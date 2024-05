Bodas secretas: famosos que lograron huir de la prensa y prometerse amor eterno sin los paparazzi

Escuchar

Un trascendido en la prensa y una foto del flamante matrimonio luciendo sus anillos de boda a bordo de un auto blanco convertible: así confirmaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi que, tal como lo habían anunciado, pasaron por el altar y se convirtieron en marido y mujer. Ni una foto de ella con el vestido blanco, ni una postal de él besándola luego de decir “sí, quiero”: todo lo que sucedió en la pequeña ceremonia familiar en donde se unieron la actriz de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi quedó en la intimidad. La pareja se sumó así, con su destreza, a la lista de celebridades que lograron celebrar el amor sin ningún paparazzi a la vista. De Penélope Cruz y Javier Barden a Jennifer Lopez y Ben Affleck, un repaso por algunos de los casos más recordados o de los últimos famosos que lograron sumarse a esta exclusiva lista.

Los últimos escurridizos de Hollywood

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se muestran por primera vez luego de convertirse en marido y mujer durante un paseo en los Hamptons Splash News/The Grosby Group

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi pasearon el viernes pasado por Los Hamptons con sus anillos de boda en la mano, luego de haberse casado en secreto el fin de semana anterior. En la primera postal como esposos se los ve a pura sonrisa a bordo de un convertible color celeste. La estrella de 20 años y su pareja, de 22, habían aprovechado el día soleado para hacer algunas compras y no tuvieron problemas en responder cuando un paparazzi los interceptó en pleno paseo. “Gracias”, alcanzó a decir la actriz cuando un fotógrafo los felicitó por el casamiento.

La felicidad de Millie Bobby Brown luego de casarse con el hijo de Bon Jovi Splash News/The Grosby Group

La pareja se dejó ver después de que trascendiera la noticia de la boda secreta. Además, se supo que el evento fue familiar, que realizaron los trámites legales, que tanto los padres de ella como Bon Jovi estuvieron presentes y que para fin de año planean realizar una ceremonia más grande. “Fue una aventura romántica muy discreta con su familia más cercana mientras decían sus votos”, consignó el diario The Sun.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy junto a Malcolm McRae y amigos, durante la fiesta de casamiento que realizaron en Venecia en 2023, pero un año antes ya habían sellado su amor instagram.com/anyataylorjoy

A mediados de junio de 2022 , trascendió que la actriz con raíces argentinas Anya Taylor-Joy se había casado en una ceremonia íntima y privada con su novio, Malcolm McRae. Pero en ese entonces la pareja prefirió callar. En abril de este año, fue la propia actriz quien decidió revelar el verdadero día de su casamiento.

“Hace dos años, en el Día de los Inocentes, me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans. La magia de ese día está arraigada en cada célula de mi ser, para siempre”, escribió Anya. La actriz compartió además fotos del gran festejo que realizaron en Venecia, Italia, -el que trascendió a la prensa-, en octubre de 2023 y para el que ella lució un majestuoso vestido bordado diseñado por Dior y un extenso velo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck sellaron su amor en una doble ceremonia: primero, en Las Vegas y luego en la mansión que el actor tiene en Georgia OnTheJLo via Grosby Group

La segunda oportunidad para el amor que se dieron Jennifer Lopez y Ben Affleck los encontró más maduros y con más camino recorrido. Por eso, un mes antes de protagonizar su boda “perfecta” en Georgia el 20 de agosto de 2022, la cantante y el protagonista de Armageddon pasaron por Las Vegas y consiguieron la licencia de matrimonio del condado de Clark.

“Planear una boda es mucho, es algo muy estresante”, contó tiempo después Lopez en una entrevista que le concedió al programa de televisión The Today Show. “Creo que por eso nos escapamos a Las Vegas y nos casamos allí primero. Nos sacó toda la presión de la gran boda familiar que íbamos a celebrar”, explicó en relación con el festejo que sí compartieron con la familia, los amigos y el público. La cantante reveló además que fue Affleck quien tuvo la idea. “Tiene buen ojo. Aunque su gusto es increíble, todo lo que hacemos, intentamos hacerlo juntos”, agregó. Sin embargo, hay que decir, la pareja actualmente no está atravesando su mejor momento.

Emma Stone y Dave McCary

El beso que Dave McCary le dio a Emma Stone luego de ganar el Oscar a mejor actriz, una de las pocas escenas románticas de la pareja en público KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien habían planificado su boda para marzo de 2020, la pandemia de Covid-19 modificó los planes de Emma Stone y el comediante y escritor Dave McCary, quienes pasaron por el altar en septiembre de ese mismo año con una ceremonia de la cual no trascendió ni una foto ni un detalle . Llevaban un año comprometidos. Lejos de postear fotos en sus redes sociales o vender las imágenes a algún medio especializado, la ganadora del Oscar a mejor actriz por Pobres Criaturas eligió revelar en distintas apariciones públicas algunos datos de su gran día.

Emma Stone y el vestido de la Met Gala que le sirvió también para casarse DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En relación con su vestido de novia, Stone decidió reciclar el diseño corto de Louis Vuitton que había usado para su casamiento secreto para desfilar por la alfombra roja de la Met Gala 2022. Así lo aseguró la revista de moda Vogue. Tiempo después, en un podcast en el que charló con sus colegas Sean Hayes, Jason Bateman y Will Arnett, se reconoció torpe con una anécdota sobre su boda. “La semana que me casé, abrí una heladera, se rompió la manija y me quedé con un ojo morado”, confesó. Eso es todo lo que se sabe de la boda de una de las celebridades del momento.

Margot Robbie y Tom Ackerley

Margot Robbie y su amado Tom Ackerley Instagram

Margot Robbie, la actriz que recorrió el mundo de la mano de Barbie -película que además de protagonizar produjo- es otra de las celebridades que logró sortear la presencia de la prensa en uno de los momentos más felices de su vida: su casamiento con el también actor y productor Tom Ackerley. La pareja unió sus destinos en diciembre de 2016 durante una ceremonia privada que tuvo lugar en Byron Bay, Australia. Nada hacía suponer a los paparazzi que algo así podía ocurrir: en ningún momento anunciaron su compromiso.

Del evento trascendió que la actriz fue entregada por su mamá y que sus tres hermanos estuvieron presentes. Una vez que trascendió la información, Robbie decidió publicar en su cuenta de Instagram una particular foto, en donde se la ve besándose con su actual marido de fondo y en primer plano su dedo con una gigante alianza.

Penélope Cruz y Javier Bardem

Javier Bardem y Penélope Cruz, en una escena del film de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona GROSBY GROUP

Las dos estrellas de cine más exitosas y conocidas de España, Penélope Cruz y Javier Bardem, lograron no sólo casarse en secreto sino, además, mantener la información sobre aquel día bajo siete llaves. La unión tuvo lugar a principios de julio de 2010 en una ceremonia privada en las islas Bahamas. ¿Por qué en las paradisíacas islas del Caribe? Porque allí estaba ella filmando junto a Johnny Depp la cuarta entrega del film Piratas del Caribe.

Es muy poco lo que se supo luego de la ceremonia: ella usó un diseño exclusivo de John Galliano, el evento se llevó a cabo en la casa de un amigo de la pareja y como invitados solo hubo familiares.

