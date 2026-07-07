Mirtha Legrand reaccionó a los memes que la señalaron como el amuleto del triunfo argentino

En medio de la euforia por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras el agónico triunfo por 3 a 2 frente a Egipto, hubo una protagonista inesperada en las redes sociales: Mirtha Legrand. Mientras el equipo de Lionel Scaloni sufría hasta los últimos minutos para quedarse con el pase, miles de usuarios comenzaron a compartir memes que convirtieron a la conductora en una especie de “amuleto” de la suerte y la enfrentaron, con humor e imágenes creadas con inteligencia artificial a Tutankamón, el célebre faraón egipcio.

Las publicaciones, que rápidamente se volvieron virales en X, Instagram y TikTok, mostraban a “La Chiqui” luchando contra el antiguo gobernante, derrotándolo o protegiendo a la Selección Argentina. Horas después, la propia Legrand reaccionó a ese fenómeno durante una entrevista con TN.

La reacción de Mirtha

Con el humor que la caracteriza, la conductora comenzó la entrevista con TN haciendo un guiño a los memes que se multiplicaron durante el partido. “Habla la faraona”, saludó apenas salió al aire, en referencia a las imágenes generadas con inteligencia artificial que la enfrentaban a Tutankamón y también la imaginaban como Cleopatra.

🤣 Los memes de Mirtha Legrand para la victoria sobre Egipto ✍️ #Chisme 👀 pic.twitter.com/ZoiWbxbEiM — Chisme (@somoschisme) July 7, 2026

Aunque reconoció que le hubiera gustado acompañar a la selección en esta instancia del Mundial, explicó por qué decidió quedarse en Buenos Aires. “Lamento no haber ido, pero no quería dejar mi trabajo”, comentó.

Luego recordó cómo vivió el encuentro y el desenlace del partido: “Fue un final soñado, maravilloso. En la vida he visto nada igual”. “Lo viví con mucha emoción. Al final lloré, con esos goles que hicieron en minutos. Messi es un genio, nació para eso”, añadió.

“Yo, cuando estoy muy alegre, lloro de emoción. Esta vez lloré porque me daba una pena que Argentina tuviera que volver a Buenos Aires, pero todo se solucionó con estos muchachos que jugaron maravillosamente bien”, continuó.

Sobre los minutos decisivos del encuentro, destacó: “No soy una experta en fútbol, tampoco tengo ninguna cábala. Hoy me pareció que los diez minutos finales fueron fabulosos, pero todos jugaron muy bien en esos momentos. Fue maravilloso”.

mirtha derrotó a tutankamón: el meme viral tras el triunfo de argentina frente a egipto. pic.twitter.com/JTgpqAFV1X — make argentina gay again (@makearggayagain) July 7, 2026

La histórica conductora también reveló que, una vez terminado el partido, habló con Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi. “Ella estaba llorando. Celia es amorosa. Me dijo: ‘Te amo, Mirtha’. Es muy cariñosa. Estaba muy contenta”, contó.

Consultada específicamente por los memes que la convirtieron en tendencia durante el triunfo argentino, Legrand admitió que no llegó a verlos todos, aunque se tomó el fenómeno con humor. “No los vi a todos. Estoy con Tutankamón o soy Cleopatra”, dijo entre risas.

Finalmente, celebró el clima que generó el Mundial entre los argentinos. “Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato. Creo que nos ha unido bastante a los argentinos”, reflexionó. Antes de despedirse, dejó en claro que sigue de cerca a la selección: “Veo los partidos enteros”.