendí” de Rosana y acompañado por un sentido mensaje del exCasi Ángeles. “Muy feliz cumple hermano. ¡Gracias por estar siempre conmigo! Te amo San. ¡Siempre juntos!”, escribió junto a un corazón blanco, un símbolo de infinito y una mariposa.

Varios amigos y seres queridos comentaron el posteo acercándole su cariño. “Los amo mucho”, tipeó Gimena Accardi, a lo que Benjamín Rojas sumaron respectivamente: “¡Santi querido feliz cumple!”; “¡Te abrazo fuerte! Qué suerte tuvo Santi de tenerte”. Otros que se expresaron también fueron Emilia Attias, Mery Del Cerro, Verónica Lozano, Gastón Dalmau, Flor Vignia y Belu Lucius entre otros.

Nico Vázquez compartió un posteo dedicado a su hermano Santiago y recibió el cariño de amigos y colegas del medio Instagram @nicovazquez

Al igual que lo hizo en el día que Santiago hubiese cumplido 34 años, el 16 de diciembre de 2022, en el sexto aniversario de su muerte, Nicolás publicó un emotivo video con “Fix you” the Coldplay de fondo y escribió: “No hay día que no te extrañe y recuerde con una sonrisa (...) Te mudaste de plano, pero seguís acompañándonos y cuidándonos como siempre. ¡Gracias!¡Siempre juntos, hermano!”.

