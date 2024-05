El dulce mensaje de Nicolás Vázquez a Gimena Accardi por su cumpleaños y la sorpresa que le hizo

Escuchar

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Juntos desde hace más de 16 años y casados desde hace siete, supieron construir una fuerte relación tanto en lo personal como en lo profesional. Así como trabajaron juntos en teatro, hoy él la dirige a ella y también a Andrés Gil en la obra En otras palabras en el Teatro Metropolitan.

En las últimas horas, en tanto, el actor volvió a reafirmar que es todo un romántico. El lunes 27 de mayo, Gimena Accardi cumplió 39 años y, como todos los años, su marido le dedicó un mensaje en redes sociales donde le declaró su amor. Además, publicó un video con una recopilación de sus mejores momentos juntos tanto en el escenario, como en casa y en la playa.

Gimena Accardi cumplió años y Nico Vázquez le dedicó un romántico posteo (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Feliz cumple Gime Accardi. Sos mi persona favorita de este mundo. No dejo de sorprenderme con la mujer que sos. No hay día que no me levante amándote”, expresó Vázquez. “Te amo y admiro con el alma. ¡Mereces todo! ¡Sé feliz hoy y siempre! Qué suerte la mía”, sentenció. ¿Con qué canción musicalizó el video? Con uno de los temas de amor más épicos de todos: “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios con los mejores deseos para la actriz de parte de María del Cerro, Julia Calvo, Joaquín ‘Pollo’ Álvarez, Julieta Nair Calvo y Belu Lucius, entre otros amigos, colegas y fanáticos. Por su parte, la cumpleañera no dudó en agradecerla a su marido el dulce gesto: “Jajaja Dios mío, te amo tanto”.

La foto retro que publicó Vázquez por el cumpleaños de Accardi (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Pero, el video no fue el único posteo del actor a su mujer. En sus Stories de Instagram publicó una foto retro de ambos en sus primeros años de relación. “Festejando tu cumple desde que éramos bebés. Te amo y admiro tanto”, escribió Vázquez. Al final del día, Gimena se reunió con sus familiares y amigos más cercanos para celebrar sus 39 años.

Vázquez y Accardi se conocieron allá por 2007, cuando coincidieron en Casi Ángeles. Si bien sus personajes, Nicolás Bauer y Malvina Bedoya Agüero, no terminaron juntos, en la vida real las cosas fueron diferentes. En 2016 se convirtieron en marido y mujer y celebraron su amor con una boda en la playa de Mar del Plata. Juntos hace más de 16 años, con frecuencia comparten su amor con sus seguidores a través de fotos, videos y dulces palabras.

La sorpresa de Nico Vázquez en Olga

En la jornada del lunes, Gime Accardi estuvo presente en el canal de streaming de Migue Granados y durante la mañana la sorprendió su marido, justamente por su cumpleaños. “Ayyy, chicosssss, Nicolás Vázquez, vino de sorpresa y trajo panchos, entrá mi amor, vení”, exclamó Gimena al verlo parado en la esquina de Olga. “¿Vos armaste esto?”, le preguntó a Homero Pettinato, sin obtener ninguna respuesta y aún sorprendida.

Nico Vázquez apareció de sorpresa con una bandeja de panchos por el cumpleaños de Gime Accardi

Acto seguido, Nico Vázquez entró al estudio con una bandeja de panchos, repartió para todos los presentes y se sentó a conversar un rato. “Mi amor, me dijiste que te quedabas en casa organizando mi cumpleaños, ¿quién se quedó organizando todo eso?”, siguió Accardi, sin creer que estuviera ahí. Luego, sobre la mesa, pusieron unos snacks salados, una torta y un ramo de flores para seguir con el festejo.

Nico Vázquez y Gime Accardi, durante el lunes en Olga

El emotivo mensaje de Nico Vázquez en el día en que su hermano Santi cumpliría años

Así como todos los años celebra el cumpleaños de su esposa, Nico Vázquez también conmemora fechas importantes referidas a su hermano menor. Santiago Vázquez murió el 16 de diciembre de 2016 a los 27 años por una “muerte súbita” mientras estaba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, con sus amigos. Todos los años el actor lo recuerda tanto en el aniversario de su fallecimiento como en el día en el que hubiese cumplido años.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez en el día en que su hermano Santiago hubiese cumplido 35 años

El 31 de marzo, día en el que Santiago hubiese cumplido 35 años, Nicolás compartió un profundo mensaje en las redes. “Feliz cumple hermano mío. Acá levantamos una copa por vos y te agradezco que sigas espalda con espalda y corazón con corazón, conmigo”, expresó el protagonista de Tootsie. “Me hace bien. Cada paso que doy te lo dedico con todo mi alma. ¡Te amo! ¡Siempre juntos, San!”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos y videos de ellos.

LA NACION