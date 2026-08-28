Ricardo Darín: el regreso de El Eternauta, la controversial película que estrena y su deseo para la producción nacional

En buena medida, el año 2025 estuvo atravesado por la enorme repercusión que tuvo El Eternauta. La ambiciosa adaptación de Netflix basada en la historieta homónima de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, que tuvo a Ricardo Darín como protagonista, fue un verdadero sismo que captó la atención del público argentino y mundial. En una entrevista con el ciclo radial Cine y series 1079, el actor se refirió a la esperada segunda temporada, reflexionó acerca del estado de la producción audiovisual nacional y adelantó qué puede esperar el público de su próxima película, Lo dejamos acá.

“Te puedo contar que en este momento se está trabajando a brazo partido, no solo con la escritura sino con la pincelada final, y que los guiones queden listos como para ir a rodaje. Y te puedo decir que una de las premisas más interesantes que noto en el equipo de guionistas y en la producción es que la expectativa que generó la primera temporada de El Eternauta, moralmente nos obliga a que como mínimo tenga la misma calidad. Y eso no es fácil”, aseguró Darín acerca del trabajo detrás de los nuevos episodios de la serie.

🚨 NOVEDADES SOBRE EL ETERNAUTA 2

Ricardo Darín anticipó que la espera “va a valer la pena” y reflexionó sobre el éxito absoluto que la serie generó en los más chicos.



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Ante la pregunta de si 2027 podría ser el año del estreno de la segunda temporada, el actor respondió: “No sé... En proyectos como El Eternauta, que dependen tanto de la posproducción, de los efectos especiales y de tantas otras cosas que ocurren después del rodaje, todo depende en gran medida de eso. Vos calculá que en efectos especiales estuvimos cerca de un año después del fin del rodaje, y son cosas que el espectador tiene que saber porque no son fáciles, sobre todo cuando tenés en la cabeza del equipo a un tipo como Bruno Stagnaro, que no está dispuesto a resignar nada en calidad, ni en ninguno de los aspectos que componen a un proyecto de semejante envergadura”.

"En proyectos como El Eternauta, que dependen tanto de la post producción, de los efectos especiales y de tantas otras cosas que ocurren después del rodaje, todo depende en gran medida de eso", señaló Darín Foto: Netflix

“Lo que ha ocurrido con los chicos con El Eternauta es algo que a mí no deja de asombrarme”, destacó. “Vos calculá que por una cuestión de edad, hasta El Eternauta yo caminaba por la calle y los adultos me conocen, pero no podías esperar que los chicos me reconocieran, porque de golpe alguien me paraba por la calle y si estaba con una criatura, le tenía que explicar quién era yo” dijo Darín. “Eso dejó de ocurrir y yo no lo puedo creer. Esto tiene que ver con que a los chicos les gustan mucho las historias heroicas; es impresionante, me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”.

🗣️ “ESPEREMOS QUE EN ALGÚN MOMENTO PODAMOS HACER PELÍCULAS CON LA NUESTRA”

Ricardo Darín destacó el apoyo de las plataformas de streaming en producciones locales.



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Sin despegarse de El Eternauta, el actor también detalló el rol de Netflix en la ecuación, y lanzó una crítica sobre el estado actual de la producción audiovisual en la Argentina: “El Eternauta se produjo gracias a la intervención de una productora como K&S y a una plataforma como Netflix. Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se debe a la aparición de las plataformas; sino estaríamos en el horno, todos lo sabemos. Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, ‘con la nuestra’ y no tener que depender de otros. Pero por el momento estamos, creo yo, saliendo adelante con bastante hidalguía”.

Durante la entrevista emitida en la radio El Observador 1079, Darín habló sobre el film Lo dejamos acá, que se estrenará en Netflix el 16 de octubre. “Fue un gran placer volver a trabajar con Diego (Peretti), que es un tipo al que quiero mucho, es un gran compañero. Tuvimos la posibilidad de hacerlo hace mucho tiempo, y fue una experiencia espectacular, él es un animal de trabajo (…). Este proyecto nació con la idea de juntarnos Diego y yo, nos gustaba esta historia que es rara y creo que es divertida. Pero no es solamente divertida, también ayuda a reflexionar, a pensar y a esas cosas que todos pretendemos que tenga una buena historia. Y va a ser controversial, no es de fácil digestión”.

En uno de los últimos tramos de la charla, el actor reflexionó sobre la recordada entrevista que tuvo con Alejandro Fantino, en la que reveló haber rechazado un papel en Hollywood debido a la fuerte estereotipación de los latinos en las producciones estadounidenses. “Yo creo que estamos permanente en movimiento, se aprende y se corrige. Lo que pasa es que mezclar una actividad como la cinematográfica con el pulso que se demuestra en idiosincrasias como la norteamericana, es cometer un error, porque hay de todo”, destacó Darín. “A la luz de lo que vemos y de la persecución inmigratoria que hay en los Estados Unidos, yo diría que no ha cambiado nada, sino que por el contrario, se ha entorpecido. Pero en el cine afortunadamente existe la posibilidad de mejorar, reacondicionar esas cosas, y yo creo que sí, que hay cambios en ese sentido. No está tan cliché en este momento la participación de actores y actrices latinoamericanas. Yo sentí eso en un momento determinado, me llamó la atención y me generaba cierto rechazo, pero creo que esas cosas es probable que hayan cambiado un poco,”.