La noche de Mirtha: del impactante look de la Chiqui a los detalles de su última charla con Jorge Messi

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina causó un gran impacto cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un conjunto rojo que no pasó desapercibido. Luego, ya sentada en la mesa, dio detalles de la última charla que mantuvo con Jorge Messi, que tuvo lugar dos meses antes de su muerte.

A las 21.30, Legrand apareció, como siempre, parada junto a su escritorio. Con su clásica cortina musical de fondo y su gracia característica, saludó a todos y se dispuso a recitar la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”. Luego, describió el look elegido para la ocasión.

“Miren qué divino”, arrancó mientras mostraba el diseño a cámara. “El equipo que tengo es un conjunto colorado en encaje, cristales y paillettes. Divino, divino. Es de Claudio Cosano”, explicó. La conductora completó su outfit con anillos y aros a tono. Una vez sentada en su escritorio, la gran diva de la televisión argentina adelantó el nombre de los invitados: las actrices Blanca Oteyza y Romina Gaetani y los periodistas Camila Dolabjian y Gastón Edul.

La última charla entre Mirtha y Jorge Messi

Durante la conversación, Gastón Edul contó detalles de la relación de Lionel Messi con su padre y dio su visión de cómo vivió el jugador el último Mundial mientras Jorge Messi estaba internado en Rosario. En ese contexto, Mirtha recordó que había hablado con él poco antes de su muerte.

“No sabíamos que estaba tan mal, tan grave”, se sinceró. Luego de contar que mantiene un vínculo cercano con Celia Cuccittini, la madre de Lionel, dio detalles de la última charla que mantuvo con Jorge Messi. “Yo me escribo con la mamá, con Celia, la señora Celia. Nos hablamos por teléfono y hará dos meses la llamo para ver cómo estaba, y ella me llama a veces también”, repasó.

Esa comunicación, explicó, terminó en un inesperado intercambio con Jorge Messi. “Me dice: ‘Esperá, Mirtha, que te va a saludar. Te va a saludar Jorge’. Y Jorge tomó el teléfono: ‘Hola, Chiquita, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos’”, recordó Legrand que le dijo el papá del futbolista.

Mirtha despidió a Jorge Messi

Jorge Messi murió el 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, donde estaba internado. En junio se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.

Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

Apenas se enteró de la noticia, Mirtha Legrand se sumó a las muestras de afecto para con la familia a través de un tuit. Junto a un corazón rojo vendado, expresó sus condolencias: “Qué triste noticia. Qué gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”.

El reproche de Mirtha a Jimena Monteverde por sus “largas” vacaciones

El regreso de Jimena Monteverde al programa también dio lugar a uno de los habituales intercambios entre la chef y Mirtha Legrand. Apenas entró al estudio para presentar el postre, la conductora disparó, con su habitual sentido del humor, un contundente reproche: “Tanto tiempo, qué viaje largo”. “Dos semanitas. Me fui a Portugal y España”, explicó la cocinera.

Después de que Monteverde describiera el último paso de la cena, la Chiqui volvió al ruedo. “Bueno, Jimena, parecés una estrella vos, querida. Te vas y volvés cuando querés, dejás el programa”. Entre risas, Monteverde intentó justificar su ausencia. “No, no, Mirtha, estoy trabajando todo el verano. Me tomé dos semanitas nada más, pero bueno, me coincidieron tres viernes”, explicó para hacerle entender a Mirtha por qué había parecido tanto tiempo.