La noche de Mirtha: del look “brillante” de la Chiqui al homenaje para el Negro Rada y el recuerdo de la canción que le dedicó

Mirtha Legrand volvió a brillar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina desplegó todo su glamour al aparecer en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido en color lavanda con cristales y oro. Luego, ya sobre el final de la cena, la Chiqui le dedicó unas emotivas palabras a Rubén “Negro” Rada y compartió la canción que el músico uruguayo le escribió.

A las 21.30 en punto, la Chiqui apareció en escena, como siempre, junto a su escritorio y con su clásica cortina musical de fondo. Con su gracia característica, saludó a todos y se dispuso a recitar la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”. Luego, describió el look elegido para la ocasión.

“Miren qué divino el vestido que tengo hoy”, arrancó mientras mostraba el diseño a cámara. “Es un vestido lavanda y oro, bordado con mini paillettes y cristales, todo bordado. Es de Iara”, destacó, y mostró el delicado aplique floral en su hombro que resaltó aún más el look. La conductora completó su outfit con anillos y aros a tono.

Una vez sentada en su escritorio y luego de los agradecimientos de rigor, la gran diva de la televisión argentina adelantó el nombre de los invitados: la actriz Marilú Marini, el actor Marcelo de Bellis, la periodista Guadalupe Vázquez, el cantautor y compositor Alejandro Lerner y el periodista Sebastián “Pampito” Perelló.

El recuerdo del Negro Rada y una canción especial para Mirtha

Antes de llegar al final de la velada, Mirtha quiso homenajear al Negro Rada, quien murió el miércoles 26 de agosto, a los 83 años. “No quiero que termine este programa sin recordar a una persona que partió ayer o antes de ayer: al Negro Rada”, expresó la conductora, conmovida.

Mirtha destacó especialmente el talento y la calidad humana del músico uruguayo. “Un talentosísimo, amigazo. Adorable persona”, dijo antes de contar que había recibido de él un regalo muy especial. “Me hizo una canción”, reveló, y de inmediato le preguntó a su producción si habían podido encontrarla para compartirla con el público.

La Chiqui contó, además, que la noticia la encontró en un contexto muy particular. “Yo estaba en la Embajada de Uruguay antes de ayer, que fue el aniversario de Uruguay. Me invitó el embajador”, explicó. La conductora fue testigo del impacto que generó la noticia de la partida del célebre compositor, cantante y percusionista. “Todo el mundo sentía muchísimo la muerte”, relató.

En ese momento, Pampito intervino para destacar la magnitud de la despedida que tuvo Rada en Montevideo. “Fue muy impresionante”, señaló. Mirtha, por su parte, recordó las imágenes que había visto en televisión y resumió la dimensión del homenaje popular: “Salió toda la gente a la calle a despedirlo en Montevideo”. Antes de dar paso a la canción, Mirtha volvió sobre aquella composición. “Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción tan linda”, expresó.

El adiós más emotivo

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y León Gieco le cantan a Rubén Rada en su velatorio

El jueves, una multitud de fanáticos se acercó al Palacio Legislativo en Montevideo para despedir a Rada, una de las máximas figuras de la música uruguaya. Entre familiares, amigos, músicos, autoridades y cientos de admiradores, una de las escenas más emotivas de la tarde tuvo como protagonistas a Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta, quienes viajaron desde Buenos Aires para acompañar este adiós.

Los cuatro se sumaron a un momento musical en homenaje a Rada y bailaron al ritmo de dos de sus canciones más emblemáticas: primero “Blumana” y luego “Muriendo de plena”. Lo hicieron rodeados de familiares y fanáticos, que también se sumaron al canto y al baile.

El momento tuvo un significado especial por tratarse justamente de la canción en la que el artista imaginó su propia despedida. “Cuando yo me muera no quiero llantos ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”, cantaba el músico.